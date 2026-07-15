Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 23 июля

00:05 24.07.2026 ВС РФ сняли угрозу северному флангу 36-й армии на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июля в разрезе СВО. Русские войска вынудили противника отказаться от попыток заставить 36-ю армию отойти от оборонительного рубежа ВСУ по реке Верхняя Терса. На Украине назначен начальник генштаба с признаками неполного служебного соответствия. Редакция Readovka рассмотрела видеопостановки подразделений ССО ВСУ, выдаваемые за реальные достижения.



Ход конем



Оперативная зона группировки войск ВС РФ "Восток" полна контрастов. Какие-то участки время от времени превращаются в арену встречного сражения, переходящего в оперативную паузу на длительное время, а какие-то – находятся в хроническом напряжении постоянно. Одним из таких участков является район села Терноватое, находящегося на северном фланге 36-й гвардейской общевойсковой армии, ныне преодолевающей оборонительный контур ВСУ по реке Верхняя Терса.



Генеральная задача украинских войск на Запорожском направлении – не допустить коллапса своей Ореховской группировки. Противник пытается реализовать ее, помимо прочего, и при помощи атак на основание "клина" 36-й армии ВС РФ, устремившегося на запад. Украинские силы, состоящие из подразделений 154-й ОМБр, 67-й ОМБр и 260-й бригады ТрО, систематически пытаются прорваться в село Терноватое и закрепиться в нем для дальнейшего развития атаки на юг к селам Прилуки и Варваровка. То есть речь идет о попытках противника "срезать" клин и принудить 36-ю армию отойти от реки Верхняя Терса, что спасет коммуникации Ореховской группировки ВСУ.



Несмотря на то, что неприятель уже несколько месяцев не может добиться желаемого, ему так и не удалось полноценно закрепиться в Терноватом, не говоря уже о чем-то большем: эта проблема нуждается в решении. Безопасность флангов войск, прогрызающих оборону противника, – один из строгих приоритетов. На помощь 36-й пришли силы 29-й гв. ОА ВС РФ. Наши штурмовые подразделения из района сел Новоскелеватое и Писанцы нанесли удар в западном направлении и вошли в поселки Вольное и Благодатное. Это означает, что силы 29-й армии вышли в тыл своим украинским визави, находящимся чуть южнее, в селах Новое Поле, Христофоровка и Бойково. ВСУ их используют в качестве исходных позиций для атак на Терноватое.



Трудно сказать, удастся ли силам 29-й армии удержать сформированный оперативный выступ. Неприятель определенно скоро начнет реагировать, чтобы восстановить свое положение, а нашим штурмовикам без локтевого контакта со смежными подразделениями будет непросто. Но таким образом русские войска получают отличную возможность решить текущую задачу. А именно – силы 36-й армии, пока противник вынужден отвлечься на выпад 29-й армии, смогут полностью выбить засевшего в Терноватом неприятеля и занять село. Успех этого дела "забетонирует" положение на участке, и полноценной угрозы флангу 36-й армии ВСУ представлять не смогут. Чтобы снова хотя бы вернуть район Терноватого в серую зону, противнику придется стягивать куда большие силы. В состоянии ли он это сделать, да и стоит ли овчинка выделки? Можно усомниться. Таким образом, выпад сил 29-й армии на данный момент выглядит просто как отвлекающий маневр, но с большим смыслом и перспективой для их товарищей из 36-й армии.



"А как так получается?"



В сети после назначения новых первых лиц в украинской армии встал вопрос: как на должность начальника генерального штаба мог быть назначен генерал-майор Скибюк, который, будучи в должности командующего десантно-штурмовыми войсками, был обвинен в провале вторжения ВСУ в Курскую область?



Стоит вспомнить, как все начиналось в августе 2024 года. В состав войск первого наступательного эшелона, вторгавшегося в Суджанский район, входило множество десантно-штурмовых частей, они на пару с механизированными подразделениями составляли ядро сил противника на начальном этапе операции. Стоит подчеркнуть, на самом ответственном этапе, когда маневр, быстрое реагирование на изменение обстановки и прочее определяют если не все, то очень многое. Далее, именно на плечи десантно-штурмовых подразделений ВСУ легла задача не допустить сближения ВС РФ с Суджей и последующего распада обороны. Но и она была провалена: как неудачными контратаками, так и тем, что наши операторы дронов заполучили техническое превосходство в моменте. Дроны "КВН" на оптоволоконном кабеле просто сжигали технику ВСУ, сконцентрированную неподалеку от Суджи для проведения ряда операций. Системы РЭБ против наших оптоволоконных БПЛА полностью бесполезны. По итогу Сырский, уже бывший главком ВСУ, обвинил Скибюка во всех грехах и переложил на него вину за провалы на начальном и заключительном этапах боев в Курской области и снял его с поста командующего ДШВ.



