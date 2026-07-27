|Шавкат Мирзиеев: проблема энергетики не в финансировании, проблема в самом управлении системой
22:59 27.07.2026
Определены приоритетные задачи по совершенствованию управления и повышению ответственности в энергетической отрасли
27.07.2026
Под председательством Президента Шавката Мирзиеева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам топливно-энергетической отрасли.
Глава нашего государства отметил, что за последние десять лет в энергетической сфере реализованы широкомасштабные реформы. Созданы необходимые правовые и организационные условия для привлечения частного сектора и иностранных инвесторов.
В результате в энергетическую отрасль привлечено 23 миллиарда долларов иностранных инвестиций, на местах введены в эксплуатацию электростанции общей мощностью 9,5 гигаватта. На модернизацию электрических и газовых сетей, подстанций, трансформаторов, а также газораспределительного оборудования направлено 30 триллионов сумов.
Вместе с тем указано на то, что сохраняются серьезные недостатки в вопросах эффективного использования созданных возможностей, управления системой, а также обеспечения исполнительской дисциплины и надлежащего контроля на местах.
– Нужно сказать открыто: проблема энергетики не в финансировании, мы изыскиваем столько средств, сколько необходимо. Проблема в самом управлении системой, – подчеркнул Президент.
Как отмечалось, в регионах практически одинаковый уровень развития инфраструктуры, однако качество электро- и газоснабжения может существенно различаться. Прежде всего это объясняется разным уровнем требовательности, контроля и персональной ответственности руководителей.
В июне-июле текущего года в электрических сетях произошло около 4 тысяч аварий. В результате в отдельных регионах население и субъекты предпринимательства оставались без электроснабжения до 8-10 часов. Более того, во многих регионах не были заранее учтены рост потребления электроэнергии и увеличение нагрузки на инфраструктуру.
Потери электроэнергии в сетях составляют 17,2 процента. За последние шесть месяцев объем потерь достиг 4,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.
Несмотря на внедрение систем АСКУЭ и АСКУГ, сотни тысяч приборов учета электроэнергии и газа не передают данные в централизованную систему. Это препятствует правильному учету потребления, снижению потерь и сокращению дебиторской задолженности.
Глава нашего государства подчеркнул, что результаты работы каждого руководителя в энергетической системе должны прежде всего ощущаться в повседневной жизни людей и деятельности предпринимателей.
За серьезные недостатки в вверенных им системах освобождены от занимаемых должностей министр энергетики и руководитель акционерного общества "Региональные электрические сети". Руководителям акционерных обществ "Национальные электрические сети Узбекистана", "Тепловые электростанции", "Узрансгаз" и "Худудгазтаъминот" установлен испытательный срок до конца года.
Отмечено, что новые руководители Министерства энергетики, "Региональных электрических сетей" и Узэнергоинспекции должны уже с сегодняшнего дня внедрить принципиально новый подход к организации работы.
На совещании определена новая система организации электро- и газоснабжения на уровне каждого района и каждой махалли. Будет сформирован энергетический баланс каждой территории с учетом потребностей населения, субъектов предпринимательства и объектов социальной сферы.
Будет четко определено, в каких махаллях необходимо модернизировать электрические сети, трансформаторы или газораспределительное оборудование. Предусмотрено разработать адресные программы по сокращению количества аварий, подключению приборов учета к единой системе, а также существенному снижению энергопотерь и дебиторской задолженности.
Поставлена задача создать в Янгиюльском районе образцовую модель в этом направлении. В 51 махалле района полностью изучат месячную, квартальную и годовую потребность населения и субъектов предпринимательства в электроэнергии и природном газе.
На основе детального плана определят необходимые инфраструктуру, ремонтные работы и источники их финансирования. Все мероприятия планируется завершить до 1 октября и сделать Янгиюльский район образцовым по электро- и газоснабжению.
В дальнейшем этот опыт будет распространен на все районы и города республики. Руководители энергетической отрасли будут закреплены за наиболее тяжелыми районами и организуют работу совместно с местными хокимиятами.
Особое внимание уделено широкому внедрению в энергетическую отрасль цифровых технологий и искусственного интеллекта.
В структуре Министерства энергетики будет создан Центр цифровизации топливно-энергетического комплекса и внедрения технологий искусственного интеллекта. Центр проведет комплексный анализ всей цепочки "производство – передача – распределение – поставка" и разработает оптимальные сценарии развития отрасли.
Данные систем АСКУЭ и АСКУГ будут анализировать с использованием ИИ, а также запустят платформу, которая будет автоматически выявлять случаи подозрительного потребления, потери и задолженности.
Кроме того, деятельность каждого руководителя и сотрудника отрасли будет оцениваться на основе конкретных показателей эффективности. Основными критериями станут количество аварийных и плановых отключений, уровень потерь, объем дебиторской задолженности, наличие резервных мощностей, а также выполнение программ ремонта.
На совещании также обсуждена подготовка к осенне-зимнему периоду. Сегодня в 1 916 махаллях имеются сложности с поставками природного газа.
Будут подготовлены точные расчеты по повышению стабильности системы отопления жилых домов, укреплению электроэнергетической инфраструктуры и покрытию дополнительной потребности в электроэнергии в этих территориях. Для махаллей, нуждающихся в приоритетном финансировании, будет разработана отдельная программа.
Сегодня сжиженным газом пользуются 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств. Как отмечалось, несмотря на цифровизацию и упорядочение системы, вопрос своевременного и гарантированного обеспечения потребителей сжиженным газом не решен окончательно.
Поставлена задача по широкому привлечению частного сектора в сферу снабжения сжиженным газом. Новая практика будет внедрена сначала в Андижанской области.
Предпринимателям предоставят возможность поставлять населению и бизнесу самостоятельно импортированный либо приобретенный на биржевых торгах сжиженный газ. А семьям, включенным в Единый реестр социальной защиты, предоставят субсидии на приобретение сжиженного газа. До конца года в этом направлении будет создан "андижанский опыт" и в дальнейшем распространен на другие регионы.
Поставлена задача увеличить объем производства сжиженного газа с запланированных 520 тысяч тонн до 606 тысяч тонн до конца года.
Кроме того, предложено дифференцировать объемы газовых баллонов исходя из реальных потребностей домохозяйств. Система транспортировки, хранения и распределения сжиженного газа будет пересмотрена с учетом зарубежного опыта и международных стандартов.
Глава нашего государства также отдельно остановился на вопросах подготовки для энергетической отрасли кадров, обладающих современными знаниями и практическими навыками.
Сегодня энергетическим специальностям обучается около 5,5 тысячи специалистов в 25 технических вузах. Вместе с тем, из-за недостаточной увязки образовательного процесса с практикой, тратится до 2-3 лет на то, чтобы выпускники полностью адаптировались к профессиональной деятельности.
В этой связи поручено полностью обновить образовательные программы по направлениям топливно-энергетического комплекса в высших учебных заведениях, а также привести в соответствие с современными требованиями их лаборатории и учебно-практические полигоны.
С нового учебного года половина студентов третьего курса и все студенты четвертого курса будут охвачены дуальной формой образования. Приоритетное внимание будет уделено подготовке специалистов по солнечным и ветровым генераторам, зарядным станциям для электромобилей, а также другим современным технологиям.
По итогам совещания ответственным лицам даны конкретные поручения по качественному выполнению поставленных задач в сжатые сроки, а также кардинальному усилению исполнительской дисциплины и персональной ответственности в отрасли.