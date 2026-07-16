ВС РФ освободили город Белицкое – итоговая сводка Readovka за 24 июля

00:05 25.07.2026 ВС РФ освободили город Белицкое – итоговая сводка Readovka за 24 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 июля в разрезе СВО. Русские войска освободили Белицкое и готовятся к дальнейшим фазам ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ. Гражданское население, эвакуированное в оперативный тыл ВС РФ, сообщило о том, что обычные солдаты украинской армии отказывались хоронить "азовских" боевиков ("Азов" – организация признана террористической в России и запрещена), отрекаясь от них как от боевых товарищей. Наши ракетчики нанесли удар по выставке беспилотных систем в Киевской области, уничтожены как экспериментальные изделия, так и военные инженеры, IT-специалисты с представителями различных силовых ведомств. Части ГрВ "Север" ВС РФ скоро могут замкнуть кольцо окружения крупных украинских сил в Волчанском районе Харьковщины.







Успели "выскочить"



Украинский гарнизон оставил город Белицкое, еще накануне наше Министерство обороны сообщило об освобождении этого населенного пункта. Тем не менее полноценная зачистка этого, хоть и компактного, но города еще займет какое-то время.



Очень важно рассмотреть причины, почему неприятель решил сдать Белицкое: ВСУ там находились в крайне тяжелом положении, но еще имели запас прочности обороны. Силы 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ недавно сумели сблизиться с терриконом шахты "Белицкая" и занять технические постройки у вентиляционных стволов шахтового забоя. Наши штурмовые подразделения уже давно находились на южных окраинах населенного пункта. Ситуация грозила противнику тем, что русские штурмовые подразделения могли одновременной атакой по сходящимся направлениям замкнуть кольцо окружения украинского гарнизона в городе. А в нем сидели подразделения 25-й ОВДБр и 155-й ОМБр. Для всего Добропольского оборонительного района ВСУ выбывание этих сил означало бы катастрофу. Все потому, что если бы украинский гарнизон был окружен, ВС РФ бы получили перед собой свободный проход в сельскую агломерацию, прикрывающую Доброполье с юга. Соответственно, противник мог получить коллапс всего южного сектора Добропольского оборонительного района с угрозой распада обороны и в самом Доброполье. Оценивать масштаб последствий, с которыми могли бы столкнуться в таком случае ВСУ, не представляется возможным.



Неприятель успел "выскочить" из оформляющегося котла и сохранить силы для обороны восточных подступов к селам Черниговка (Красноярское) и Водянское. Но, даже несмотря на то что ВСУ удалось уклониться от катастрофы на участке, ситуацию для противника осложняет одно обстоятельство. За городом Белицкое украинские войска не располагают развитой сетью оборонительных сооружений. В свое время были построены только некоторые опорные пункты у села Светлое, но строго к западу от города – пустота. Однако, предвидя неминуемую сдачу Белицкого, неприятель мог в меру своих возможностей обустроить позиции в посадках на подходах к вышеуказанным селам. В этой связи можно предположить, что ВСУ, прежде отказавшись от строительства сети крупных опорников, изначально полагались на то, что оборона в этих условиях будет опираться на следующие узлы. Стоит их перечислить с севера на юг: шахта "Белицкая" и ее террикон, посадки на подступах к Черниговке (Красноярскому) и южнее, шахта "Водянская №1" и ее террикон, посадки на подступах к селу Водянское.



Учитывая все вышесказанное, украинская сторона, хоть и сумела не допустить коллапса, но это обстоятельство никак не отменяет факт того, что силы уже 2-й гв. ОА ВС РФ, пробивающиеся в Новогришино, нарушат замысел ВСУ. Истощенные подразделения 72-й ОМБр (она ранее была в пух и прах разбита при бегстве из Угледара) и 153-й ОМБр, обороняющиеся в посадках по полям на подступах к Новогришино, долго держаться не смогут. Обход 2-й гв. ОА ВС РФ сельского укрепрайона, который прикрывает Доброполье с юга, потенциально может принести большой успех. Этот обход уже обозначился, но противнику на указанном участке придется полагаться только на наличные силы, даже предельно точное знание потенциальных угроз, ВСУ ничего не даст в этих условиях.



"Они нам не наши"



Журналисты РИА "Новости" пообщались с жительницей города Родинское, который был освобожден частями 51-й гв. ОА ВС РФ. Женщина сообщила, что украинские солдаты из обычных частей ВСУ отказались хоронить убитых боевиков 12-й бригады оперативного назначения "Азов" (есть 2 "азовских" корпусных формирования – в ВСУ и НГУ).



