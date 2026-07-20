Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 28 июля

00:05 29.07.2026 ВС РФ отражают попытки ВСУ прорваться к коммуникациям группировки "Восток" – итоговая сводка Readovka за 28 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 июля в разрезе СВО. 29-я гвардейская армия ВС РФ во всеоружии встретила очередную попытку ВСУ перейти в наступление в ее зоне ответственности. Украинские военные целенаправленно пытались убить группу гражданских, эвакуировавшихся из Константиновки. В незалежной появились признаки подготовки массовых облав на уклонистов и дезертиров в рамках потенциальных антитеррористических мероприятий.







"Накопление перешло в бурление"



Источники, близкие к действующей армии, сообщили о том, что противник, как и ожидала редакция Readovka, по завершении этапа накопления пехоты за передним краем 29-й гвардейской ОА ВС РФ перешел к активным действиям. ВСУ силами 7-го АК при поддержке других частей обозначились на ряде участков. Стоит их перечислить с запада на восток. Поля и леспосадки между селами Новое Запорожье и Сладкое использовались неприятелем как район накопления сил. Теперь, собравшись в единую тактическую группу, личный состав противника пытается прорваться в населенные пункты Злагода, Рыбное и Успеновка. Задача ВСУ состоит в том, чтобы создать устойчивый малый оборонительный рубеж, который фактически будет являться новым опорным районом для продолжения инфильтрации украинских подразделений вглубь нашей обороны.



По аналогичному принципу неприятель действует и восточнее. Его подразделения также накапливались на пространстве в треугольнике сел Степовое, Алексеевка и Сосновка. Сейчас ВСУ пытаются овладеть селами Степовое, Терновое и Березовое. Таким же образом противник пытается действовать и к востоку от Великомихайловки. Этот участок ЛБС на самом деле был активен постоянно, сейчас лишь увеличились интенсивность и периодичность огневых контактов с ВСУ. Как и прежде, цель неприятеля – сформировать устойчивый опорный район, заняв села Поддубное и Мирное. На данный момент реализовать замысел у него не получилось даже несмотря на резкий всплеск активности всех ранее накопившихся сил, которые поддерживают недавно прибывшие на указанный участок фронта крупные формирования СБС ВСУ.



У наблюдающего за ситуацией может возникнуть резонный вопрос о том, как так выходит, что противник сумел достаточно глубоко зайти в наш тыл, умудриться там накопиться и начать откровенно наглеть. Операционная зона группировки "Восток" ВС РФ – это степь, где нет крупных населенных пунктов и какой-либо развитой инфраструктуры. Обеспечить полный контроль над такой местностью очень сложно, излишне пояснять, что такие пространства даже при помощи современных средств аэроразведки контролировать крайне затруднительно. Это и объясняет то, как ВСУ удалось заводить какие-то силы в район накопления и ожидать момента. Несмотря на то, что неприятель несет потери, уничтожать на 100% все, что он посылает "накапливаться", невозможно. Ранее оставленные противником полевые укрепления стали теми самыми "накопителями", которые снабжались при помощи тяжелых гексакоптеров. Важно также не забывать, что в степной местности логистические маршруты весьма ограничены в количестве. Кроме того, размещать личный состав в ПВД возможно лишь в населенных пунктах, где есть подвалы и подобные места, или же в крупных опорниках, брошенных неприятелем, где тоже есть возможность укрываться как от аэроразведки, так и от обстрела. Таким образом, когда простой человек смотрит на тактическую карту и наблюдает все "в красном", складывается обманчивое впечатление. Контролировать степь полностью по понятным причинам невозможно.



