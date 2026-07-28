США проигрывают Китаю гонку ИИ и грозятся санкциями его ИТ-компаниям

16:44 28.07.2026 США проигрывают Китаю гонку ИИ: 60% бизнеса уже на китайских моделях

Тарик Крим: Запад рискует отстать в гонке ИИ на фоне новых китайских моделей



Китайские модели ИИ догнали американские быстрее прогнозов, утверждает Тарик Крим в интервью Atlantico. Пока Кремниевая долина держит технологии под замком, Пекин раздает их бесплатно - и побеждает. 60% компаний уже работают на китайских моделях. В мире ИИ Китай диктует условия.



Тарик Крим (Tariq Krim)

Atlantico, Франция

28 июля 2026



Появление передовых китайских моделей - таких как Kimi K3 от Moonshot или GLM 5.2 - полностью меняет геополитику искусственного интеллекта, и Запад рискует оказаться в роли отстающего. Разбор ситуации.



Atlantico: С появлением таких моделей, как Kimi K3 или GLM‑5.2, не начинает ли Китай диктовать свои условия в сфере передового ИИ?



Тарик Крим: С выпуском модели Kimi K3 компания Moonshot фактически открыла Китаю дверь в элитный круг создателей передового ИИ. Это произошло как раз перед Всемирной конференцией по ИИ в Шанхае, на открытии которой выступил Си Цзиньпин. Китайские ИИ‑решения с открытой архитектурой догнали передовые закрытые американские разработки - быстрее, чем предполагали эксперты из Кремниевой долины.



- Можно ли утверждать, что в вопросах защиты данных и кибербезопасности китайские ИИ-системы несут повышенные риски по сравнению с американскими или европейскими аналогами?



- Нужно различать два разных аспекта. Первый - безопасность самой модели: речь идет о ее возможных уязвимостях и особенностях процесса обучения. Большинство китайских моделей обучаются на тех же западных данных, что и американские аналоги. Модерация реализуется уже на уровне приложений - они блокируют отдельные темы. К сожалению, такой подход теперь используют и последние модели Anthropic. Второй аспект - безопасность данных. Если модель запускается локально на европейских серверах, риск утечки данных отсутствует. Однако при использовании онлайн‑сервиса Kimi часть данных или даже все они могут храниться на китайских серверах.



- Если дело не в защите данных, то в чем главная цель такой активной экспансии Китая на рынке ИИ?



- Сегодня на первый план выходит экономический аспект - стоимость использования технологий. Китайские компании придерживаются стратегии демпинга в сфере ИИ, из‑за чего рентабельность американских лабораторий оказывается под угрозой. Механизм тот же, что мы уже наблюдали: например, в конкуренции электромобилей BYD с Tesla или на рынке солнечных панелей.



- Особенность этих китайских моделей - в том, что они "open weight", то есть с открытыми весами. Как это меняет стратегическую картину для бизнеса?



- Публикация кода и весов модели - это не просто технический шаг, а отражение особого подхода к развитию технологий. В США инновации выстраиваются по закрытой модели: ключевые разработки держат внутри крупных компаний, которые сами решают, какие технологии развивать и кому их предоставлять. Китай действует иначе: он сознательно делает передовые модели общедоступными. С политической точки зрения это инструмент "мягкой силы" - способ укрепить свое влияние в мире через распространение технологий.



- Есть ли конкретный пример, когда открытая китайская модель оказалась эффективнее закрытой американской ИИ системы?



- Самый яркий пример - недавний взлом платформы Hugging Face. Это была атака нового типа, сгенерированная ИИ: она развивалась настолько быстро, что для противодействия пришлось задействовать также ИИ. При попытке использовать модель от Anthropic команда столкнулась с блокировкой со стороны сервиса. Установив китайскую ИИ систему со снятыми ограничениями (GLM 5.2), специалисты смогли вернуть контроль над ситуацией. Позже выяснилось, что за атакой стояли экспериментальные модели OpenAI. Все специалисты по кибербезопасности внимательно следят за этой ситуацией: можно считать эту атаку "пациентом ноль" для нового типа киберугроз.



- Наблюдаете ли вы переход французских и других западных компаний на китайские ИИ решения?



- Да, такой переход уже идет: на протяжении последних нескольких месяцев порядка 60 % компаний используют китайские модели. Некоторые из них - например, Airbnb, Booking или даже Cursor - не скрывают этого факта. Microsoft теперь включает Kimi в свое облачное предложение. Известно, что внутренние команды министерства финансов Франции применяли китайские ИИ системы - пока им не сделали замечание и не предписали перейти на Mistral.



- На фоне противостояния Китая и США какую роль может сыграть европейская альтернатива - в частности, какова роль перспективной французской компании Mistral?



- Это действительно важный вопрос. На старте компания Mistral демонстрировала высокую конкурентоспособность, но со временем начала отставать. В итоге ее рынок сузился до ниши "суверенных ИТ‑решений". Если китайские модели продолжат активно завоевывать позиции - особенно с учетом возможности их размещения на суверенных европейских серверах, - конкурировать будет крайне сложно. Впрочем, ситуация еще не окончательно определена. Сейчас Mistral в большей степени выступает не как разработчик моделей, а как консультант в сфере ИИ. Вполне вероятно, что в будущем Mistral предложит европейские варианты китайских моделей - с доработкой под местные стандарты. Похожий путь, возможно, будет рассматривать и OVH - компания, которая сегодня открыто конкурирует с Mistral.



***



Китай призвал США прекратить угрожать санкциями китайским ИИ-компаниям



Пекин, 27 июля /Синьхуа/ - Официальный представитель Министерства коммерции КНР в понедельник призвал США прекратить клеветнические нападки на китайские предприятия в области искусственного интеллекта /ИИ/ и угрожать им санкциями, заявив, что подобные действия не имеют фактических и юридических оснований и представляют собой типичное проявление гегемонизма в сфере ИИ.



Официальный представитель ведомства сделал соответствующее заявление, комментируя сообщения о том, что некоторые высокопоставленные должностные лица Соединенных Штатов публично объявили о намерении провести расследования в отношении китайских ИИ-компаний в связи с так называемой дистилляцией передовых американских моделей, а также о возможности наложения на них санкций под предлогом "кражи американской интеллектуальной собственности".



Китай последовательно выступает против действий США, направленных на политизацию и использование в качестве инструмента научно-технических и торгово-экономических вопросов, выступает против очернения китайских компаний и введения против них санкций под всевозможными безосновательными предлогами, подчеркнул представитель китайского ведомства.



Он указал, что Соединенные Штаты игнорируют такие факты, как близость сроков выпуска моделей ИИ соответствующими китайскими и американскими компаниями, а также то, что некоторые китайские модели уже достигли по своим возможностям передового уровня.



Инновации не являются исключительной прерогативой какой-либо одной стороны, указал представитель Минкоммерции КНР.



По его словам, китайские ИИ-компании уже долгое время активно занимаются фундаментальными исследованиями. Они в равной степени уделяют внимание научно-технической самостоятельности и укреплению собственного потенциала с одной стороны и открытости и сотрудничеству с другой стороны, придерживаются принципа совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, содействуя быстрому развитию технологий ИИ. Они добиваются прогресса во все большем числе областей, включая передовое ИИ-кодирование.



Как известно, продолжил официальный представитель, многие американские ИИ-компании в процессе исследований, разработок и обучения используют для дистилляции китайские модели.



Он напомнил, что многие представители деловых кругов США публично выступили против угроз американских властей ввести санкции в отношении китайских ИИ-компаний. Почти 200 американских стартапов призвали правительство Соединенных Штатов не ограничивать доступ к китайским моделям с открытым исходным кодом, заявив, что подобный шаг ослабит их собственную конкурентоспособность. Некоторые крупные транснациональные корпорации США указали, что дистилляция моделей является технологией, широко используемой в отрасли ИИ, и что американским компаниям следует разрешить использовать китайские модели ИИ с открытым исходным кодом.



Китай призывает Соединенные Штаты прислушаться к объективным и разумным голосам бизнесменов обеих стран, отказаться от гегемонистского мышления и прекратить клеветнические нападки на китайские компании и угрозы наложения на них санкций, подчеркнул представитель китайского ведомства.



Он пообещал, что китайская сторона примет все необходимые меры в ответ на любые действия, наносящие существенный ущерб ее интересам, будет решительно защищать свои законные права и интересы.



Китайская сторона надеется, что США будут добросовестно претворять в жизнь консенсус, достигнутый главами двух государств, двигаться навстречу Китаю, укреплять диалог и коммуникацию по вопросам искусственного интеллекта, совместно содействовать его прогрессу и развитию во благо, продвигать и совершенствовать управление ИИ в интересах двух стран и всего мира, заключил официальный представитель Минкоммерции КНР. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785246240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов обсудил с основателем Network School перспективы создания международного технологического хаба в Казахстане

- На штабе по обеспечению экономического роста рассмотрели меры для дальнейшего ускорения экономики

- Представители Демократической партии "Ак жол" встретились с трудовым коллективом ТОО "NOVOPACK"

- Кадровые перестановки

- Партия "Әділет" предложила развивать глубокую переработку нефти в Жанаозене

- Fitch подтвердило рейтинг ForteBank на уровне "BB", прогноз "Стабильный"

- Из Грузии экстрадирован подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков и легализации преступных доходов

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества на полях МПК

