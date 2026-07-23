Абрикос: почему в Таджикистане его называют золотым фруктом?

10:28 26.07.2026 23.07.2026



Сбор и сушка абрикоса – тяжелая работа, но она формирует бюджет многих семей в Согдийской области, позволяя им жить безбедно



Абрикос по-таджикски называют "зардолу", что в переводе означает "желтая слива", но в это понятие жители республики вкладывают совершенно другой смысл, опуская букву "д" в слове. Так получается слог "зар", то есть "золото", "сокровище". И этим как раз подчеркивается особое значение фрукта в благосостоянии таджикских семей.







История показывает, что таджики с древних времен торговали абрикосом. Сушеный фрукт возили по всем странам вдоль Великого Шелкового пути.



Почему именно абрикосы? Просто потому, что это единственный фрукт, который долго не портится и способен в виде кураги и урюка много лет храниться в самых обычных условиях, например, в амбаре или гараже. Главное, чтобы помещение проветривалось регулярно, там было прохладно и отсутствовали насекомые и грызуны. Да и спрос на этот фрукт никогда не падает: он всегда востребован как на внутреннем, так и на внешних рынках, поскольку является важным элементом питания, особенно в тюркских и центральноазиатских странах.



Почему абрикосы в Таджикистане называют твердой валютой и какое место фрукт занимает среди другой сельскохозяйственной отрасли - разбирался корреспондент Sputnik Таджикистан.



Абрикосовая жила



На севере Таджикистана, в Согдийской области, входящей в зону Ферганской долины и располагающей благоприятными климатическими условиями для садоводства, сосредоточены более 90% абрикосовых плантаций Таджикистана. Огромные поля также раскинуты в Аштском, Канибадамском, Бободжон-Гафуровском районах.



Однако истинными ценителями абрикоса считаются именно жители Исфары. Здесь не только каждая семья имеет собственный сад, но и вдоль предгорья на берегах местной речки растягиваются обширные плантации, выращиваемые дехканами с большой любовью. В Исфаре этот фрукт считается своего рода драгоценностью, поскольку от его урожая в большей степени зависит благосостояние семьи.



И хотя малые сады абрикоса появились в последние годы и в южных регионах страны (поскольку люди осознали, насколько выгодно выращивать этот фрукт), никто не сравнится с исфаринскими мастерами сушки, которые знают все тонкости технологии.



И это неудивительно. Сбор и сушка абрикоса является настолько тяжелым и кропотливым трудом, что не все готовы браться за это дело. Поэтому в других районах сады предпочитают сдавать, а арендуют их именно фермеры и предприниматели из Исфары.



Так, например, делает Яхехон Убайдуллоев. Он живет в кишлаке Чоркух Исфаринского района, где проживает более 40 тыс. человек. Здесь нет заводов и фабрик, а единственный сельскохозяйственный производственный кооператив может трудоустроить лишь полтысячи жителей. Многие в поисках работы уезжают в Россию. Однако, есть люди, которые, арендуя у фермерских хозяйств абрикосовые сады, прилично зарабатывают за сезон.



Яхехон каждое лето выезжает в Бободжон-Гафуровский район. Около месяца он вместе с семьей занимается сбором и сушкой абрикоса, которые затем уходит на экспорт, в основном в Россию.



"Работа тяжелая, приходится трудиться с рассвета до наступления темноты. Иногда работаешь в изнурительную жару, чтобы не терять время. Однако труд стоит того, чтобы им заняться. С гектара обычного абрикосового сада можно собрать порядка 8-10 тонн урожая. Это примерно 2-3 тонны кураги, за них на местных рынках реально выручить около 5-6 тыс. долларов чистого дохода, если вычесть стоимость аренды и другие расходы. Нанимая помощников из числа домохозяек, которые не прочь подзаработать, за сезон можно управиться со сбором и сушкой фруктов на 3-4 га. Это прибыльное дело", - рассказывает предприниматель.



По словам Убайдуллоева, в условиях безработицы для него доход от абрикосов давно стал важной статьей семейного бюджета.



"И необходимости особой нет, чтобы выезжать в другие страны в поиске работы", - подчеркивает он.



Абрикос как твердая валюта



На абрикосе зарабатывают не только сами люди, но и страна. По данным Агентства по экспорту, в 2025 году Таджикистан продал за рубеж 5 тыс. тонн свежего фрукта и 30 тыс. тонн сушеного, заработав 29,7 млн долларов. Ни один фрукт не приносит республике столько прибыли.



Причем статистика не учитывает доход, который поступает от продажи абрикоса в переработанном виде и сбыта его компонентов в отдельности, считают специалисты. По их словам, ежегодно экспортируются десятки тонн абрикосовых косточек и семечек (ядрышек), а также соков, джемов, снеков и других кулинарных изделий. Даже скорлупа, ранее использовавшаяся вместо древесины для топки печей, сейчас применяется в косметике.



"Абрикос, как товар, на который есть постоянный спрос, может стать хорошим механизмом защиты экономики от инфляции, роста международного доверия, привлечения инвестиций", - отмечает в беседе с корреспондентом Sputnik Таджикистан замначальника управления сельского хозяйства Согдийской области Абдуазиз Махмудзода.