"Когда русские зашли, постреляли первых ["азовцев" – прим.ред.], там один командир их остался. Ну вот мы ж ходили, просили: "Ребята, ваши там лежат, побратимы, закопайте, чтобы собаки не раздербанили". Хлопцы говорят: "Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют"", – сообщила беженка из Родинского.



В обороне Родинского ранее принимали участие подразделения 12-й ОБрОН НГУ "Азов", сейчас они задействованы в обороне Доброполья. Судя по словам женщины, помимо классических задач, боевики исполняют роль и членов "заградотряда".



Стоит отдельно остановиться на том, что на Украине – как в гражданской, так и в военной сфере – действует принцип "пирамиды". Он заключается в выстраивании специфической иерархии, в которой положение напрямую зависит от степени полезности для киевского режима. В этом принципе есть крайне специфическая пропорциональность привилегий, обязанностей, мер ответственности и ролей. То есть, чем выше положение чего бы то ни было в "пирамиде", тем больше привилегий, меньше ответственности и более выгодная роль, подразумевающая "меньше пыли, больше комфорта". В приложении этой именно рабовладельческой системы к украинской армии выходит следующее. "Идеологические солдаты-азовцы" получают большее финансирование, освещаются в СМИ активнее и получают еще одну привилегию. Она выглядит как право не занимать передовую всеми наличными силами, чтобы быстро не обескровиться. То есть на отдельно взятом участке фронта из условных 3-4 опорников "азовцы" занимают только 1. Такое положение вещей формально оправдывается тем, что "азовские" формирования, как самые боеспособные, стоят в резерве и вводятся в дело лишь для конкретных остро возникших задач или же в качестве "пожарных". Но солдатам из обычных частей такая градация непонятна. Формально же они все одинаковые, чем хуже "Азова" общевойсковое формирование N? Более того, те "азовцы", которые все-таки сидят на переднем крае вместе с обычной пехотой, играют роль не просто фронтового подразделения в рамках обеспечения необходимой плотности боевых порядков. Боевики – это та сила, которая гарантирует не то, что фронт на их участке не будет прорван, а то, что смежные или же стоящие перед ними подразделения ВСУ не побегут. Эдакие "погонщики с хлыстами на строительстве сооружений в долине Гиза".



Итогом такого положения вещей становится то, что обычные солдаты, суть униженные таким положением вещей, предпочитают оставить трупы "любимцев фараона" на съедение псам. В армии, особенно в условиях военного конфликта и сопутствующих лишений, ощущение происходящей несправедливости и агрессия к ней чувствуются куда острее, чем в иных ситуациях.



Важно также пояснить следующее. Неоднократно заявлялось, что "азовские" формирования представляют угрозу Зеленскому. Отметим, что режим видит угрозу именно в их руководящем и направляющем ядре, то есть в основателях и командирах формирований. Рядовые боевики и их подразделения сами по себе для режима весьма полезны, они выполняют грязную для порядочных военных работу, в частности, стреляют в спины товарищей и применяют другие методы устрашения.



В яблочко



ВС РФ баллистической ракетой неназванного типа нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений "Армада". Эту информацию подтвердил руководитель фирмы-производителя военной продукции для ВСУ First Contact Валерий Боровик.



Несмотря на то, что информация об ударе скудна, известно, что в выставке участвовали компании-производители дронов. Естественно, и число убитых с ранеными специалистов и военных противника украинская сторона достоверно не назовет, но все-таки можно дать некоторую конкретику по ситуации. Во-первых, количество убитых, по разным оценкам, варьируется в районе 10 человек, пострадавших – десятки. Во-вторых, фирма First Contact, участвовавшая в мероприятии, занимается разработкой беспилотных систем широкой номенклатуры, а также средств РЭБ и программного обеспечения для автономной работы беспилотных аппаратов. Речь идет о разработке и производстве от фронтовых дронов (как наземных, так и воздушных) до и весьма специфических изделий. На сайте фирмы сообщается, что в 2024 году она завершила цикл испытаний подводного беспилотного аппарата VAL-1, способного нести груз взрывчатки весом в 1 тонну с дальностью хода аппарата в 800 км.



Таким образом, наши военные потенциально отправили в "страну вечной охоты" крайне ценных для противника специалистов и представителей разных силовых ведомств и родов войск.



"Котел" поставлен на плиту



Появились сообщения о том, что силы 11-го АК ГрВ "Север" резко активизировались со стороны границы Валуйского района Белгородской области и заняли села Артельное и Ивашкино. Очевидно, что "северяне" пошли навстречу товарищам из 14-го армейского корпуса, движущихся по долине реки Плотвы, отсекая дорогу на отход частям ВСУ и ГПСУ в направлении Великого Бурлука. Весьма вероятно, что в скором времени кольцо окружения противника замкнется.



Вчера, 23 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Запорожском направлении. Источник - Readovka

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