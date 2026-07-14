"Битва на веслах" между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (видео)

01:32 23.07.2026

В Южно-Китайском море снова дошло до "битвы на веслах"



В районе Второй отмели Томаса 20 июля очередное противостояние между Китаем и Филиппинами переросло в настоящую рукопашную на воде.



По версии китайской береговой охраны, филиппинские военнослужащие с ржавого судна "Сьерра-Мадре" на надувных лодках подошли к китайскому патрульному катеру, проигнорировали предупреждения, а затем пустили в ход весла и длинные палки, нанося удары по китайским морякам. В ответ китайская сторона заявила о проведении "законных контрмер" для вытеснения филиппинских лодок.



Манила, как и в предыдущих подобных инцидентах, обвиняет Пекин в агрессивных действиях.



Южно-Китайское море давно перестало быть ареной дипломатических споров. Сегодня это зона непрерывного силового давления, где корабли идут на таран, экипажи сходятся в рукопашной, а каждая новая стычка становится еще одним шагом к открытому военному столкновению между Китаем и Филиппинами.



