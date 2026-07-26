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Узбекистан может ограничить продажу зарубежных туров иностранными компаниями, - Светлана Лаптева
01:08 26.07.2026

Узбекистан может ограничить продажу зарубежных туров иностранными компаниями
26.07.2026 | Светлана ЛАПТЕВА

Власти Узбекистана предлагают изменить правила продажи зарубежных туров гражданам страны. Согласно проекту постановления правительства, иностранные туроператоры смогут работать на узбекском рынке только через местного лицензированного партнера или собственное юридическое лицо, зарегистрированное в республике. Документ опубликован Комитетом по туризму для общественного обсуждения.

Если инициатива будет принята, иностранные туристические компании смогут предлагать турпакеты жителям Узбекистана по одной из двух схем: заключить договор с местным туроператором, имеющим лицензию на организацию выездного туризма, либо открыть собственную компанию в Узбекистане и самостоятельно получить соответствующую лицензию.

Одновременно предлагается запретить турагентам напрямую продавать зарубежные туры иностранных операторов без участия лицензированного узбекского туроператора. Ограничения будут распространяться не только на офисные продажи, но и на интернет-площадки – сайты, мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры и системы онлайн-оплаты.

Все зарубежные туры внесут в единую систему

Одним из ключевых нововведений станет обязательная регистрация каждого зарубежного турпакета на Национальной туристической платформе. За регистрацию будет отвечать местный лицензированный туроператор или зарегистрированное в Узбекистане подразделение иностранной компании.

Каждому туристу планируется присваивать уникальный электронный туркод, который будет подтверждать легальность приобретенного тура, регистрацию поездки и включение путешественника в государственную систему защиты.

Если турагент продаст тур в обход новых требований, такой турпакет будет считаться незарегистрированным, а к компании смогут применить меры ответственности, предусмотренные законодательством.

Проект также предусматривает создание фонда "Безопасный туризм", из которого будут компенсировать ущерб туристам и финансировать их эвакуацию при чрезвычайных ситуациях за рубежом.

Для получения лицензии туроператоры должны будут зарезервировать в фонде не менее 50 тыс. долларов, а с каждого проданного зарубежного турпакета будет взиматься специальный гарантийный сбор.

Ответственность за исполнение обязательств перед туристом будет нести местный лицензированный туроператор либо зарегистрированное в Узбекистане юридическое лицо иностранной компании.

Казахстан уже использует похожую модель

Предлагаемые изменения во многом повторяют систему, которая уже действует в Казахстане. Согласно законодательству республики, зарубежные туры реализуются через лицензированных казахстанских туроператоров, которые несут ответственность перед клиентами. Кроме того, в стране действует система "Туристік Қамқор", созданная для защиты туристов в случае банкротства туроператора или возникновения чрезвычайных ситуаций за рубежом. За счет обязательных взносов участников рынка финансируется возвращение граждан на родину и оказывается необходимая помощь.

Таким образом, Узбекистан фактически создает аналогичную систему финансовых гарантий и государственного контроля за рынком выездного туризма.

В Кыргызстане рынок остается более открытым

В Кыргызстане подобных ограничений для иностранных туроператоров пока нет. Действующий закон "О туризме" регулирует деятельность туристических компаний, определяет их ответственность перед клиентами и требования к безопасности туристов, однако не предусматривает обязательной работы иностранных операторов через кыргызстанских лицензированных партнеров.

В стране также отсутствует единая система финансовых гарантий, аналогичная казахстанской "Туристік Қамқор" или создаваемому в Узбекистане фонду "Безопасный туризм". В случае возникновения проблем ответственность определяется условиями договора между туристом и туроператором, а также нормами гражданского законодательства.

Есть ли единые правила в Центральной Азии?

Несмотря на активное развитие регионального сотрудничества, единых правил продажи зарубежных туров в странах Центральной Азии не существует. Каждое государство самостоятельно определяет порядок лицензирования туроператоров, требования к финансовым гарантиям и механизм защиты туристов.

Такие международные объединения, как СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, развивают взаимодействие в сфере туризма, обсуждают создание совместных маршрутов, продвижение туристического потенциала и упрощение взаимных поездок. Однако вопросы регулирования туристического рынка, допуска иностранных компаний и защиты туристов остаются в компетенции национальных правительств.

Зачем государство усиливает контроль

Эксперты отмечают, что подобные меры становятся мировой тенденцией.

После пандемии COVID-19, массовых отмен авиарейсов, банкротств туристических компаний и эвакуации граждан из зон вооруженных конфликтов многие страны пересматривают подходы к регулированию выездного туризма. Главная задача – обеспечить туристам дополнительные гарантии безопасности и создать понятную систему ответственности.

Наличие зарегистрированного в стране туроператора позволяет государству быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, защищать права граждан и контролировать исполнение обязательств перед туристами.

Кроме того, такая модель делает рынок более прозрачным, позволяет учитывать объемы выездного туризма, контролировать финансовые потоки и формировать специальные фонды для оказания помощи гражданам за рубежом.

Если проект будет принят, Узбекистан станет второй страной Центральной Азии после Казахстана, где иностранные туроператоры смогут работать только при соблюдении специальных национальных требований. Для Кыргызстана, где рынок остается более либеральным, этот опыт может стать предметом профессиональной дискуссии о дальнейшем развитии системы защиты туристов.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785017280


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