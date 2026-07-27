Шавкат Мирзиеев: проблема энергетики не в финансировании, проблема в самом управлении системой

22:59 27.07.2026

Определены приоритетные задачи по совершенствованию управления и повышению ответственности в энергетической отрасли

27.07.2026



Под председательством Президента Шавката Мирзиеева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам топливно-энергетической отрасли.



Глава нашего государства отметил, что за последние десять лет в энергетической сфере реализованы широкомасштабные реформы. Созданы необходимые правовые и организационные условия для привлечения частного сектора и иностранных инвесторов.



В результате в энергетическую отрасль привлечено 23 миллиарда долларов иностранных инвестиций, на местах введены в эксплуатацию электростанции общей мощностью 9,5 гигаватта. На модернизацию электрических и газовых сетей, подстанций, трансформаторов, а также газораспределительного оборудования направлено 30 триллионов сумов.



Вместе с тем указано на то, что сохраняются серьезные недостатки в вопросах эффективного использования созданных возможностей, управления системой, а также обеспечения исполнительской дисциплины и надлежащего контроля на местах.



– Нужно сказать открыто: проблема энергетики не в финансировании, мы изыскиваем столько средств, сколько необходимо. Проблема в самом управлении системой, – подчеркнул Президент.



