NYT: Тегеран отверг просьбу Трампа о прекращении огня

15:11 24.07.2026

Иран отверг предложение США о прекращении огня, переданное иракским лидером

NYT: Иран отверг предложение США о прекращении огня, переданное премьером Ирака



Тегеран отверг переданное через Ирак предложение Трампа о прекращении огня, пишет NYT. Власти Ирана заявили, что не готовы к временным договоренностям, пока остается нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом.



Фарназ Фассихи

Эрика Соломон

The New York Times, США

24 июля 2026



Подробности стали известны не сразу, однако официальные лица Тегерана заявили, что это было единственное предложение, которое они получили.



Премьер-министр Ирака передал Исламской республике предложение президента Трампа о прекращении огня. Однако, по словам иранских и иракских официальных лиц, в четверг Тегеран его отклонил. Неудачная попытка посредничества последовала за угрозами Трампа об эскалации войны и нанесении ударов по критически важным объектам инфраструктуры Ирана.



Официальные лица, которые пожелали сохранить анонимность, чтобы обсудить деликатные вопросы национальной безопасности, сообщили, что поездка премьер-министра Али аз-Зейди в Иран состоялась после его недавней встречи с Трампом в Белом доме.



Подробности стали известны не сразу, однако официальные лица Тегерана заявили, что это было единственное предложение, которое они получили. Они добавили, что их правительство не заинтересовано во временной сделке, пока вопрос о контроле над Ормузским проливом останется нерешенным.



По сообщениям местных СМИ, аз-Зейди прибыл в Тегеран в составе делегации высокопоставленных чиновников из Ирака и встретился с президентом Масудом Пезешкианом, главным переговорщиком Ирана бригадным генералом Мохаммадом-Багером Галибафом, а также министром иностранных дел Аббасом Арагчи.



В эфире государственного телеканала Арагчи заявил, что Иран и Ирак, которые делят общую границу, имеют общие экономические, политические и оборонные интересы и поддерживают тесные связи. Он также подчеркнул, что этот визит играет важную роль в свете текущей обстановки в регионе.



Арагчи отметил, что аз-Зейди поделился "своим мнением и впечатлениями" от поездки в Вашингтон, однако между Тегераном и Белым домом и так уже достаточно посредников. "Проблема не в передаче сообщений, - сказал он. - Проблема заключается в подходе Америки, который выглядит нелогичным, алчным и деспотичным".



В последние несколько недель напряженность между Ираном и США неуклонно нарастала. Американские войска атаковали военные базы, а также инфраструктуру противника: железные дороги, аэропорты, мосты и морские порты. Иран в свою очередь нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками по военным объектам США на Ближнем Востоке.



Два иранских чиновника заявили, что вооруженные силы страны ожидают и готовятся к возможной эскалации войны, если Трамп воплотит свои угрозы нанести удар по Тегерану и критически важной инфраструктуре. По словам чиновников, в таком случае Иран расширит конфликт на региональный уровень: он атакует Тель-Авив и обратится к своим союзникам хуситам с просьбой перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив - стратегически важный водный маршрут в Красном море.



В четверг во время вечернего митинга сторонников войны на площади Азади в Тегеране мимо проехал военный автомобиль, на котором были установлены иранские баллистические ракеты, направленные в небо.