Генеральная задача ВСУ, как и прежде, заключается в выводе 29-й армии из равновесия для дальнейшего развития наступления на тылы других общевойсковых объединений ВС РФ из состава группировки "Восток". Таким образом, украинское командование повторяет концепцию операций, которые оно пыталось реализовать в конце зимы и весной этого года. Сейчас в подходе противника изменилось лишь то, что, в отличие от предыдущих попыток, задействованы силы другого типа, преимущественно ДШВ (личный состав качеством чуть лучше штурмовых войск), которых поддерживает куда большая группировка СБС (силы беспилотных систем ВСУ). Но, несмотря на это, неприятелю с ходу добиться формирования устойчивых опорных районов в нашем тылу не удалось. Без установления контроля на вышеуказанными селами и их группами противник может заводить в зону маневренных боев хоть все, что у него есть, и это будет приговором для него. Таким образом, интрига текущего момента в том, удастся ли ВСУ на всех проявивших себя участках активности занять населенные пункты, без чего дальше продолжать какие-либо действия на этом участке просто не имеет смысла. Ведь обозначившийся неприятель и районы его активности теперь служат "магнитами" для средств поражения ВС РФ. Кроме того, не стоит забывать, что подразделения незалежной действуют в отрыве от своих основных сил со всеми для них вытекающими.



Отдельно стоит заметить, что источники в украинском сегменте интернета, который активно мониторят русские военные и журналисты, молчит о том, что 7-й АК ВСУ начал такого рода операцию. Аналогичная картина в виде "тишины в эфире" у противника наблюдалась и прежде, когда он также активизировался в надежде "опрокинуть" 29-й ОА. Молчанием он добивается следующего. Если ВСУ начнут громогласно заявлять о том, что началась та или иная операция, то что им заявлять по итогу ее провала? Точно так же говорить, что "контрнаступ" продолжается, как было в 2023 году, или же что бои в Константиновке якобы еще идут, как они заявляют сейчас? В подобной ситуации работает принцип: "если получится, объявим победу, а если снова провалимся, то провала как бы и не было, ведь ни о каких-либо операциях не сообщалось".



Последствия дегуманизации



В сети появилось крайне тяжелое видео. Боец 72-й ОМСБр 3-го АК ВС РФ сопровождал группу из 7 гражданских, среди них 5 взрослых и 2 детей, которые уходили из Константиновки в тыл русских войск. Противник заметил это и применил FPV-дроны по группе людей. Важно отметить, там издалека видно, что группа людей – это гражданские, оператор не мог не видеть, по кому бьет. Несмотря на близкий разрыв, источники в 3-м АК ВС РФ сообщили, что погибших нет, но эвакуировавшиеся получили ранения.



Кроме того, наши бойцы сообщили, что группа, которая на проселочной дороге попала под удар дроном, еще при выходе из города подверглась артиллерийскому обстрелу. Благо поблизости было капитальное строение, и боец нашел укрытие для своих подопечных.



Трудно назвать конкретные причины того, почему противник пошел на подобное военное преступление. Ответов на самом деле может быть несколько. Нетрудно догадаться, что украинская пропаганда рисует из русских людей Донбасса "существ второго сорта". Очень ярко отношение "украинствующих" к нашим соотечественникам проявилось в недавнем выступлении нового главкома ВСУ Драпатого. Чтобы не тиражировать желчь украинского солдафона, стоит его выступление свести к тому, что все жители Донбасса в его парадигме – это "второсортные полулюди, бандиты и тунеядцы". Это не что иное, как последствия системной и длительной дегуманизации посредством пропаганды, которая сделала из убийства простых безоружных и уже настрадавшихся людей "обычное дело".



Но если артиллерийскую стрельбу по гражданским можно списать на то, что расчет не видел, в кого стрелял, а выполнял приказ открыть огонь по групповой цели, то с оператором FPV-дронов дело обстоит иначе. Как сказано выше, дроновод отлично видел, кого намеревается уничтожить, средств РЭБ у группы не было, картинка у оператора была четкая. Не стоит забывать, что у неприятельских подразделений СБС действует специфическая система поощрений. За пораженную боевую единицу живой силы и техники украинские солдаты получают баллы, которые впоследствии можно обменивать на вооружение, аппаратуру и боеприпасы. И то, что оператор-изувер из ВСУ не остановился перед атакой на гражданских, говорит об одном. Балльная система не заточена на как таковое повышение эффективности украинских нишевых подразделений и прозрачность в оценке их результативности. Оно заточено на стимуляцию личного состава противника к убийству. Ведь якобы не столь важно, целью удара был штурмовик ВС РФ или же старушка с пожитками: садистская система, внедренная в ВСУ, даст изуверу балл и как бы намекнет: "продолжай".



