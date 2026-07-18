 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ким Е Чен: Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки
01:33 27.07.2026

Заявление для прессы заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чен

Пхеньян, 27 июля. /ЦТАК/-- Заведующий отделом ЦК ТПК Ким Е Чен 27 июня опубликовала заявление для прессы. Ниже следует полный текст заявления.

На совещании министров иностранных дел Регионального форума АСЕАН, проведенном недавно в Филиппинах, опубликовано жалкое заявление председателя, которое исказило суть обстановки на Корейском полуострове и твердило о какой-то "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Выражаю серьезное недовольство откровенно враждебной позицией форума, который игнорировал Конституцию КНДР и против нее сплясал под песню о "денуклеаризации" вслед за США, и самым строгим риторическим выражением решительно осуждаю и отвергаю это.

США и их сателлиты пытаются изменить вечно зафиксированный Конституцией КНДР статус ядерного государства лишь одной бумагой, не имеющей никакого юридически обязательного характера. Это бессмысленное действие.

Чтобы искренне выполнить свою миссию как консультативной группы, содействующей обеспечению мира и безопасности в регионе, Региональный форум АСЕАН должен предостерегать себя от возможности стать наемным трубачом США.

До сих пор цепляться за "денуклеаризацию Корейского полуострова", которая совсем потерял свой смысл в концептуальном и практическом отношении, - это поражение стратегического мышления и теории, проявление глупой грезы.

Никогда не изменится нынешняя обстановка по риторике или "желанию" каких-то внешних сил.

Сегодняшний геополитический кризис, создаваемый из-за США и их сателлитов, еще раз свидетельствует, что обеспечение безопасности государства – абсолютно важнейшее дело, которое ни в коем случае нельзя поручить чужому.

Последовательна и ясна наша позиция: ядерные силы сдерживания является надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты государственной власти.

Кто что бы ни говорил, окончательны и необратимы статус и значение существования КНДР как ответственного ядерного государства, которое обеспечивает паритет сил и гарантирует геополитическую безопасность на Корейском полуострове и за его пределами.

Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки.

Источник - ЦТАК
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