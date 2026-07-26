|Россия будет добиваться выдачи лишенного иммунитета экс-главы МУС британца Карима Хана
01:33 28.07.2026
МИД РФ: лишение экс-прокурора МУС Хана иммунитета поможет добиться его выдачи
26.07.2026
Лишение бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц, заявили в МИД России.
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда 24 июля большинством голосов отстранила от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
"Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД России.
Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.