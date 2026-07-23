Туркменистан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН

22:59 24.07.2026

23 июл. 2026 г.



Туркменистан официально выдвинул свою кандидатуру на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2031–2032 годов. Данный шаг рассматривается как логическое продолжение внешнеполитического курса страны, основанного на принципах постоянного нейтралитета, миротворчества и превентивной дипломатии.







На протяжении трех десятилетий после признания нейтрального статуса Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году республика последовательно развивает партнерство с международным сообществом, что закреплено в новой Рамочной программе сотрудничества на 2026–2030 годы.







В качестве ключевых аргументов в поддержку своей кандидатуры Туркменистан приводит размещение в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также ряд глобальных инициатив, включая разработку Глобальной стратегии безопасности и продвижение концепции диалога как гарантии мира.







Все выдвинутые предложения направлены на укрепление системы коллективной безопасности и предотвращение международных конфликтов в соответствии с целями и принципами Устава ООН.