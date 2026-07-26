Россия будет добиваться выдачи лишенного иммунитета экс-главы МУС британца Карима Хана

01:33 28.07.2026

МИД РФ: лишение экс-прокурора МУС Хана иммунитета поможет добиться его выдачи



26.07.2026



Лишение бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц, заявили в МИД России.



Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда 24 июля большинством голосов отстранила от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.



"Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД России.



