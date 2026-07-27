 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане авиакомпаниям запретили овербукинг: сколько мест - столько билетов
03:58 28.07.2026

Авиакомпаниям запрещено продавать авиабилеты сверх количества пассажирских мест на борту
27 июля 2026

Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров КР официально запретило продажу авиабилетов сверх фактического количества мест на борту (овербукинг). Правило действует в целях защиты прав пассажиров и распространяется на все отечественные и иностранные авиакомпании, выполняющие коммерческие рейсы в, из и внутри Кыргызской Республики.

При вынужденной замене самолета на борт меньшей вместимости перевозчик обязан предложить пассажирам на выбор: добровольное изменение условий перевозки (только с согласия клиента), отправку ближайшим возможным рейсом, полный возврат стоимости билета.

Авиакомпаниям поручено в кратчайшие сроки привести внутренние процедуры продаж в соответствие с новыми требованиями и провести инструктаж персонала.

Государственное агентство берет исполнение приказа под строгий контроль и будет тщательно фиксировать все обращения граждан по фактам нехватки мест на рейсах.

Источник - Государственное агентство гражданской авиации
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