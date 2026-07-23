Геополитика "гегемона": Ирану достался удар по школе в Минабе, а Саудовской Аравии - американские центрифуги

14:38 23.07.2026 Джинн из бутылки: США сняли табу с обогащения урана для Саудовской Аравии

Эксперты опасаются, что вслед за Эр-Риядом к ядерной бомбе потянутся Анкара и Каир



Ксения Логинова

23 июля 2026



Президент США Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики с Саудовской Аравией, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Документ открывает Эр-Рияду доступ к технологиям обогащения урана на собственной территории. Сделка, стоимость которой оценивается в десятки миллиардов долларов, предполагает участие американских компаний в разработке ядерной инфраструктуры королевства. Однако в документе отсутствуют жесткие гарантии нераспространения, которые Вашингтон ранее называл обязательными условиями - это неизбежно спровоцирует острую дискуссию в конгрессе и может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Подробности - в материале "Известий".



Соглашение сроком на 30 лет



Американский президент Дональд Трамп одобрил соглашение с Эр-Риядом о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить Саудовской Аравии возможности по обогащению урана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника.



По сведениям агентства, сделка рассчитана на 30 лет и предполагает участие американских компаний в разработке ядерной программы. В частности, речь может идти о строительстве установок по обогащению урана в королевстве, "если обе стороны посчитают такой шаг необходимым". При этом в документ не включены гарантии, которые ранее США называли в качестве необходимых для того, чтобы не допустить создания ядерного оружия.



Пока Белый дом и представители саудовских властей не подтверждают, что такое соглашение было подписано. Однако еще на прошлой неделе другие американские СМИ сообщали о том, что документ уже лежит на столе у главы государства.



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Мечты о ядерном оружии



Эр-Рияд последовательно добивался контроля над ураном, настаивая на том, что как член ДНЯО он имеет право на мирный атом, и теперь его позиция победила.



Как отмечает The Wall Street Journal, несмотря на то что президент Трамп дал добро, борьба еще не окончена. Противники инициативы - как демократы, так и часть республиканцев - опасаются, что гражданская программа может стать прикрытием для создания ядерного оружия. Наследный принц Мухаммед бен Сальман в 2018 году заявлял: если ядерное оружие появится у Ирана, Саудовская Аравия разработает собственное.



Законодатели, выступающие против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке, будут пытаться помешать этому. Однако заблокировать сделку не так просто. Для этого необходимо принятие совместной резолюции о неодобрении. После этого нужно преодолеть вето, которое, вероятно, наложит президент, большинством в две трети голосов в обеих палатах.



Источники в Белом доме считают это маловероятным: республиканское большинство вряд ли пойдет против президента, а сделка рассматривается как стратегический успех, оттесняющий Россию и Китай от саудовского рынка.



Не меньшую тревогу испытывают и в Израиле. Власти страны неоднократно выражали обеспокоенность по поводу ядерных амбиций Эр-Рияда, опасаясь появления конкурента в регионе. Теперь Западный Иерусалим оказывается в сложной ситуации: он получает часть стратегических выгод от укрепления союза США и Саудовской Аравии против Ирана, но вынужден терпеть усиление ядерного потенциала возможного конкурента, который пока не готов признать государство Израиль.



В свою очередь, мощный дипломатический козырь получил Тегеран. Десятилетиями США настаивали на необходимости заставить Иран отказаться от обогащения урана - и именно это стало одной из причин нынешней военной конфронтации. Теперь, разрешая то же самое Саудовской Аравии, США демонстрируют вопиющие двойные стандарты. Это дает Тегерану весомый аргумент для отстаивания собственного права на обогащение.



Соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом, если оно вступит в силу, создаст опасный прецедент, поскольку другие страны региона также захотят последовать примеру Саудовской Аравии.



Подрыв всех международных институтов



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с "Известиями" обратил внимание на два аспекта: международное и региональное измерение вопроса.



- С точки зрения регионального аспекта, геополитический баланс сил изменится не в лучшую сторону. Стабильности на Ближнем Востоке в целом никогда не было и пока больше не станет. И даже с учетом американской помощи Саудовской Аравии нужно время для освоения этих технологий, разработки, перенятия опыта, создания производственно-промышленных баз и так далее, и это невозможно сделать одномоментно, - пояснил политолог.



По мнению эксперта, чтобы все привезти, запустить, подключить, потребуется немало времени.



- И пока это все будет производиться, есть немаленькая вероятность того, что Иран это воспримет как экзистенциональную угрозу и начнет бомбить точечно, конкретно именно эти объекты. Уровень же противоракетной безопасности стран Ближнего Востока от иранских атак с использованием дронов на данный момент крайне невелик, - рассказал специалист.



Международный аспект связан с тем, что Трамп своими действиями полностью подрывает ДНЯО и работу МАГАТЭ.



- Потенциально Саудовская Аравия сможет стать ядерной державой, одновременно являясь членом ДНЯО, однако это нарушение всего международного порядка, - пояснил аналитик.



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Востоковед также отметил, что после этого ДНЯО прекратит свое существование.



- Зачем этот договор нужен, если его не исполняют? И опять у нас все приходит к тому, что американцам можно все, а другим нельзя ничего. Вопрос еще и в том, что это за суверенное государство, которое спрашивает у Вашингтона разрешение на мирный атом, - подчеркнул Крылов.



При этом собеседник редакции выразил сомнение, что Иран и Саудовская Аравия в случае, если у них появится ядерное оружие, станут использовать его в наступательных целях. Скорее, оно будет оборонительным, элементом сдерживания в современных международных отношениях.



- Происходящее подрывает все международные институты. И в целом возникает вопрос: а за что же тогда Иран столько лет страдал, пытаясь выполнить эти самые требования ДНЯО? Оказывается, можно просто прийти и сказать: "Давайте мы вам дадим ядерные технологии, а если хотите оружие, получайте". К чему тогда мир скатится? У нас очень быстро появится много держав, которые захотят иметь ядерное оружие, - резюмировал эксперт.



Контролировать Эр-Рияд из Белого дома



Старший преподаватель РУДН, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в беседе с "Известиями" отметил, что для Трампа и королевской семьи это хороший бизнес и взаимная выгода.



- Трамп продвигает американские энергетические компании, где есть конкуренция с Францией, в том числе с Россией, потому что неподалеку РФ реализует свой ядерный объект - АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, - пояснил эксперт.



В целом экспорт нефти в последнее время стал сложным из-за Ормуза и напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому Саудовской Аравии понадобились альтернативные источники энергообеспечения, предположил специалист.



- К тому же не факт, что конгресс это утвердит. Вероятно, после ноябрьских выборов он будет другой - демократический, который Саудовскую Аравию не сильно любит. Не будем забывать про израильское лобби, которое в целом подозрительно относится ко всем этим ядерным историям. Наверняка по закрытым каналам Нетаньяху будет посылать разные сигналы, - обратил внимание аналитик.



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Он также напомнил, что вопрос ядерной гонки в целом актуализировался в свете событий в регионе.



- Анкара боится, что следующей под удар попадет она, и глава МИД Турции Хакан Фидан говорил о том, что страна тоже может стать ядерной державой, если Иран обзаведется таким оружием. И остальные государства понимают: если соседняя страна становится ядерной, чтобы быть полноценными, им тоже надо иметь атомную бомбу, - пояснил политолог.



Он при этом добавил, что в вопросе ядерного потенциала для Саудовской Аравии больше возможностей может предложить Пакистан, нежели США.



- Договориться с Исламабадом, с которым у Эр-Рияда уже есть военный союз, будет намного проще, чем с Вашингтоном. Возможно, Трамп видит в этом не только бизнес, но и возможность контролировать Саудовскую Аравию, - подытожил аналитик. Источник - Известия

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