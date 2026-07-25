 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя, - Виктория Никифорова
13:16 25.07.2026

Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя

Виктория Никифорова
25.07.2026

Похоже, в Вашингтоне зреют планы новой войны - уже восьмой с тех пор, как в Белый дом въехал Дональд Трамп, изначально претендовавший на Нобелевскую премию мира. Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации рассматривают возможность нанесения ударов по Мали.

Мали - это многострадальное государство африканского Сахеля, колонизированное французами еще в позапрошлом веке. Столетие здесь творился натуральный ад - колонизаторы жгли целые деревни вместе с их жителями, пытали, убивали, грабили, губили людей подневольным трудом и насильственной мобилизацией. Помните, у Булгакова "И где же сенегальцев роты?". Это именно про них, несчастных жителей Мали, согнанных воевать за французские интересы. В общем, это был геноцид без прикрас.

В 2013 году Мали ждал новый раунд неоколониализма. Французские военные с разрешения властей зашли в страну, чтобы "бороться с терроризмом". Однако на деле французов интересовали только золотые рудники Мали и беззастенчивый грабеж ресурсов. С террористами они не воевали, напротив, они их снабжали и поддерживали.

Вскоре все народы Сахеля взбунтовались и выгнали французских военных. Для борьбы с терроризмом - реальной, а не формальной - власти Мали пригласили российских военных. Сегодня там работает наш Африканский корпус.

The Washington Post приводит мнение неназванного представителя американской администрации, согласно которому Москва "оказалась неэффективным партнером по безопасности для Мали". "Мы надеемся, что другие африканские страны примут во внимание ужасные результаты деятельности России в борьбе с терроризмом", - добавил высокопоставленный аноним.

Теперь Штаты хотят показать России, как надо, и планируют ракетно-бомбовые удары по территории Мали. Официально бомбить собираются группировку JNIM* ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"*), однако мы прекрасно знаем, сколько мирных жителей в разных странах поубивали за последние годы американцы, прикрываясь лозунгом "борьбы с терроризмом".

Характерно, что никто не предупреждает об ударах официальное руководство суверенного Мали и разрешения у них не спрашивает. Вероятно, они должны узнавать об агрессии из публикаций The Washington Post и реагировать в таком примерно стиле: "Ой, а что это там горит? - А это американцы у нас с террористами борются. - А, ну ладно".

Автором идеи с нападением на Мали источники газеты называют некоего Себастьяна Горку - человека с удивительной, просто-таки карнавальной биографией. Сын венгров, бежавших в Лондон после подавления антисоветского восстания 1956 года, он служил в британской военной разведке - в подразделении, специализирующемся на допросах на русском языке. В 1998 году вернулся на родину, став советником Виктора Орбана. Потом его попросили из Венгрии на выход, обвинив в работе на британскую разведку.

В 2012 году Горка получил американское гражданство и начал "бороться с терроризмом" на территории США - преподавал, работал в СМИ и входил в окружение Стива Бэннона и той части тусовки Трампа, которая существует на деньги миллиардеров Мерсеров. В начале своего второго срока Трамп сделал его старшим директором Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом.

Издание Greyzone утверждает, что его патроном в британской разведке был Крис Доннелли, разрабатывавший операцию по подрыву Крымского моста. Горка отпетый ястреб и фанат Украины. О России этот персонаж выражается так: "Если полковник Владимир Путин не будет выполнять приказы Трампа, то вся помощь, которую мы оказывали Украине до сих пор, покажется цветочками".

Теперь этому британскому агенту приписывают авторство агрессии в адрес независимого государства Мали. Американская администрация словно заранее подстилает себе соломку - это все, мол, придумал, британский венгр, а мы ни при чем.

Однако в Белом доме не могут не понимать, что в Мали с 2025 года дислоцирован Африканский корпус российского Министерства обороны. Он приглашен властями государства и обеспечивает защиту граждан от всех террористических угроз. Любая агрессия в адрес Мали приведет к противостоянию американских и российских военных. Последствия этого могут быть чудовищны для всего мира.

Истинная проблема в том, что администрацию Трампа втягивают в войны по всему свету не столько какие-то британские засланные казачки, Зеленский или Нетаньяху. Война необходима гигантам американского ВПК, он буквально питается кровью людей во всем мире. Американские политики давно стали бессильными марионетками своих спонсоров. Поэтому все их заявления о стремлении к миру стоит воспринимать с изрядной долей скептицизма. Особенно нам - в России.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784974560


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