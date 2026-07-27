Афганистан и Узбекистан запустили масштабный картофельный эксперимент

22:38 28.07.2026

Бамиан может экспортировать в Узбекистан 300 тыс. тонн картофеля



27.07.2026



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Бамианская провинция Афганистана рассматривает возможность ежегодно поставлять в Узбекистан до 300 тыс. тонн картофеля. Перспективы развития аграрной кооперации и расширения торговли обсудили в Кабуле делегация Узбекистана и губернатор Бамиана Аль-Хаджем Кари Гул Хайдаром.



В переговорах приняли участие заместитель Премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев, председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов, а также представители профильных министерств и ведомств двух стран.



Стороны рассмотрели экономический и сельскохозяйственный потенциал Бамиана, перспективные проекты в аграрной сфере и возможности увеличения взаимной торговли.



Одним из ключевых вопросов стали поставки картофеля. Благодаря горному климату Бамиан считается одним из основных регионов Афганистана по его выращиванию.



В рамках экспериментального проекта на площади 17 гектаров высажено 44 тонны семенного картофеля высокоурожайного сорта Fontane, предназначенного для экспорта и промышленной переработки.



По данным афганской стороны, посевы развиваются хорошо и ожидается высокий урожай [около 40–45 тонн с гектара].



Реализация проекта предусматривает повышение урожайности, внедрение современных агротехнологий и дальнейшее развитие аграрной кооперации между Узбекистаном и Афганистаном.



В перспективе Бамиан может поставлять на узбекский рынок до 300 тыс. тонн картофеля ежегодно.



По итогам встречи стороны договорились активизировать прямые контакты между предпринимателями, наращивать взаимную торговлю и реализовывать новые совместные проекты в сельском хозяйстве.