"Игорь Скибюк – экс-командующий ДШВ, репрессированный Сырским, теперь будет возглавлять Генштаб ВСУ. На него Сырский в свое время повесил провал Курской операции", – сказала нардеп Рады Марьяна Безуглая.



Появляется закономерный вопрос. У Скибюка "записи в портфолию" откровенно противопоказаны назначению на такую сверхответственную должность, как начальник генштаба, но почему же "генерала неудачу" поставили, разве на Украине нет более подходящих кандидатур? Стоит пояснить, что такое генеральный штаб в любой армии, где его наличие как органа предусмотрено. ГШ является центральным органом военного управления, на котором завязано все: от непосредственного управления войсковыми соединениями и объединениями в боевых операциях до координации межведомственной разведывательной деятельности и формулирования концепций военного строительства. Грубо говоря, генеральный штаб – это мозг армии.



Если ГШ добросовестно исполняет свои обязанности как полноценный орган вооруженных сил суверенной страны, назначение такого типа высших офицеров, как Скибюк, – это нонсенс. Но вот если генштаб не исполняет всецело свои обязанности или вовсе не работает ввиду того, что вооруженные силы страны N находятся на полном внешнем управлении от оперативного звена и выше, то в этом случае туземный генштаб – это декоративная структура, выполняющая скорее бюрократические функции. Для их исполнения не нужен оперативный гений типа маршала Шапошникова, а хватит и "посредственного функционера" типа Скибюка, чьи прежние неудачи никак не отразятся на перспективе, так как к ее планированию в дискурсе ведения боевых действия он не имеет отношения.



"Сами себе операторы"



Украинский журналист Цаплиенко вновь стал дистрибьютором "отменного контента", призванного внушить украинскому обывателю, что на фронте дела развиваются хорошо. На этот раз он выложил не украинского заключенного, притворяющегося русским военнопленным с удивительными познаниями творчества Тараса Шевченко. Теперь свои информационные поделки решили слить в Telegram-канал Цаплиенко силы специальных операций ВСУ.



Легенда такова – ССОшники противника в очередной раз "сходили в рейд" и набрали пленных. А потом начинаются рассказы на камеру. Но тут неприятель знатно прокололся сразу в нескольких местах. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что лица пленных размыты. Это сделано для того, что при помощи широкого спектра сервисов нельзя было опознать "военнопленного" как, например, жителя города Харьков. Современные средства идентификации по фотографии лица позволяют запросто определить, что за человек перед нами. Одно дело, когда представитель спецподразделения не показывает своего лица, – это стандартная практика. А вот когда прячут лица рядовых солдат – это уже откровенно странно.



Обращает на себя внимание и предельно свежая форма на якобы плененных бойцах. То есть солдат сидел на переднем крае или в максимально близкой к нему точке в известных бытовых условиях с сопутствующими задачами по оборудованию позиций или прочими заботами, исключающими возможность остаться без нужды в посещении прачечной. Да еще попал в плен, возился в серой зоне и такой чистый. Тут прямо так и напрашивается съемка рекламного ролика какого-либо стирального порошка со слоганом: "а знаете, почему мы такие чистые?"



Это далеко не первый случай, когда ССО ВСУ, в частности 3-й полк, снимают такого рода суррогаты. Можно вспомнить, когда "сами себе операторы" уже из 8-го полка решили похвастаться тем, сколько трофеев якобы собрали из очередного рейда. Но в кучу были собраны АК-74 советского производства, которых на Украине предостаточно. То есть ССОшники одолжили у тероборонщиков "зброю" и сфотографировали, будто взяли трофеи.



Почему противник так делает? ССО Украины, уже неоднократно участвовавшие в разных боевых эпизодах, знатно поредели. А военнослужащий сил специальных операций – это, как говорится, штучный товар, на подготовку которого было потрачено много времени, средств, и это при том, что сам по себе отбор на эту подготовку крайне требователен. То есть неприятель не может себе позволить рисковать такими подразделениями, восполнить их в обычное время тяжело, а сейчас вообще непонятно, откуда брать человеческий материал надлежащего качества. Но ССО противника в интересах престижа надо демонстрировать результативность и прочее. Единственный способ это сделать и не подставлять "краснокнижных" бойцов – это постановки.



Вчера, 22 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на Славянско-Краматорском направлении. Источник - Readovka

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