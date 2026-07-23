 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.07.2026
12:40  В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации, - Андрей Захватов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Четверг, 23.07.2026
14:38  Геополитика "гегемона": Ирану достался удар по школе в Минабе, а Саудовской Аравии - американские центрифуги
02:42  Казахстан вошел в топ-25 электронных правительств мира
01:32  "Битва на веслах" между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (видео)
00:05  ВС РФ добились значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Среда, 22.07.2026
21:48  В Казахстане цифровой тенге начнут испытывать на госзакупках
19:50  10 самых важных дат истории Шахрисабза, - П.В.Густерин
10:19  Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле, - Сергей Ищенко
04:19  Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
03:14  В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
02:27  Незримым победителем чемпионата мира по футболу стал Китай, - Дмитрий Бавырин
01:08  Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
00:05  Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Вторник, 21.07.2026
14:26  США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд
12:11  Участие Казахстана в ЧМ-2026: Осужденный УИС №29 Карагандинской области нарисовал норвежского нападающего Эрлинга Холанна
04:01  Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции
03:19  Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
02:59  Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала
00:05  Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Понедельник, 20.07.2026
21:46  В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
12:06  Почему в Кыргызстане становится жарче
03:06  Очередная атака на КТК: Казахстан верен себе и вновь шлет "решительные осуждения"
01:44  Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан
00:05  ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
Воскресенье, 19.07.2026
23:03  Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
20:38  ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана
01:00  WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
Суббота, 18.07.2026
23:21  НГ: Как Таджикистан прорубает через Афганистан окно в Персидский залив
20:23  Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
11:44  Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев
00:05  ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Пятница, 17.07.2026
13:05  Срединный коридор: коллективный Запад закрепляется на берегах Каспия, - Рустам Масалиев
12:02  Чего добьются США в попытке контролировать Персидский залив? - Юрий Мавашев
11:58  НГ: К природным бедствиям в Центральной Азии могут добавиться техногенные катастрофы
01:23  Казахстанец спровоцировал скандал откровениями о жизни с тремя женами
00:05  ВС РФ начали охват Ореховской группировки ВСУ с флангов - итоговая сводка Readovka за 16 июля
Четверг, 16.07.2026
23:28  Тюркский мир под внешним контролем, - Николай Кузьмин
19:50  Махалля должна стать центром доверия, опоры и возможностей для людей
13:46  Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху
12:44  МВФ направляет пенсионную реформу в Узбекистане, - Виктория Панфилова
11:41  СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"
04:56  Дистанционная "распаковка" Украины, - Александр Коц
02:45  Может ли Америка покинуть НАТО? - Валентин Катасонов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Среда, 15.07.2026
22:42  НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
14:19  Эффект Бората или ловушка стереотипов: почему Центральная Азия на дне мирового рейтинга
13:40  Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России, - Александр Шустов
10:41  МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение? - Алексей Чичкин
06:00  Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов
00:05  ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля
Вторник, 14.07.2026
23:39  ТРАСЕКА и Срединный коридор: что с ними происходит и каковы перспективы? - Илья Захаркин
20:48  У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
14:49  Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
05:16  "Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности
04:43  Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
02:14  КНДР не откажется от ракетно-ядерного щита, - Анатолий Кошкин
01:26  ЧМ-2026: Атака под чужим флагом, или как Англия готовится к полуфиналу с Аргентиной
00:05  ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля
Понедельник, 13.07.2026
22:04  НГ: Узбекистан выводит госактивы на глобальный рынок
16:12  Никарагуа впустит на свою территорию военных КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации, - Андрей Захватов
12:40 24.07.2026

В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации
Последствия публикаций вымышленных событий и нереальных цифр могут быть непредсказуемыми

Андрей Васильевич Захватов
эксперт по Центральной Азии.
23.07.2026

В связи с нехваткой топлива к автомобилям в СМИ Центральной Азии появляется все больше взаимоисключающих публикаций. К примеру, писали, что Казахстан готов рассмотреть просьбу России об импорте бензина или о том, что поставки уже начались. Пишут о том, что для Казахстана важнее внутренний рынок и что поставки будут коммерческими, а не гуманитарными. Нередко появляются публикации, что эти сообщения – слухи, которые тут же опровергаются. По сути, на глазах читающей публики СМИ как бы соревнуются в публикации неподтвержденных "новостей", часто отвлекая власть и общество от действительно важных проблем. Суды в Центральной Азии перегружены, и иски к СМИ, опубликовавшим дезинформацию, рассматриваются редко и только тогда, когда истец рассчитывает отсудить у ответчика солидную сумму. Тем не менее последствия вброса в публичное поле недостоверной информации могут быть самыми серьезными – вплоть до смены действующей власти.

Тщательнее всех обрабатывают сообщения СМИ аналитические отделы национальных служб разведки и информационной безопасности, фильтрующие все 100% публикаций и применяющие для этого специальное программное обеспечение. С точки зрения юриспруденции, финансового аудита и бухгалтерского учета опубликованные в СМИ громкие цифры инвестиций достоверными часто не являются. Судить об этом несложно, поскольку инвестиции – это вложение денег в конкретные проекты для получения прибыли. Если прибыли нет, это не инвестиции, а финансовый ущерб, такие примеры есть, и можно говорить либо о низкой квалификации СМИ и инвесторов или о спланированном хищении. Исключения составляют случаи, когда деньги выделяются на политические или гуманитарные цели и прибыль в деньгах не планируется. Взять с потолка заоблачные цифры и сказать в СМИ, что в проект вложены миллиарды долларов, тенге, сомов, сомони, манатов или сумов – вряд ли продуктивно, так как это надо подтвердить фактами бухгалтерских или банковских операций. Если таких проводок нет, это не инвестиции, а искажение информации и фальсификация.

Вместе с тем чем громче и невероятнее озвучены цифры, тем привлекательнее они выглядят, и дезинформация для многих – это инструментарий роста имиджа либо для создания ажиотажа или паники. Делается это в основном для того, чтобы сформировать у общественности устойчивое убеждение, что ею руководят умные, избранные народом, а не подобранные наверху люди. Но с точки зрения фильтрующих новости профессионалов, до тех пор пока не будут подтверждены заявленные цифры – это не инвестиции, а информационный шум, на который серьезные инвесторы не обращают внимания.

Действительно, дутые "достижения" иногда могут повысить доверие к компании или к власти, однако дезинформация – это всегда риск. Дело в том, что, когда мнимые достижения вскрываются, часто оказывается, что пришедшее к власти руководство – безграмотные люди. Именно это приводит к самым опасным последствиям – к революциям, переворотам, смещению с постов и бегству от народа, которому пытались внушить, мягко говоря, некорректную информацию.

Разница между протоколами намерений и меморандумами, с одной стороны, и реальными контрактами, с другой стороны, в СМИ Центральной Азии часто игнорируется, и это приводит к другим проблемам. Профессионалы увидят каждую методологическую ошибку и арифметическую нестыковку. Опытный эксперт всегда обратит внимание на личность бизнесмена, на накопленные инвестиции и на многое другое. Последствия дезинформации могут быть не просто плохими, а очень плохими – если в СМИ население и эксперты видят развитие и миллиардные инвестиции, а уровень жизни длительное время не меняется, в обществе возникает когнитивный диссонанс. А это, в свою очередь, влечет дискредитацию власти и СМИ, озвучивающих нереальные цифры, и снижает доверие к власти, вплоть до ее утраты.

Второй, также существенной, опасностью от публикации дезинформации является утрата ожиданий инвесторов, привыкших доверять не словам, а подтвержденной кредитной истории. Поэтому, выдумывая огромные цифры, средства массовой информации часто забывают, что рейтинг государства или компании как партнера может пошатнуться и рухнуть.

Третьей неприятностью может стать признание государства или конкретных компаний источниками, вводящими рынок в заблуждение, поскольку негативная информация в кругу деловых людей распространяется быстрее, чем этого можно ожидать. И тогда инвестиций, на которые часто рассчитывает и живет власть, можно не ждать.

Как же называть озвученные в медийном пространстве заоблачные суммы, если показать их нереальность очень хочется, но контрактов под них нет и не будет? Такой выход у СМИ есть – если большие деньги называть инвестициями некорректно, можно назвать их не инвестициями, а менее громкими словами – "инвестиционным потенциалом". Однако надо заметить, что слово "потенциал" в Центральной Азии настолько избито, что уже не привлекает внимания инвесторов – на деловых встречах на слово "потенциал" попросту не обращают внимания.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784886000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию логистического потенциала в Мангистауской области
- В Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации партийных списков
- Кадровые перестановки
- Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре"
- Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов в области Абай
- Демократическая партия "Ак жол" официально дала старт предвыборной агитационной кампании
- Положительную динамику по трудоустройству безработных граждан отметили в Правительстве
- Партия "Әділет" дала старт работе Республиканского предвыборного штаба
- Правительство усиливает меры по стабилизации цен на СЗПТ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  