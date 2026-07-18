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Понедельник, 27.07.2026
01:33
Ким Е Чен: Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки
00:05
ВС РФ заперли Краснолиманскую группировку ВСУ и вынудили противника сдать Белицкое - сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 26.07.2026
21:04
На пост генерального секретаря ООН претендуют пять женщин и глава МАГАТЭ
20:37
НГ: Бишкек и Ташкент проектируют общее будущее
17:52
Как британский парламент стал бесплатным маркетологом "Маши и Медведя"
10:28
Абрикос: почему в Таджикистане его называют золотым фруктом?
03:23
Садыр Жапаров открыл железную дорогу Балыкчы - Кочкор и лично провел по ней локомотив
01:08
Узбекистан может ограничить продажу зарубежных туров иностранными компаниями, - Светлана Лаптева
Суббота, 25.07.2026
21:49
Ariana News: Китай, Центральная Азия, Иран и Афганистан замкнули новый логистический маршрут
13:16
Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя, - Виктория Никифорова
10:09
24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи
03:29
Белоруссия запускает замещающую миграцию из Узбекистана? - Александр Шустов
00:05
ВС РФ освободили город Белицкое – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Пятница, 24.07.2026
22:59
Туркменистан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
18:13
Президенту Узбекистана - 69: кто из лидеров государств его поздравил
15:11
NYT: Тегеран отверг просьбу Трампа о прекращении огня
12:40
В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации, - Андрей Захватов
00:05
Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Четверг, 23.07.2026
14:38
Геополитика "гегемона": Ирану достался удар по школе в Минабе, а Саудовской Аравии - американские центрифуги
02:42
Казахстан вошел в топ-25 электронных правительств мира
01:32
"Битва на веслах" между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (видео)
00:05
ВС РФ добились значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Среда, 22.07.2026
21:48
В Казахстане цифровой тенге начнут испытывать на госзакупках
19:50
10 самых важных дат истории Шахрисабза, - П.В.Густерин
10:19
Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле, - Сергей Ищенко
04:19
Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
03:14
В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
02:27
Незримым победителем чемпионата мира по футболу стал Китай, - Дмитрий Бавырин
01:08
Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
00:05
Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Вторник, 21.07.2026
14:26
США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд
12:11
Участие Казахстана в ЧМ-2026: Осужденный УИС №29 Карагандинской области нарисовал норвежского нападающего Эрлинга Холанна
04:01
Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции
03:19
Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
02:59
Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала
00:05
Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Понедельник, 20.07.2026
21:46
В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
12:06
Почему в Кыргызстане становится жарче
03:06
Очередная атака на КТК: Казахстан верен себе и вновь шлет "решительные осуждения"
01:44
Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан
00:05
ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
Воскресенье, 19.07.2026
23:03
Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
20:38
ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана
01:00
WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
Суббота, 18.07.2026
23:21
НГ: Как Таджикистан прорубает через Афганистан окно в Персидский залив
20:23
Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
11:44
Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев
00:05
ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Пятница, 17.07.2026