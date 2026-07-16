24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи

10:09 25.07.2026

24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи.



Соглашение заключили в Георгиевске. Его подписали русский генерал-аншеф Павел Потемкин и грузинские князья Иванэ Багратион Мухранский и Гарсеван Чавчавадзе.



24 января 1784 года договор между Россией и Грузией вступил в силу.



Согласно договору, грузинский царь признавал "верховную власть и покровительство" России, а та, в свою очередь, гарантировала сохранение территориальной целостности владений Ираклия II и его наследников.



Картли-Кахетинское царство обязывалось проводить внешнюю политику только после согласования с Россией, а во внутренних делах грузинам предоставлялась автономия.



Регулировались отношения между русской и грузинской церквями, уравнивали в правовом положении русских и грузинских дворян, купцов, разрешали всем грузинам "безвозбранно" въезжать и выезжать, а также селиться в России.



