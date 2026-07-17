Садыр Жапаров открыл железную дорогу Балыкчы - Кочкор и лично провел по ней локомотив

03:23 26.07.2026

Садыр Жапаров открыл ж/д Балыкчы - Кочкор протяженностью 63 км, Кыргызстан построил ее своими силами



Стоимость одного км составила $955 тыс, тогда как зарубежные подрядчики предлагали построить минимум за $4,8 млн, поэтому Кыргызстан решил строить сам. Также была возведена станция "Кочкор".



Мы возродили нашу культуру строительства железных дорог, инженерные возможности и профессиональный опыт. Это историческое достижение, доказавшее, что наша страна способна самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты.



Новая ж/д даст толчок развитию экономики, уверен президент. В будущем будет построен участок до Макмала, который соединится с железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан.



"В результате Кыргызстан превратится в стратегический транспортный узел, связывающий континенты, расширятся транзитные возможности нашей страны, вырастет экспорт, будут привлечены новые инвестиции, туристов станет еще больше. Будет создана прочная основа для устойчивого роста экономики", - добавил Жапаров.



