СВР России: ЕС к себе Армению манит, но помочь не может

15:12 28.07.2026

ЕС к себе Армению манит, но помочь не может



Пресс-бюро СВР России, 28 Июля



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей. В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.



Вместе с тем брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции. В частности, от правительства Н. Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов. Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в "прекрасном далеком" превратить Армению в "процветающий перекресток мира".



Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС.