Путин указал Киеву единственный способ избежать потери западных земель, подаренных Сталиным, - Олег Исайченко

16:35 27.07.2026

Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины



Tекст: Олег Исайченко

27 июля 2026



"Все исторически встанет на свои места" – такими словами Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель, ранее принадлежавших Венгрии, Польше и Румынии. Российский лидер добавил, что гарантом целостности Украины была Россия, но Киев объявил Москву врагом. Что означает заявление главы государства и кому конкретно оно адресовано?



Украина рано или поздно утратит свои западные земли. С таким заявлением Владимир Путин выступил в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге. Глава государства назвал западную часть Украины подарком Иосифа Сталина послевоенной Украине. "Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня", – цитирует Путина сайт Кремля.



"Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места", – добавил российский лидер. Он подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом, а русских – "нетитульной нацией".



Напомним, с начала проведения Россией специальной военной операции соседи Украины неоднократно высказывали территориальные претензии на ее западные земли. Так, на днях в канцелярии президента Польши западные области Украины назвали "Малопольшей" – историческим термином, использовавшимся в период между двумя мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исторические амбиции Варшавы создают реальную опасность распада Украины. "С точки зрения истории в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией", – сказал он.



Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу указывал, что у Польши имеются планы по созданию на регулярной основе польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины. Впрочем, в Варшаве особо не скрывают своих притязаний. Например, в апреле 2022 года в эфире телеканала TVP1 была показана карта, на которой польскими территориями были обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины.



Цель отхватить кусочек Украины преследует не только Польша. В 2023 году румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с республикой и аннексию исторических территорий, которые ранее принадлежали Румынии, сообщает РИА "Новости". Речь в документе шла о Северной Буковине (во многом совпадает с нынешней Черновицкой областью), одесских городах Болград и Измаил, а также исторической территории Марамуреш, частично относящейся к украинскому Закарпатью.



Лидер венгерской националистической партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи в свою очередь подтвердил претензии своих сторонников на земли, которые Венгрия передала соседним странам по Трианонскому договору 1920 года. Соглашение закрепило потерю венгерским государством 72% территории. Теперь эти земли входят в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.



"Если Украина потеряет свою государственность, потому что это тоже стоит на кону, то от имени единственной венгерской партии, занимающей такую позицию, позвольте мне заявить, что мы претендуем на Закарпатье", – приводил его слова ТАСС. Виктор Орбан, занимавший ранее пост премьер-министра Венгрии, и вовсе провел в 2022 году акцию: он появился на футбольном матче в шарфе с изображением карты страны до Трианонского договора.



Более того, осенью прошлого года итальянское издание L'Antidiplomatico опубликовало информацию, полученную от хакерской группировки KillNet, согласно которой так называемая коалиция желающих собирается фактически поделить территорию Украины на зоны военной оккупации под видом "развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности".



Хакеры вскрыли, в частности, базу данных канцелярии французских вооруженных сил. Судя по картам, в проекте планируют участвовать Франция, Британия, Польша и Румыния. Париж нацелен на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Лондон хочет контролировать логистические узлы. Бухарест и Варшава намерены занять западные приграничные территории.



Как напомнил политолог Владимир Корнилов, Путин еще пять лет назад в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" привел довольно подробный обзор истории Украины. "В материале отмечалось, что



республика была сформирована при СССР и могла развиваться только внутри общероссийской системы. Как только она оказывается оторванной от России, то моментально становится жертвой различных хищнических государств, которые только спят и видят, чтобы что-то у нее оттяпать",



– отметил собеседник. Как полагает эксперт, заявление российского лидера о том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, – продолжение анализа возможных сценариев дальнейшего развития событий. "Путин в который раз предупреждает украинское руководство, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой и создания государства "анти-Россия", – считает Корнилов.



По его мнению, если Киев продолжит придерживаться нынешней политики – вне зависимости от того, что будет или не будет делать РФ – Украина окажется разодранной на части. "Причем сначала внутри страны начнется раздрай, разброс и шатание – те самые руины, как в украинских исторических учебниках описан период истории Малороссии. Затем земли просто разберут", – рассуждает политолог.



"Желающих вернуть территории, которые различные государства считают историческими, довольно много. Среди них в частности Польша. Неслучайно польские политики все чаще называют западную часть Украины "Восточной Малопольшей". Территориальные претензии есть также у Румынии и Венгрии", – детализировал эксперт.



Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко, обозреватель "Украины.ру". По его мнению, слова Путина адресованы в первую очередь киевским властям. "Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что в современном мире единственным гарантом территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ является Москва", – указал собеседник. Спикер напомнил: Украина получила независимость в 1991 году в том виде, в каком была создана при согласии и доброй воле России.



"Украинское государство сформировалось путем приращения территорий, ранее принадлежавших Российской империи или присоединенных к УССР вопреки национальным и общественно-политическим факторам", – продолжил Скачко. Так, в частности Крым, Донбасс и Новороссия, по сути, никогда не были украинскими. Прошедшие в 2014 и 2022 годах референдумы показали однозначные результаты об их желании вернуться в состав России. Так же Киев потеряет и западные регионы, которые исторически ему не принадлежали, спрогнозировал политолог.



Скачко указал, что Галиция входила в состав Галицко-Волынского княжества, затем земли были разделены между Польским королевством и Великим княжеством Литовским. После первого раздела Речи Посполитой Галиция отошла к Австрийской империи – было создано Королевство Галиции и Лодомерии. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии судьба региона вновь изменилась – Галиция перешла под контроль Польши.



Лишь после Второй мировой войны Галиция вошла в состав Украинской ССР. "Закарпатье в разные периоды входило в состав Чехословакии и Венгрии. Буковина была частью Молдавского княжества, а затем – Австро-Венгерской империи. Бессарабия относилась к Молдавскому княжеству", – добавил спикер.



По его мнению, Киев рискует остаться без вышеперечисленных территорий. "Украина пребывает в кризисе, власти не могут управлять страной, в регионах растет недовольство и центробежные силы, а соседние государства – Польша, Румыния, Молдавия, Венгрия – вынашивают планы воспользоваться ситуацией", – рассуждает политолог. Он допускает, что "все исторически встанет на свои места" после падения украинской государственности. "Украина как несостоявшаяся страна начнет распадаться естественным путем, а многие регионы отойдут тем, кому принадлежали ранее", – заключил Скачко.