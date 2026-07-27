Бенефициар ситуации вокруг Ирана: как Британия воюет с Израилем, - Олег Саров

19:23 27.07.2026 Бенефициар ситуации вокруг Ирана: как Британия воюет с Израилем

Внешняя агрессия лишь консолидирует иранское общество



27.07.2026 | Олег САРОВ



Как пишет The New York Times, президент США Дональд Трамп пока что отказался от планов по резкому усилению военной кампании против Ирана после того, как советники предупредили его о возможных негативных последствиях. В частности, по словам главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, возобновление масштабных боевых действий против Ирана может привести к опасному сокращению доступных США запасов перехватчиков.



Ранее глава Белого дома распорядился приостановить новые удары по Ирану, которые американские военные планировали провести в пятницу, 24 июля, тем самым прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак. Очередной поворот совпал с прибытием в Иран делегации Омана для переговоров об открытии Ормузского пролива.



Так или иначе очередная военная эскалация, похоронившая ранее с трудом достигнутое 60-дневное перемирие, оказалась не способна смягчить позиции Тегерана в переговорах. Президент США Трамп тем временем перебрасывает дополнительные силы ВВС на Ближний Восток для новой операции против Ирана. Его администрация уведомила Израиль о планах перебросить в страну десятки дополнительных самолетов-заправщиков в преддверии возможного расширения военной операции против Ирана.



По данным издания Axios, ссылающегося на американские и израильские источники, соответствующий приказ Трамп может отдать уже в ближайшие дни. Сейчас на израильских авиабазах Бен-Гурион и Рамон размещены примерно по 30 американских самолетов-заправщиков. Как утверждают израильские чиновники, в ближайшие дни США намерены направить в Израиль еще несколько десятков таких самолетов, доведя их численность до уровня, который был в начале войны и превратив Израиль в цель № 1 для атак иранских ракет.



По словам The Washington Post, американские спецслужбы отмечают, что США и Иран в настоящее время находятся в неопределенном промежуточном состоянии между миром и войной, и текущая эскалация конфликта, проводимая Трампом, ведет к "тупику". Главным бенефициаром этого является, как обычно, старающийся оставаться в тени Туманный Альбион.



Великобритания имеет многовековой колониальный опыт. Он помогает решать политические и иные задачи, устранять конкурентов и противников не только прямыми, но и косвенными способами и методами. Британская школа геополитики – это многовековая практика косвенного управления, в которой чужие руки и чужие ресурсы заменяют собственных солдат и бюджеты. Ключевая идея колониального "либерального авторитаризма" по-британски – только британцы и никто другой, могут быть арбитрами конфликтов вроде ближневосточного, потому что в свое время именно они искусственно породили и конфликт, и верхушки (элиты) конфликтующих сторон.



Лондон никогда не забывает своих бывших территорий, и Палестина – одна из них. И не только потому, что англосаксонский мир сам претендует на роль Большого Израиля. Потеря контроля над этими землями в момент обретения Израилем независимости стало для эпохи колониализма чувствительным ударом и "началом конца". Обретение еврейским государством независимости от колонизаторов-англосаксов нанесло в свое время мощнейший удар по Британской колониальной империи, в определенной мере сопоставимый с провозглашением независимости США.



В свое время противостояние евреев и арабов (и мусульман в целом) на Ближнем Востоке было порождено именно британскими колониальными методами. Именно главенствующая (до сих пор) в Британии теория и практика безрассудных репрессий против "недолюдей" ("зверолюдей" – ими англичане считали и евреев, и арабов) породила бесконечный конфликт Израиля и Палестины.



Зато, после того как сионисты вступили в конфликт с самой Британской империей, королева Елизавета II стала, по словам экс-президента Израиля Реувена Ривлина, считать, что каждый израильтянин – "либо террорист, либо сын террориста", и отказывалась пускать израильских официальных лиц в Букингемский дворец за исключением международных мероприятий. Также королева Елизавета II за 70 лет своего правления в роли британского монарха ни разу не посетила Израиль, несмотря на то что нанесла визиты в 117 стран.



В начале 2026 года Великобритания развернула очередную многоходовую комбинацию, способствуя конструированию конфликтной дуги от Леванта до Персидского залива. При этом формальными агрессорами в глазах мирового сообщества выведены Израиль и США, тогда как самый опытный в таких делах режиссер – Лондон – действует из тени, почти не расходуя собственный политический капитал.



Это фирменный британский колониальный стиль – не тратя собственного ресурса, стравливать игроков. Фактически Британия приговорила Израиль, и именно Британия стоит за конфликтом вокруг Ирана. При этом действуют перед всем миром в роли агрессоров израильтяне и американцы и их "коалиция Эпштейна".



Израиль, по мнению аналитиков, попался на приманку и серьезную провокацию. Его интерес к спорным территориям в восточной части Средиземного моря (территориальным водам) был продиктован не столько безопасностью, сколько экономической выгодой: контроль над углеводородным шельфом Палестины открывал путь к поставкам трубопроводного газа в Египет, а оттуда – альтернативным маршрутом в Европу. Контракты уже были подписаны, трубы проложены.