Он обратил внимание на принятые таджикским правительством меры для развития садоводства и виноградарства, где основной упор сделан именно на расширении абрикосовых плантаций и повышении его урожайности с применением новых технологий.



По словам чиновника, особое внимание уделяется внедрению интенсивных и суперинтенсивных садов, а также использованию богарных земель с применением капельного орошения. За последние 10 лет это позволило расширить площадь абрикосовых плантаций в Согде с 39 тыс. до 51 тыс. гектаров



Уход от традиционной закладки садов, когда ставка делалась на многолетность насаждений и габариты с расчетом получать до 100-150 кг абрикоса с дерева, оказался логичным. Фермеры поняли, что урожай от интенсивных и суперинтенсивных садов благодаря объему насаждений превышает показатели классических в 10-12 раз.



"Если в традиционном саде количество деревьев варьируется от 160 до 200, то на гектаре интенсивного сада можно разместить от 1,5 до 3 тыс. Это не только высокая урожайность, но и удобство и простота сбора", - объяснил Махмудзода.



Абрикос как приоритетный фрукт



В ноябре 2022 года правительство Таджикистана выбрало абрикос в качестве приоритетного продукта в рамках программы ФАО ООН. Цель - вывод национальной цепочки производства, переработки и экспорта фрукта на международные экологические и торговые стандарты, подчеркивалось в постановлении правительства республики.



Но есть множество и других документов о развитии садоводства в Таджикистане, в которых красной нитью подчеркивается необходимость развития производства косточковых, где абрикосу отводится главное место.



Этот фрукт проходит и как ключевая экспортная культура в постановлении правительства от 1 октября 2024 года в рамках пятилетней программа развития отраслей садоводства, виноградарства и цитрусоводства в стране. Акцент в концепции, на реализацию которой заложено почти 700 млн сомони, сделан как раз-таки на интенсивных и суперинтенсивных садах.



Согласно прогнозу, на 1 га можно посадить от 1,5 до 3,5 тыс. деревьев, что должно поднять урожайность минимум на 300 центнеров. Это в 10 раз выше показателей старых традиционных садов. В рамках старта программы в первые шесть месяцев 2025 года в Таджикистане было заложено 592 га новых садов и виноградников, 20% которых относились уже к интенсивному типу.



Таджикистан в числе топ-производителей абрикоса



Таджикистан, если судить по данным Агентства по статистике, прочно занимает третье место в мире по производству абрикоса после Турции и Узбекистана. Ежегодно в республике выращивают от 200 до 350 тыс. тонн фрукта. Однако ни в одной глобальной статистике страна не значится.



Специалисты объясняют это тем, что в Таджикистане учет затруднен из-за многообразия форм хозяйствования. Данные формируются преимущественно на основе экспортируемого за рубеж объема свежего и сушеного абрикоса. Все, что оседает на внутреннем рынке, не входит в отчеты так же, как и объемы, теряемые при сушке.



Мировая статистика формируется за счет свежесобранного урожая. Между тем, большую часть выращенного абрикоса в Таджикистане предпочитают сушить, а уже затем экспортировать в виде кураги и урюка в другие государства. И как неудивительно, но этот фрукт является вторым продуктом сельского хозяйства республики по доходности, уступая только хлопку.



То, что Таджикистан входит в число одних из основных производителей абрикоса, подтверждает и наличие больших плантаций в стране. По данным управления сельского хозяйства Согдийской области (в которой в основном сосредоточены абрикосовые сады), общая площадь этих территорий на начало 2026-го превысила 51 тыс. гектаров. Еще порядка 5 тыс. га находятся в других регионах Таджикистана.



Интересный факт, но страна обладает 10% всех абрикосовых садов планеты. По площади плантаций Таджикистан уступает только Турции, Узбекистану и Ирану. С учетом колоссального опыта и уникальных возможностей производства фрукта в зоне Ферганской долины, размера ягод и их вкусовых качеств, а также повышенного внимания правительства на развитие садоводства, Таджикистан имеет отличные перспективы выхода на мировые рынки.



Сейчас таджикский абрикос поступает в 26 стран, однако основными покупателями являются Россия и Казахстан. Именно в эти два государства идет более 70% сушеного фрукта.



Россия, с регионами которой у Таджикистана налажены хорошие взаимосвязи, считается удобной в плане логистики. И в будущем она останется главным направлением сбыта сухофруктов из республики, считают аналитики. Ведь как говорят: коней на переправе не меняют. Источник - Sputnik

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785050880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию логистического потенциала в Мангистауской области

- В Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации партийных списков

- Кадровые перестановки

- Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре"

- Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов в области Абай

- Демократическая партия "Ак жол" официально дала старт предвыборной агитационной кампании

- Положительную динамику по трудоустройству безработных граждан отметили в Правительстве

- Партия "Әділет" дала старт работе Республиканского предвыборного штаба

- Правительство усиливает меры по стабилизации цен на СЗПТ

