 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Понедельник, 27.07.2026
01:33  Ким Е Чен: Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки
00:05  ВС РФ заперли Краснолиманскую группировку ВСУ и вынудили противника сдать Белицкое - сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 26.07.2026
21:04  На пост генерального секретаря ООН претендуют пять женщин и глава МАГАТЭ
20:37  НГ: Бишкек и Ташкент проектируют общее будущее
17:52  Как британский парламент стал бесплатным маркетологом "Маши и Медведя"
10:28  Абрикос: почему в Таджикистане его называют золотым фруктом?
03:23  Садыр Жапаров открыл железную дорогу Балыкчы - Кочкор и лично провел по ней локомотив
01:08  Узбекистан может ограничить продажу зарубежных туров иностранными компаниями, - Светлана Лаптева
Суббота, 25.07.2026
21:49  Ariana News: Китай, Центральная Азия, Иран и Афганистан замкнули новый логистический маршрут
13:16  Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя, - Виктория Никифорова
10:09  24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи
03:29  Белоруссия запускает замещающую миграцию из Узбекистана? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ освободили город Белицкое – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Пятница, 24.07.2026
22:59  Туркменистан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
18:13  Президенту Узбекистана - 69: кто из лидеров государств его поздравил
15:11  NYT: Тегеран отверг просьбу Трампа о прекращении огня
12:40  В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации, - Андрей Захватов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Четверг, 23.07.2026
14:38  Геополитика "гегемона": Ирану достался удар по школе в Минабе, а Саудовской Аравии - американские центрифуги
02:42  Казахстан вошел в топ-25 электронных правительств мира
01:32  "Битва на веслах" между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (видео)
00:05  ВС РФ добились значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Среда, 22.07.2026
21:48  В Казахстане цифровой тенге начнут испытывать на госзакупках
19:50  10 самых важных дат истории Шахрисабза, - П.В.Густерин
10:19  Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле, - Сергей Ищенко
04:19  Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
03:14  В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
02:27  Незримым победителем чемпионата мира по футболу стал Китай, - Дмитрий Бавырин
01:08  Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
00:05  Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Вторник, 21.07.2026
14:26  США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд
12:11  Участие Казахстана в ЧМ-2026: Осужденный УИС №29 Карагандинской области нарисовал норвежского нападающего Эрлинга Холанна
04:01  Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции
03:19  Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
02:59  Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала
00:05  Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Понедельник, 20.07.2026
21:46  В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
12:06  Почему в Кыргызстане становится жарче
03:06  Очередная атака на КТК: Казахстан верен себе и вновь шлет "решительные осуждения"
01:44  Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан
00:05  ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
Воскресенье, 19.07.2026
23:03  Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
20:38  ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана
01:00  WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
Суббота, 18.07.2026
23:21  НГ: Как Таджикистан прорубает через Афганистан окно в Персидский залив
20:23  Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
11:44  Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев
00:05  ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Пятница, 17.07.2026