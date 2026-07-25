Белоруссия запускает замещающую миграцию из Узбекистана? - Александр Шустов

03:29 25.07.2026

Белоруссия запускает замещающую миграцию из Узбекистана?

25.07.2026 | Александр ШУСТОВ



13 июля во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области президент Белоруссии А. Лукашенко сообщил о предстоящем запуске проекта по оргнабору трудовых мигрантов в Узбекистане, мотивировав его необходимость острым дефицитом трудовых ресурсов. Планируется, что трудовая миграция будет носить организованный характер и осуществляться по заявкам конкретных предприятий, заинтересованных в привлечении иностранной рабочей силы. В качестве поставщика трудовых мигрантов рассматривается Андижанская область Узбекистана, которая отличается крайне высокой плотностью населения и заинтересована в снижении демографического давления с помощью внешней трудовой эмиграции.



"Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей, – заявил во время визита на Шкловский агросервис А. Лукашенко. – Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиеевым. В Узбекистане проблема с трудоустройством людей".



Первичный отбор трудовых мигрантов в Узбекистане, по словам белорусского президента, станет задачей посольства, которое будет ориентироваться на потребности предприятий. Последние же будут определять, какие именно специалисты и в каком количестве им необходимы. Причем проект уже находится в стадии запуска. Так, в Витебскую область, которая должна сыграть роль полигона для отработки этой модели привлечения мигрантов, 13 июля уже прибыли более 200 рабочих из Узбекистана.



Накануне, 9 июля, министр труда и соцзащиты Белоруссии Андрей Лобович и глава узбекистанского МИД Бахтиер Саидов в ходе визита президента Узбекистана в Минск заключили соглашение об оргнаборе трудовых мигрантов. Их отбором будет заниматься Агентство миграции при правительстве Узбекистана либо же иное агентство, которое будет на это уполномочено. Критерии отбора – квалификация, опыт работы, отсутствие заболеваний и т. п. Рабочие еще до приезда должны быть ознакомлены с условиями труда, проживания, законами, а также белорусской культурой и традициями.



Если мигранта по каким-либо причинам потребуется вернуть домой, это тоже будет являться заботой узбекистанской стороны. Белорусские предприятия, которым нужны иностранные рабочие, должны будут заключить договоры об их найме как с агентством по миграции, так и с самими трудовыми мигрантами.



При этом для Белоруссии массовое привлечение инокультурных мигрантов, с которыми она в больших масштабах пока не сталкивалась, может обернуться теми же проблемами, что и для России. С поправкой на гораздо менее многочисленное население, что не позволят амортизировать негативные последствия нарушения этнодемографического баланса. С одной стороны, опасность привлечения мигрантов из Средней Азии с ее мусульманским населением и его возможные последствия власти республики осознают, поскольку численность мигрантов и их состав, особенно в плане профессиональной подготовки, планируется контролировать. "Поэтому выборочно, целенаправленно, – отметил А. Лукашенко. – По одному, два, десять, двадцать человек. Сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле". Дисперсное расселение должно предотвратить формирование этнических анклавов и избежать связанных с их появлением межэтнических проблем.



С другой стороны, складывается ощущение, что миграцию из Узбекистана планируется сделать не временной, а постоянной. Об этом говорит тот факт, что мигрантам, по словам белорусского президента, лучше приезжать семьями, чтобы они не чувствовали себя "гастарбайтерами в худшем понимании этого слова", то есть "людьми второго или третьего сорта". Для этого им планируется предоставлять жилье, а детям – места в школах и детсадах.



Переезд семьи, как правило, означает, что миграция превращается из временной в переселение на постоянное место жительства. Судя по опыту России, максимальные проблемы создает именно семейная миграция. Переезд семей, которые в Средней Азии, как правило, многодетные, ведет к росту нагрузки на бюджет и социальную инфраструктуру. Поликлиники, школы и детсады в местах концентрации мигрантов оказываются переполненными, что вызывает недовольство со стороны местного населения и ведет к обострению конфликтов.



Необходимость привлечения Белоруссией иностранной рабочей силы связана со сложной демографической ситуацией – низкой рождаемостью, высокой смертностью и нехваткой трудоспособного населения. За прошлый год в Белоруссии родилось всего 54,3 тыс. чел., умерло – 116,5 тыс., а естественная убыль составила 62,3 тыс. Частично она была компенсирована иммиграцией, в результате чего численность населения уменьшилась на 53,2 тыс. (-0,59%) и на 1 января 2026 г. опустилась до 9 млн 56,8 тыс. чел. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину репродуктивного возраста) за 2025 год составил всего 1,026 (при 2,1, необходимых для простого воспроизводства населения).



Для сравнения: в России, которая пятый год находится в состоянии самого масштабного за последние три четверти века военного конфликта, суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составлял 1,374. Причем естественная убыль населения наблюдается в Белоруссии на протяжении последних десяти лет.



Ситуация еще более ухудшилась после "Беломайдана" и массовых акций протеста, которые начались в мае 2020 г. К марту 2023 г., по оценкам ООН, из страны выехало около 100 тыс. чел. А в январе 2024 г. начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил, что на протяжении 2021-2022 г. из республики выехали 200 тыс. чел. Поскольку в Белоруссии на начало 2020 г. проживало 9,4 млн чел., масштабы эмиграции можно оценить примерно в 2% от численности населения.



Так как уехали главным образом молодежь и люди среднего возраста, на состоянии рынка труда их миграционный отток сказался не лучшим образом. Причем западные источники рисуют еще более пессимистичную картину и утверждают, что первичные миграционные документы за рубежом получили до полумиллиона граждан РБ.



Не случайно в последние годы власти республики стали предпринимать попытки завоза рабочей силы из-за рубежа. Но к массовому притоку мигрантов эти меры пока не привели. Так, в апреле 2025 г. А. Лукашенко заявил о планах по привлечению в хлопчатобумажную промышленность трудовых мигрантов из Пакистана, с которым планировалось заключить на этот счет межправительственное соглашение. "Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей, – сообщил тогда по итогам переговоров белорусский лидер. – …И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120-150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы".



Однако массовой пакистанской миграции в республику пока не наблюдается. Во многом из-за негативной реакции местного населения, которое от перспектив широкого привлечения рабочей силы из Южной Азии совершенно не в восторге.



Не исключено, что не удастся в полной мере реализовать и планы по массовому привлечению трудовых мигрантов из Узбекистана. Планируется, что в Белоруссии будут трудоустроены 5 тыс. граждан РУз, что на фоне сотен тысяч узбекских трудовых мигрантов в России немного. Однако в аграрном секторе Белоруссии не слишком высокий уровень зарплат. Первая группа узбекских рабочих, которая прибыла в Витебскую область, уже жалуется главе Андижанской области на низкие зарплаты и плохие условия для проживания. Зарплаты, по их словам, составляют 500 долл., что по текущему курсу эквивалентно 39 тыс. руб. При этом в России мигранты уже успели привыкнуть к гораздо более высоким доходам, которые могут составлять 100 тыс. руб. и более. Миграционной привлекательности Белоруссии в глазах узбекистанцев такие доходы явно не способствуют.