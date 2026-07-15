Президенту Узбекистана - 69: кто из лидеров государств его поздравил

18:13 24.07.2026

Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Президент России отметил вклад узбекского лидера в укрепление международного авторитета Узбекистана и расширение российско-узбекистанского стратегического партнерства.



ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив его вклад в развитие страны и укрепление российско-узбекистанских отношений. Текст поздравления публикует пресс-служба Кремля.



"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения", - говорится в поздравлении российского лидера.



Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Шавката Мирзиеева на посту главы государства связана с успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом авторитета страны на международной арене.



"Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - отметил президент России.



Владимир Путин также заявил, что высоко ценит сложившиеся между лидерами добрые и товарищеские отношения, выразив готовность к продолжению конструктивного диалога и тесного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.



В завершение российский лидер пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо дружественного народа Узбекистана.



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Президенту Узбекистана - 69: кто из лидеров государств его поздравил

Шавкат Мирзиеев 24 июля отмечает день рождения.



ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Шавкат Мирзиеев сегодня отмечает 69-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.



Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении пожелал здоровья, семейного благополучия и новых успехов Шавкату Мирзиееву, а народу Узбекистана - мира и процветания. Он также передал теплые пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.



В ходе беседы отмечен вклад Шавката Мирзиеева в развитие Узбекистана и укрепление узбекско-туркменских отношений. Стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, рост взаимной торговли, реализацию совместных проектов и расширение сотрудничества в различных сферах.



Особое внимание уделено вопросам регионального взаимодействия, включая подготовку к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Авазе.



Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на пути воплощения в жизнь чаяний дружественного народа Узбекистана.



В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее развитие узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 26-27 марта, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также рассмотрены вопросы региональной повестки и график предстоящих встреч.



С поздравлениями позвонил и Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана сердечно поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Узбекистана.



Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений. С удовлетворением отметили нарастающую динамику взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, включая рост объемов товарооборота, продвижение важных проектов кооперации в приоритетных отраслях.



Главы государств также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.



Cостоялся также телефонный разговор президента Узбекистана и с кыргызстанским коллегой Садыром Жапаровым. Лидер Кыргызстана тепло поздравил Шавката Мирзиеева, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому узбекскому народу.



Он также высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и вклад Шавката Мирзиеева в укрепление узбекско-кыргызских отношений.



Стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества, рост взаимной торговли и реализацию совместных проектов, а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту на высшем уровне, уделив особое внимание торгово-экономической повестке.



В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиеева с днем рождения, - президенты Азербайджана и Беларуси - Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.



Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.



В ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Отмечены плодотворные итоги заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, прошедших в Ташкенте, а также важность наполнения повестки предстоящего саммита конкретными экономическими проектами.



Глава Беларуси тепло поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых свершений в государственной работе, а многонациональному народу Узбекистана - мира и процветания.



Речь шла о дальнейшем углублении узбекско-белорусских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Минск 8-9 июля этого года.



С удовлетворением отмечены продуктивные контакты на разных уровнях. Устойчиво растут объемы товарооборота. Реализуются проекты кооперации в ключевых отраслях.



Стороны подчеркнули важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.



С поздравлениями президенту Узбекистана позвонил также президент Ирана Масуд Пезешкиан.



В телефонном разговоре он пожелал президенту Узбекистана здоровья, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.



Шавкат Мирзиеев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, особо подчеркнув, что сегодня как никогда важно сохранять сдержанность и возобновить диалог.



В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, в частности расширении взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.



Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня.



Президенту Узбекистана с поздравлениями позвонил также Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Узбекистана - мира и процветания.



В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-грузинских отношений стратегического партнерства.



Особое внимание уделили практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Грузию 2-3 июля текущего года.