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ВС РФ окружают украинскую группировку в Волчанском районе Харьковщины – сводка Readovka за 27 июля
00:05 28.07.2026

ВС РФ окружают украинскую группировку на северо-востоке Волчанского района Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 27 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Товарищеское соревнование



Части ГрВ "Север" ВС РФ продолжают развивать успех в боях на северо-востоке Харьковской области. Силы 44-го армейского корпуса "северян" не перестают сковывать противника боем в Белом Колодезе и на подступах к селам Шевченково и Юрченково. Задача этого соединения ВС РФ остается прежней – с помощью постоянных боев не давать неприятелю места для маневра, а по возможности пробить оборону ВСУ в направлении села Приколотное по северному берегу реки Польная. Этим будет достигнута главная промежуточная задача текущей фазы боев на Харьковском направлении: окружение украинской группировки на северо-востоке Волчанского района Харьковщины. Стоит напомнить, что силы противника там весьма существенны, речь идет о возможности окружить группировку, состоящую из подразделений 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, 129-й бригады территориальной обороны и 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Очевидно, что тандем 14-го и 11-го армейских корпусов ВС РФ на данный момент демонстрирует, что именно они ближе всех к решению задачи по окружению противника. Но ситуация может поменяться. Силы 44-го АК подошли к Белому Колодезю с северо-востока, заняв село Волоховское. Это означает непосредственную угрозу глубокого охвата данного узла обороны ВСУ. Если неприятель окажется в окружении или бросит Белый Колодезь, неизвестно, выйдет ли 14-й АК на соединение с 11-м первым.

Смерть населения – смерть страны

Зеленский дал большое интервью Sky News и сообщил, что главной задачей для вооруженных сил незалежной (считай – нового руководства МОУ и главкома ВСУ) по-прежнему является сохранение и наращивание темпов мобилизации.

"Главный вызов – мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ, это сделать, мне нужно единство между министерством обороны и военным командованием", – сказал украинский лидер в интервью.

Очевидно, что украинскому режиму нужны люди "еще вчера", но на сегодняшний день не существует технологий, которые позволяли бы заменить человека как основополагающий фактор поля боя. Дроны и концепции их применения являются дополнением к классическим общевойсковым доктринам, а не заменой их, равно как и пехотинца. Но режим в незалежной уже опустошил все что только можно, даже некоторые категории, ранее признанные негодными к службе, мобилизуются. Что еще Киев может такого придумать, чтобы и людей набрать, и не спровоцировать новые волнения, аналогичные тем, что были во Львове?

На этот вопрос нам поможет ответить украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова, недавно озвучившая, что законопроект со списком новых мер против уклонистов уже готов. Согласно подготовленной законодательной инициативе, уклоняющимся от мобилизации будут блокировать банковские счета, аннулировать водительские права и откажут в доступе к ряду государственных услуг.

Такие меры обсуждаются еще с конца 2023 года. Они фигурировали в списке потенциальных рычагов воздействия на население, среди них в том числе были ограничение на возможность купли-продажи недвижимости и регистрации собственности. То есть идея не нова, но ограничивалась она обычно одними лишь слухами о подобных ограничениях. Сейчас тоже ничего, кроме анонса внесения в Раду законопроекта на рассмотрение, не прозвучало.

Стоит предположить, что этот законопроект будет далеко не единственной мерой для стимулирования мобилизации. Сильное ограничение прав так называемых "уклонистов" едва ли выведет из тени весь массив нежелающих отдавать жизни ради режима Зеленского. Банковой необходимы меры полицейского характера, которые способны дать результат за кратчайший срок. Таким образом, анонс Решетиловой ряда нововведений никак не исключает того, что основная их часть будет озвучена либо позднее, либо вовсе не будет разглашаться и пойдет по линии министерства обороны в рамках внутренних приказов по изменению порядка работы ТЦК и самих "людоловов".

В этой связи крайне интересно выглядят слова Зеленского о том, что кадровые перестановки в армии и министерстве обороны как раз и нужны были для преодоления противоречий для формирования "новых подходов и новых шагов" в рамках мобилизации. Остается загадкой, что имел ввиду главарь киевского режима под "не очень быстрыми и не очень радикальными" шагами и мерами на тему мобилизации. Может показаться, что он подразумевал вторжения в жилища простых людей, чтобы забирать их в ТЦК прямо из дома. Но стоит предположить, что в украинском политическом истеблишменте под радикальными шагами подразумевается лишь расширение мобилизации на возрастную группу от 18 до 24 лет и проведение пресловутой женской мобилизации. Остальные же меры, призванные "извлечь" уклонистов из тени, причем любые, под который напишут закон или внутренний приказ, в этой связи едва ли видятся Банковой чем-то выдающимся. Важно понимать политическую логику противника. Она умещается в следующую формулу: "проблематично расширять мобилизацию – это резкий и опасный рост и без того натянутого отношения к власти. А вот искать и находить тех, кто соответствует уже попавшим под мобилизацию категориям, необходимо при помощи обновленных подходов". В этой связи важно также помнить про "принцип 10%". Он подразумевает, что государство имеет возможность мобилизовать 10% населения страны без нарушения хозяйственного уклада. Но многие отрасли экономики и хозяйства в незалежной либо уже умерли, либо агонизируют, как сельскохозяйственный сектор. Кроме того, не стоит забывать и то, что все на Украине подчинено генеральной цели сохранения режима, приватизировавшего понятие государства. Таким образом, весьма вероятно, что Киев пойдет по пути экстенсивного ужесточения мобилизации и на больший, чем 10%, показатель набора населения в армию по мере общего сокращения экономики, занятости и уменьшения числа предприятий, которые могут "бронировать" своих сотрудников.

Вчера, 26 июля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785186300


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