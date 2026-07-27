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Казахстан возобновил поставки нефти по КТК после окрика Вашингтона в адрес Киева
14:45 27.07.2026

Казахстан возобновил отгрузку нефти по КТК после приостановки атак на танкеры

27 июля 2026

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске спустя неделю после вынужденной остановки. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе минэнерго Казахстана.

"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время на двух выносных причальных устройствах консорциума уже осуществляется погрузка сырья на танкеры Seamajesty и Milos. Уточняется, что дальнейшая работа морского терминала будет производиться с учетом жестких требований безопасности и оценки текущей обстановки.

При этом подчеркивается, что минэнерго находится в постоянном взаимодействии с руководством консорциума и крупнейшими грузоотправителями для координации бесперебойной транспортировки.

Морской терминал КТК 19 июля подвергся террористической атаке ВСУ, погрузка нефти была остановлена. Два танкера на нефтетерминале компании в Черном море попали под целенаправленный удар БПЛА. На одном судне возник пожар. МИД Казахстана осудил атаки.

На следующий день, 20 июля, дроны снова атаковали инфраструктуру КТК. Удару подвергся нефтетанкер NELSA, который стоял на погрузке. БПЛА попал в правый борт судна в районе кормы между надстройкой и машинно-котельным отделением. После удара огонь распространился по палубе и внутренним помещениям танкера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в ударах.

***

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - ключевой международный нефтепроводный проект, соединяющий месторождения Западного Казахстана и российского Каспия с морским терминалом около Новороссийска. Через него экспортируется более 80% всей казахстанской нефти.

Суть последнего кризиса (июль 2026 года)
- Причина остановки: 19–20 июля украинские БПЛА атаковали международные гражданские танкеры (Asia, Nissos Ios, Nelsa), зафрахтованные для перевозки сырья. КТК полностью заморозил отгрузку из соображений безопасности.
- Последствия: Из-за переполнения резервуаров Казахстан экстренно сократил суточную добычу нефти на крупнейших месторождениях (Тенгиз, Кашаган) более чем вдвое.
- Вмешательство США: 21 июля администрация США в жесткой форме потребовала от Киева прекратить удары. Демарш последовал после жалоб руководства американской корпорации Chevron (акционер КТК) Белому дому. Вашингтон объяснил это тем, что КТК поставляет нероссийскую нефть в Европу (около 2% мирового рынка), и атаки бьют по энергобезопасности Запада.
- Возобновление работы: 27 июля, после прекращения атак, КТК официально восстановил прием сырья и начал налив первых танкеров.

КТК в цифрах и фактах
- Протяженность: 1,5 тыс. км.
- Мощность: Прокачка около 70–72 млн тонн нефти в год.
- Крупнейшие акционеры: Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%), российские "Лукойл" и "Роснефть", итальянская Eni, британская Shell.

Источник - Известия
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