Но такой сценарий шел вразрез с интересами тех сил, которые незадолго до этого добились остановки поставок дешевого сырья в Европу с севера – из РФ (теракты против "Северных потоков"): запуск южного газового коридора (через Ближний Восток) также разрушал их энергетическую стратегию с юга, поэтому встал вопрос и о его остановке силовым путем.



Лондон мыслит серьезными временными категориями не только текущих выгод, но и исторической памяти. Палестина – бывший британский подмандатный протекторат. И появление на ее месте еврейского государства, ориентированного на Вашингтон, а не на Лондон, британский истеблишмент воспринял как вызов, который не забыт. Сегодняшняя эскалация вокруг Ирана рассматривается как одно из звеньев этой длинной цепи.



Достаточно напомнить, что именно Великобритания оставила Израиль без оружия летом 2024 года. Правительство Великобритании резко уменьшило выдачу разрешений на поставки оборонной продукции в Израиль после начала войны в секторе Газа и накануне начала открытого масштабного противостояния с Ираном. По информации Reuters, продажи вооружений сократились тогда на 95% и достигли рекордно низкого показателя за минувшие 13 лет.



При этом США и Германия, наоборот, значительно нарастили продажи оружия Израилю. Осенью 2024 г. тогдашний глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил, что Великобритания также приостановила действие 30 лицензий на поставки оружия в Израиль. Ограничения распространились в т. ч. на компоненты для истребителей F-16, вертолетов, БПЛА, военно-морских систем и системы целеуказания наземных объектов…



Одно из сегодняшних следствий геополитической интриги англосаксов вокруг Ирана – внутриполитический кризис, назревающий не только в предвыборных США, но и в Израиле. Внутренние расколы в Израиле и США играют на руку этому сценарию. Премьер-министр Нетаньяху оказался под давлением сразу по нескольким направлениям: угроза уголовного преследования внутри страны (со стороны президента Израиля), электоральные риски и необходимость продолжать военную кампанию. Это глубокий внутренний раскол. Нетаньяху вынужден воевать, у него просто нет другого выбора. Отступление равносильно политическому краху, что роднит его положение с позицией Владимира Зеленского – оба вынуждены сохранять режим военной хунты, чтобы избежать внутренней расправы.



Вашингтон, в свою очередь, пытается убедить себя в эффективности собственных мер против Ирана как военных, так и санкционных. Готовятся самоуспокоительные аналитические доклады, рисующие скорый коллапс тегеранского режима и т. д. Однако реальность показывает обратное: внешняя агрессия консолидирует иранское общество, позволяет провести смену элит и, что важнее, превращает Иран при молчаливой поддержке европейцев в регионального тяжеловеса, способного диктовать правила и обрести полноценную внешнеполитическую субъектность. Иначе говоря, Иран при благожелательном отношении британцев и других европейцев "вдруг" становится ключевым игроком, входит в статус региональной супердержавы, начинает диктовать свои правила.



На этом фоне не исключается, что израильская государственность, игнорирующая любые международные ограничения, в долгосрочной перспективе может оказаться под вопросом. Главным выгодоприобретателем такого исхода выступает именно Лондон.



Особую пикантность ситуации придает тот факт, что нынешний иранский режим был фактически сконструирован европейцами – теми же британцами и французами – в 1979 году. Сначала в Европе было записано около миллиона аудиокассет с проповедями аятоллы Хомейни, затем все это было распространено среди иранской молодежи, потом эта молодежь взбунтовалась. Участники бунта в ходе драк с полицией укрывались на территории посольств Великобритании и Франции, а посольство США почти тогда же постигла очень печальная участь… Ну и наконец британцы доставили из Парижа на "пломбированном" самолете в Тегеран самого Хомейни...



Говорить, что Иран что-то там сделал, не имеет смысла. На тот момент никакой независимой страны просто не было. Иран тех лет, по сути, представлял собой криптоколонию, инструмент в европейской борьбе против американского доминирования. Вопрос лишь в том, какую именно "затравку" и в какой момент задействовать.



Подобная логика и подход прослеживаются по сей день и в других регионах планеты. В рамках их даже современную Северную Корею, руководимую специалистом, получившим образование в Швейцарии, можно рассматривать в качестве специально "взращенного" и лелеемого европейцами в нынешнем виде раздражителя для США.



В самой Европе таким британским прокси является Польша. В конце мая Варшава и Лондон заключили военный пакт, в котором Россия прямо обозначена как "прямая угроза". Премьер-министр Дональд Туск, комментируя этот документ перед отлетом в Лондон, сообщил, что для его страны это второе по значимости двустороннее соглашение после уже подписанного аналогичного соглашения с Францией. Согласно его заявлениям, договоренности призваны обеспечить немедленную военную помощь со стороны Британии и Франции в случае конфликта, минуя долгую процедуру консенсуса в рамках НАТО. Не сделавшая никаких выводов из исторического урока сентября 1939 года (Лондон и Париж давали тогда аналогичные "гарантии") Варшава намерена и дальше выстраивать подобные союзы, чтобы иметь "гарантированных союзников", готовых реагировать без промедления, при этом "оставаясь в рамках общего трансатлантического курса". Источник - Фонд стратегической культуры

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