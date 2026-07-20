Ariana News: Китай, Центральная Азия, Иран и Афганистан замкнули новый логистический маршрут

21:49 25.07.2026

Первая транзитная партия китайских грузов прибыла в Герат по иранскому железнодорожному коридору.

20 июля 2026



Иранские СМИ сообщили о запуске первого прямого транзитного поезда по маршруту Пекин–Иран–Афганистан, перевозящего груз из Китая в провинцию Герат по иранской железнодорожной сети.



Мустафа Резаи, глава Ирано-Афганского железнодорожного коридора, заявил, что эта поставка знаменует собой первый случай прямой перевозки груза из Китая в Афганистан без разгрузки и перегрузки по пути.



Груз МДФ весом 500 тонн был погружен в Пекине, прошел через Туркменистан, попал в иранскую железнодорожную сеть, а затем доставлен на станцию Розанак в провинции Герат по железнодорожной линии Хаф-Герат.



Резаи охарактеризовал эту операцию как первое прямое железнодорожное сообщение между Пекином и Гератом через Иран, отметив, что этот маршрут значительно сократит время и затраты на транспортировку по сравнению с предыдущими торговыми маршрутами.



Он заявил, что запуск поезда демонстрирует, что железнодорожный коридор Хаф-Герат вступил в новую фазу коммерческой и транзитной деятельности. Увеличение объемов грузоперевозок по этому маршруту может еще больше укрепить его роль как ключевого звена, соединяющего Китай, Центральную Азию, Иран и Афганистан.



Резаи добавил, что расширение коридора может укрепить экономическое и торговое сотрудничество между Ираном и Афганистаном, снизить логистические издержки и повысить конкурентоспособность региональной торговли.