Предпосылки к "шагам"



Накануне Зеленский в интервью Sky News сообщил, что его власть нуждается в новых подходах и шагах в рамках мобилизации. Военный омбудсмен Решетилова в свою очередь сообщила, что к внесению в Раду готовится законопроект, который осложнит жизнь уклонистам, так как те не смогут водить автомобиль из-за аннулирования водительских прав, а их банковские счета будут заблокированы. Очевидно, что если этот "пакет" будет принят, то он никак не сподвигнет массы людей резко ринуться в ТЦК. Загадка – какие же такие меры изобретет Банковая для того, чтобы еще сильнее "загнать" обычное население. Более того, трудно даже представить, каким путем может пойти украинский режим, чтобы усилить мобилизацию без снижения ее возрастного порога, чего режим очень боится. Но в Одессе сегодня произошло нечто, что наводит на определенные мысли о том, что может "изобрести" Банковая.



СБУ сообщила о том, что в Одессе сегодня был взорван автомобиль. Спецслужба квалифицировала инцидент как теракт. В украинских реалиях вроде бы как и не новость совсем: бандитские разборки, нападение дезертиров на полицию или на военных. На Украине уже трудно найти какую-то новость в 2026 году, которая на самом деле была бы не рядовым событием. Но сегодняшний взрыв в Одессе действительно особенный. Нацполиция Украины опубликовала фотографии с места происшествия. Обращает на себя внимание то, что силы взрывного устройства хватило для того, чтобы создать видимость чего-то серьезного. Но водитель не пострадал, и это неудивительно. Стоит присмотреться к фото последствий взрыва, и становится очевидно, что взрывное устройство смогло нанести "косметический" урон автомобилю, но не ранить и тем более убить водителя.



В этой связи появляется вопрос: а кто и зачем это делал? Подсказку может дать следующее обстоятельство. СБУ систематически публикует сюжеты о том, что где-то задержан очередной дезертир или уклонист, который в соцсетях якобы был завербован РФ для проведения диверсионной акции. С точки зрения спецслужб, такая частотность эпизодов с одинаковым содержанием является основанием для того, чтобы воспринимать социальную группу дезертировавших из ВСУ или же уклонистов от мобилизации как потенциальную агентуру противника, то есть нашу. Соответственно, напрашивается кардинальное расширение оперативно-розыскных мероприятий "на упреждение" с целью пресечения очередных диверсионных акций и выявления сетей агентуры.



Это может быть теми самыми шагами, о которых говорил Зеленский. Следовательно, под прикрытием антитеррористических оперативных и профилактических мероприятий спецслужба попросту может получить возможность "веерно" вламываться в жилища уклонистов или же в любое другое, где, по ее мнению, есть либо не желающие служить, либо дезертиры, и забирать их либо в ТЦК, либо в ВСП для возвращения в часть. Не стоит забывать, что новый министр обороны Украины Хмара как раз является выходцем из структурных подразделений СБУ, в тематику работы которых входил антитеррор. Этим Банковая в состоянии обходить статью 30 конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность жилища, где исключением названо лишь решение суда или же "неотложные случаи, связанные с преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления". То есть по презумпции виновности вышеуказанных социальных групп принцип "мой дом – моя крепость", защищавший не желающих умирать украинцев, утрачивает свою силу. Попутно с этим и появляется ответ, а почему украинские спецслужбы регулярно спихивают задержание собственной креатуры на сорванную операцию ФСБ. Прежде чем "жестить", необходимо подготовить обоснование.



Вместо послесловия стоит сказать, что владелец машины, которую сегодня взорвали в Одессе, – офицер ВСУ Сазонов, который является старшим офицером оперативного отдела логистики штаба командования ВМСУ. То есть у нас налицо полный "пасьянс": острейшее желание Банковой получить "ключик" к жилищам ряда категорий украинцев, чтобы их мобилизовывать, и наличие формального основания объявить социальную группу "уклонисты" в системной подрывной деятельности против государства. Таким образом, взрывное устройство малой мощности, оторванное крыло внедорожника, несложная работа оперативников СБУ по установке взрывпакета открыли для нового министра обороны Украины широчайшие возможности для того, чтобы воспользоваться моментом и обрадовать своего шефа Зеленского: "новый подход нашелся, к новым шагам готовы".



Вчера, 27 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении. Источник - Readovka

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