|Садыр Жапаров открыл железную дорогу Балыкчы - Кочкор и лично провел по ней локомотив
03:23 26.07.2026
Садыр Жапаров открыл ж/д Балыкчы - Кочкор протяженностью 63 км, Кыргызстан построил ее своими силами
Стоимость одного км составила $955 тыс, тогда как зарубежные подрядчики предлагали построить минимум за $4,8 млн, поэтому Кыргызстан решил строить сам. Также была возведена станция "Кочкор".
Мы возродили нашу культуру строительства железных дорог, инженерные возможности и профессиональный опыт. Это историческое достижение, доказавшее, что наша страна способна самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты.
Новая ж/д даст толчок развитию экономики, уверен президент. В будущем будет построен участок до Макмала, который соединится с железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
"В результате Кыргызстан превратится в стратегический транспортный узел, связывающий континенты, расширятся транзитные возможности нашей страны, вырастет экспорт, будут привлечены новые инвестиции, туристов станет еще больше. Будет создана прочная основа для устойчивого роста экономики", - добавил Жапаров.
Садыр Жапаров сел за руль локомотива
Глава государства сегодня открыл ж/д Балыкчы - Кочкор протяженностью 63 км, Кыргызстан построил ее своими силами. Президент выступил с большой речью, в том числе отметил труд тысяч железнодорожников, инженеров, строителей и специалистов.
Затем Жапаров затянул последний путевой шуруп ж/д специальным ключом, что стало символом успешного окончания строительства. Также была возведена станция "Кочкор". На нее Жапаров прибыл на поезде, так он проверил новый железнодорожный маршрут и оценил качество работ.
Предыстория и детали события
Давнее желание: Еще в июне 2026 года во время запуска другого проекта Садыр Жапаров в шутку признался, что управлял почти всеми видами транспорта - от мопедов до "БелАЗов" и яхт, но еще ни разу не водил самолет, вертолет и локомотив, и попросил обучить его. Железнодорожники пообещали предоставить такую возможность на открытии линии до Кочкора.
Значимость проекта: Данный отрезок протяженностью 63 километра стал первым этапом масштабного строительства стратегической железнодорожной линии Балыкчы - Кара-Кече - Макмал.
Особенность строительства: Садыр Жапаров подчеркнул, что эта железная дорога имеет историческое значение для независимого Кыргызстана, поскольку проект был полностью реализован собственными силами и средствами республики