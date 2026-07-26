НГ: Бишкек и Ташкент проектируют общее будущее

20:37 26.07.2026

Бишкек и Ташкент проектируют общее будущее

Визит главы Узбекистана в Киргизию должен закрепить переход от приграничной торговли к промышленной кооперации



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.07.2026



В Бишкеке готовятся к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который по времени совпадет с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Одним из главных событий станет бизнес-форум "Кыргызстан–Узбекистан: промышленная кооперация, инвестиции и торговля". Ожидается участие около 300 предпринимателей. Стороны намерены обсудить новые производства, промышленное строительство, выпуск стройматериалов и добычу полезных ископаемых. В числе конкретных идей – текстильно-швейный кластер и индустриально-логистический центр в Ошской области.



Деловой встрече предшествовало второе заседание Узбекско-кыргызского экспертного совета, прошедшее 21 июля в Бишкеке на тему "Узбекистан и Кыргызстан: стратегическое партнерство и перспективы его дальнейшего развития". Совет был создан по инициативе президентов двух стран. В нем участвуют аналитики, чиновники, представители отраслевых организаций и бизнеса. На этот раз разговор шел уже не столько о старых спорах, сколько о том, как наполнить политическое сближение экономическим содержанием.



Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков напомнил, с какой низкой точки начиналось это движение. Товарооборот, который 10 лет назад составлял около 50 млн долл., теперь достиг примерно 1,2 млрд. Такой скачок показывает, насколько сильно изменились отношения. Во многом он связывает перемены с политикой Мирзиеева, который сделал региональное сближение одним из приоритетов. Следующая цель – довести взаимную торговлю как минимум до 2 млрд долл. в год.



Для этого, по словам Шестакова, главы государств Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев стараются задействовать все возможные механизмы сотрудничества. "Мы привыкли, что основным инструментом служит межправительственная комиссия. Однако президенты проявили определенную новизну в подходах, подключив к этой работе экспертное сообщество. Мне кажется, это очень важная деталь", – сказал "НГ" Шестаков.



По его словам, Мирзиеев уделяет большое внимание аналитическим форумам, а Узбекистан становится одной из наиболее заметных экспертных площадок Центральной Азии. Развитие интеграции должно сопровождаться серьезной аналитической работой. Поэтому создание Узбекско-кыргызского экспертного совета – важный шаг.



"На заседании совета основное внимание уделялось Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороге Китай–Киргизия–Узбекистан. ГЭС является флагманским энергетическим проектом, а железная дорога объединит страны региона и одновременно свяжет их с Китаем. Интересно, что уже сегодня объем автомобильных грузовых перевозок между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном в несколько раз превышает показатели автомобильных перевозок между Китаем и Казахстаном. Это говорит о том, что граница постепенно перестает быть исключительно линией контроля и начинает выполнять другую функцию – способствует расширению экономического сотрудничества", – подчеркнул эксперт.



"Мы привыкли, что пересечение границы даже внутри интеграционных объединений не всегда соответствует звучащим там декларациям. Граница нередко становится источником проблем при перевозке продукции. Между Киргизией и Узбекистаном эти трудности удалось свести к минимуму. Достигнутый товарооборот подтверждает это. Такой опыт можно рассматривать как определенную модель для СНГ, Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а Узбекистан – наблюдателем. Для Узбекистана наша страна в определенной мере становится одним из выходов на рынок Евразийского союза", – отметил Шестаков.



По мнению эксперта, есть еще один показательный момент: "В прошлом году граждане Киргизии стали лидерами по числу поездок в Узбекистан: страну посетили более 3 млн кыргызстанцев. Это подтверждает, что сближение идет не только на уровне руководителей государств, правительств и бизнеса. Оно непосредственно затрагивает граждан двух стран".



Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов считает, что отношения переживают самый благоприятный период за всю историю независимости. По его словам, благодаря политической воле руководителей государств принципиальные вопросы двусторонней повестки решены. "Фактически впервые за многие десятилетия Узбекистан и Кыргызстан получили возможность сосредоточить свои усилия не на преодолении наследия прошлого, а на совместном проектировании будущего", – отметил эксперт.



Главным политическим достижением стало урегулирование вопроса о границе протяженностью 1378 км. Обмен ратификационными грамотами состоялся в январе 2023 года. После этого активнее заработали пункты пропуска, часть из них перевели на круглосуточный режим. Снизились риски для инвесторов, оживились поездки и приграничная торговля. В 2025 году Узбекистан посетили 3,31 млн граждан Киргизии – в семь раз больше, чем 10 лет назад.



Экономическое сближение поддерживает Узбекско-киргизский фонд развития. Его объявленный капитал составляет 50 млн долл. с возможностью увеличения до 200 млн долл. Фонд одобрил 37 проектов общей стоимостью 100,5 млн долл. в текстильной отрасли, энергетике, логистике и городской инфраструктуре. Теперь правительства договорились ускорить финансирование новых производств и расширить инвестиционный портфель. Прямые инвестиции из Узбекистана в Киргизии, по киргизской статистике, выросли с 24,8 млн долл. в 2020 году до 217,2 млн долл. в 2025-м.



Арипов подчеркнул, что особое место занимают два проекта регионального масштаба. Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан должна дать двум странам новый выход к китайскому рынку и транзитным маршрутам на запад. Камбаратинская ГЭС-1 призвана одновременно увеличить производство электроэнергии и создать более предсказуемый режим использования воды. Арипов назвал эти проекты частью "новой экономической географии Евразии".



Их реализация потребует больших средств и точного согласования интересов. Железную дорогу предстоит строить в сложной горной местности, а по ГЭС необходимо договориться о финансировании, покупке энергии и сезонном распределении воды. Поэтому нынешний оптимизм еще должен пройти проверку практикой.



Тем не менее двусторонняя повестка заметно изменилась. Еще недавно ее определяли закрытые переходы и спорные участки границы. Теперь в центре внимания – заводы, транспортные коридоры, энергетика и движение капитала. Как заметил Арипов, успех отношений сегодня зависит уже не от способности сторон улаживать проблемы, а от умения вместе использовать открывающиеся возможности. Предстоящий визит Мирзиеева покажет, какие из этих возможностей первыми превратятся в контракты и работающие предприятия.



Садыр Жапаров в пятницу, 24 июля, поздравляя Шавката Мирзиеевым с 69-летием, выразил ему искреннюю благодарность за личную поддержку двусторонних инициатив и особо отметил его ключевую роль в укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии.