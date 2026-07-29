 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.07.2026
20:52  "Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия в Астане
15:47  СП: Мазохизм Пашиняна не знает границ...
14:38  Международный транспортный коридор "Север – Юг": новое измерение?
13:28  Энергетика Узбекистана не выдерживает нагрузок, - Виктория Панфилова
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 28 июля
Вторник, 28.07.2026
22:38  Афганистан и Узбекистан запустили масштабный картофельный эксперимент
16:44  США проигрывают Китаю гонку ИИ и грозятся санкциями его ИТ-компаниям
15:12  СВР России: ЕС к себе Армению манит, но помочь не может
03:58  В Кыргызстане авиакомпаниям запретили овербукинг: сколько мест - столько билетов
01:33  Россия будет добиваться выдачи лишенного иммунитета экс-главы МУС британца Карима Хана
00:05  ВС РФ окружают украинскую группировку в Волчанском районе Харьковщины – сводка Readovka за 27 июля
Понедельник, 27.07.2026
22:59  Шавкат Мирзиеев: проблема энергетики не в финансировании, проблема в самом управлении системой
19:23  Бенефициар ситуации вокруг Ирана: как Британия воюет с Израилем, - Олег Саров
16:35  Путин указал Киеву единственный способ избежать потери западных земель, подаренных Сталиным, - Олег Исайченко
14:45  Казахстан возобновил поставки нефти по КТК после окрика Вашингтона в адрес Киева
01:33  Ким Е Чен: Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки
00:05  ВС РФ заперли Краснолиманскую группировку ВСУ и вынудили противника сдать Белицкое - сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 26.07.2026
21:04  На пост генерального секретаря ООН претендуют пять женщин и глава МАГАТЭ
20:37  НГ: Бишкек и Ташкент проектируют общее будущее
17:52  Как британский парламент стал бесплатным маркетологом "Маши и Медведя"
10:28  Абрикос: почему в Таджикистане его называют золотым фруктом?
03:23  Садыр Жапаров открыл железную дорогу Балыкчы - Кочкор и лично провел по ней локомотив
01:08  Узбекистан может ограничить продажу зарубежных туров иностранными компаниями, - Светлана Лаптева
Суббота, 25.07.2026
21:49  Ariana News: Китай, Центральная Азия, Иран и Афганистан замкнули новый логистический маршрут
13:16  Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя, - Виктория Никифорова
10:09  24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи
03:29  Белоруссия запускает замещающую миграцию из Узбекистана? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ освободили город Белицкое – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Пятница, 24.07.2026
22:59  Туркменистан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
18:13  Президенту Узбекистана - 69: кто из лидеров государств его поздравил
15:11  NYT: Тегеран отверг просьбу Трампа о прекращении огня
12:40  В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации, - Андрей Захватов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Четверг, 23.07.2026
14:38  Геополитика "гегемона": Ирану достался удар по школе в Минабе, а Саудовской Аравии - американские центрифуги
02:42  Казахстан вошел в топ-25 электронных правительств мира
01:32  "Битва на веслах" между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (видео)
00:05  ВС РФ добились значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Среда, 22.07.2026
21:48  В Казахстане цифровой тенге начнут испытывать на госзакупках
19:50  10 самых важных дат истории Шахрисабза, - П.В.Густерин
10:19  Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле, - Сергей Ищенко
04:19  Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
03:14  В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
02:27  Незримым победителем чемпионата мира по футболу стал Китай, - Дмитрий Бавырин
01:08  Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
00:05  Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Вторник, 21.07.2026
14:26  США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд
12:11  Участие Казахстана в ЧМ-2026: Осужденный УИС №29 Карагандинской области нарисовал норвежского нападающего Эрлинга Холанна
04:01  Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции
03:19  Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
02:59  Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала
00:05  Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Понедельник, 20.07.2026
21:46  В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
12:06  Почему в Кыргызстане становится жарче
03:06  Очередная атака на КТК: Казахстан верен себе и вновь шлет "решительные осуждения"
01:44  Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан
00:05  ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
Воскресенье, 19.07.2026
23:03  Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
20:38  ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана
01:00  WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
Суббота, 18.07.2026
23:21  НГ: Как Таджикистан прорубает через Афганистан окно в Персидский залив
20:23  Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Международный транспортный коридор "Север – Юг": новое измерение?
14:38 29.07.2026

Международный транспортный коридор "Север – Юг": новое измерение?
Растущие риски безопасности актуализируют поиск страховочных вариантов

29.07.2026 | Дмитрий НЕФЕДОВ

Рано утром 25 июля боевики ВСУ нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели по морскому маршруту Международного транспортного коридора "Север – Юг". По словам официального представителя МИД ИРИ Эсмаила Багаи, киевские власти превратили страну в "инструмент геополитического противостояния мировых держав". Багаи заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на урегулировании конфликта и предотвращении дальнейшего разрушения страны и региона, режим Зеленского продолжает обвинять в происходящем другие государства.

За любое действие против Тегерана придется платить, и атака иранского торгового судна не останется без ответа, предупредил глава комиссии меджлиса по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи и заявил, что "за любое нападение на Иран всегда приходится расплачиваться, и это остается актуальным и сегодня. Украина, возможно, тоже скоро поймет, что Иран не оставляет действия против него без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает увеличиваться!" Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море "не может остаться без ответа".

Надо сказать, угрозы МТК "Север – Юг" на Каспии – далеко не новость. К примеру, с недавнего времени иные бакинские политологи, по-видимому, располагая на этот счет достоверной информацией, уверенно прогнозируют нарастание к августу-сентябрю активности ВСУ в северной части Каспия. Возрастающие риски повреждения объектов энергетической инфраструктуры, риски ударов по логистике (сухогрузам и портам) становятся все более острой проблемой. В то время как Баку и Астана хранят молчание, в Ашхабаде заявили о недопустимости ударов по судам в Каспийском море: "Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства".

Имеются проблемы и на иранской оконечности маршрута, обусловленные "большой геополитикой". Так, в конце февраля 2026 г., индийская госкомпания India Ports Global Ltd (IPGL) приостановила финансовое и техническое участие в развитии океанического порта Чабахар вблизи ирано-пакистанской границы восточнее зоны Персидского залива и Ормузского пролива, остающимися центром военно-политической напряженности. Столь неоднозначное решение было вызвано возобновлением в Вашингтоне (после 2,5-летнего перерыва) режима санкций против Чабахара, вступившим в силу с 29 сентября 2025 года в рамках политики "максимального давления" на Тегеран. Безусловно, оно подрывает стратегические планы Индии, которая полагается на иранский транзит для сухопутного соединения с Евразией.

Напомним, Индия заключила с Ираном долгосрочный контракт о совместной эксплуатации порта Чабахар в мае 2024 года, первоначально направив на его модернизацию 120 млн долл. в дополнение к ранее вложенным инвестициям в размере 500 млн долл.

Очевидный провал ближневосточной авантюры Дональда Трампа ведет к серьезным региональным подвижкам, позволяющим по-новому взглянуть на конфигурацию трансграничных транспортных проектов. Так, в конце июля президент Туркменистана С. Бердымухамедов выступил посредником для возобновления проекта по Чабахару. Согласно официальной информации, "…представители внешнеполитических ведомств Ирана и Индии провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили различные вопросы. Основной акцент был сделан на развитии порта Чабахар и укреплении двусторонних связей. Ранее наладить сотрудничество между морскими портами Чабахар и Туркменбаши предложил президент Сердар Бердымухамедов на недавней встрече с главой Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом в Ашхабаде". А 25 июля стало известно о переходе таможни Серхса на восточной ветке МТК "Север – Юг" на круглосуточный режим работы. В 2025 г. через этот пункт проследовало около 4,8 млн тонн грузов в оба направления. По словам замглавы Таможенной службы Ирана Масуда Атефи, нововведения уже утверждены при участии парламента. Это серьезный шаг для упрощения торговли с Центральной Азией.

Кроме того, к концу июля с. г. Тегеран и Багдад (вопреки санкционному давлению США на Иран), подписали меморандум о строительстве к концу 2020-х гг. третьей железнодорожной линии, соединяющей обе страны и их порты. Тем самым южный сегмент МТК "Север – Юг" может обрести дополнительное измерение, в том числе в контексте возможного сопряжения с железной дорогой Gulf Railway к портам Индийского океана, обходящей беспокойный Персидский залив.

Все это актуализирует вопрос межрегиональной транспортной взаимосвязанности, на которую изначально ориентирован проект МТК "Север – Юг". Как известно, порт Чабахар рассматривается в международном плане в качестве основных торговых ворот для доступа индийских (и южноазиатских в целом) товаров на рынки Центральной Азии, ЕАЭС, России и зарубежной Европы, учитывая выгодное географическое расположение этого иранского порта.

Длящийся региональный кризис и экономическое давление Вашингтона на Тегеран и его внешнеторговых партнеров, рискующих подпасть под запредельные американские импортные пошлины, в обозримом будущем затрудняют перспективу МТК "Север – Юг" исключительно через иранскую территорию, что ставит государства Южной Азии в уязвимое политико-экономическое положение.

Конечно, Чабахару имеются альтернативы: грузы могут проходить и через крупный соседний порт Гвадар на юго-западе Пакистана, в том числе по железной дороге из Захедана (протяженностью около 360 км). Несмотря на существенные риски безопасности в Белуджистане, перевозки через ирано-пакистанскую границу с середины 2025 г. набирают темпы.

На западной границе Ирана приобретает долгосрочную значимость подписанный 23 июля с. г. в Тегеране ирано-иракский меморандум о строительстве в 2026–2027 гг. дублирующего участка Хосрави – Ханекин – Нафтхане – Багдад (около 400 км), параллельно уже действующей железной дороге. Еще один с середины 2025 г. запущен между портами Хорремшехр и Басра в Персидском заливе. Таким образом, будет создан третий железнодорожный переход между Ираном и Ираком, что упростит перераспределение трансграничных грузопотоков.

Таким образом, МТК "Север – Юг" получит дополнительную комплексную сухопутно-морскую конфигурацию через Ирак, Пакистан и их порты. Соответственно, транзитный ареал МТК будет минимально уязвим в контексте и противостояния Ирана с США и Израилем, и известной ситуации в Красном море по мере активизации движения "Ансар Алла" в Йемене, наносящего удары по объектам в Саудовской Аравии и частично блокирующего судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе. При этом вопросам безопасности придется уделять приоритетное внимание по мере активизации террористического киевского режима на Ближнем Востоке. Так, по словам советника премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касема аль-Абуди, украинская разведка ведет работу на иракской территории: задержаны несколько групп, обстреливавших объекты внутри страны. И хотя конкретные эпизоды упомянуты не были, тем не менее, известно, 21 июля под месторождением Бадра в восточной (приграничной с Ираком) мухафазе Васит, которое разрабатывается консорциумом с участием "Газпромнефти", задержали человека с взрывным устройством в багажнике автомобиля. Он признался, что собирался за 2 тыс. долл. установить на объекте взрывное устройство, причем куратор, сделавший соответствующее предложение, писал с аккаунта на украинском номере. Помимо Бадры, у российской компании есть месторождения в Курдистане, в то время как у "Роснефти" – доля в "курдском" экспортном трубопроводе и разведка новых месторождений.

Таким образом, география террористической активности киевского режима расширяется. Не приходится сомневаться, что железные дороги и прочие коммуникации также неизбежно станут объектом пристального внимания со стороны террористов и стоящих за ними сил, с их богатой практикой подрывных действий на Ближнем Востоке.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785325080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нацпроект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры: Олжас Бектенов поручил нарастить темпы работ
- Кадровые перестановки
- Айдарбек Сапаров: Главная задача - обеспечить устойчивый рост животноводства
- Пресечена незаконная добыча золота в Восточно-Казахстанской области
- Бывший директор городской станции скорой медицинской помощи осужден за хищение бюджетных средств в особо крупном размере
- Вот такое гостеприимство…
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с основателем Network School перспективы создания международного технологического хаба в Казахстане
- На штабе по обеспечению экономического роста рассмотрели меры для дальнейшего ускорения экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  