СП: Мазохизм Пашиняна не знает границ...

15:47 29.07.2026 Мазохизм Пашиняна не знает границ: Брюссель выкручивает ему руки, Москва бьет дубиной народного референдума

Армении разрешат подать заявку на вступление в Евросоюз, когда премьер угробит национальную экономику



Константин Ольшанский

28 июля 2026



Никол Пашинян одновременно просит Москву снять ограничения на армянский экспорт и подтверждает курс на сближение с Евросоюзом. Этот парадокс точно передает содержание очередного телефонного разговора премьер-министра Армении с Владимиром Путиным.



Ереван пытается сохранить доступ к российскому рынку и преимуществам ЕАЭС, однако политически все заметнее смещается в сторону Запада.



Пашинян в открытую говорит о возможном референдуме по вступлению в ЕС. В свою очередь, евробюрократы давят на Ереван, требуя прижать российский бизнес в Армении.



Пашинян звонил Путину, сообщило информагентство Reuters, чтобы попросить снять ограничения, введенные в отношении армянского экспорта. В офисе премьера подчеркнули, что Ереван готов обсуждать разногласия в формате открытого и партнерского диалога.



Ранее Россия временно ограничила ввоз армянских товаров: фруктов и овощей, цветов, рыбы, алкогольной продукции. Решение объясняется санитарными, ветеринарными и техническими требованиями.



Армения, подчеркивает Reuters, слишком сильно зависит от российского рынка. Именно сюда направляется значительная часть армянского экспорта. Россия также занимает заметное место в поставках энергоносителей, инвестициях и финансовых переводах, трудовой миграции.



Reuters пишет: Путин во время разговора подтвердил позицию, согласованную на майской встрече лидеров ЕАЭС. Армении следует как можно скорее провести общенациональный референдум, на котором граждане определят, хочет ли страна вступать в Европейский союз или сохранить членство в ЕАЭС.



В офисе Пашиняна уточнили: проведение плебисцита возможно только после официальной подачи заявки на вступление в Евросоюз. Если Ереван ее, придется пересматривать отношения с ЕАЭС. Брюссель вряд ли согласится на ситуацию, при которой страна одновременно участвует в едином таможенном пространстве ЕАЭС и встраивается в систему европейского торгового регулирования.



Евросоюз в последние годы активизировал контакты с Ереваном. Брюссель расширяет дипломатическое присутствие, предлагает программы финансовой поддержки, навязывает сотрудничество в сфере безопасности и гражданского управления.



Европейские структуры также стремятся укрепить связи Армении с западными транспортными и энергетическими системами.



Для ЕС закавказская республика важна по нескольким причинам.



Во-первых, она расположена в регионе, где пересекаются интересы России, Турции, Ирана и западных государств.



Во-вторых, Армения может стать одним из элементов альтернативных транспортных маршрутов, связывающих Европу с Центральной Азией.



В-третьих, сближение с Ереваном дает Брюсселю политический рычаг давления на Москву. Как сообщает СВР, европейцы пытаются использовать Армению исключительно как инструмент против России. Они требуют от Пашиняна сокращения присутствия "путинского бизнеса" в стратегических отраслях экономики и разрыва гуманитарных связей с Москвой. Взамен обещают открыть свой рынок для армянских товаров и дать денег.



Однако разорвать связи с Россией крайне сложно, констатирует Euractiv. На ее долю сегодня приходится более 35% внешнеторгового оборота Армении. Для сравнения: доля всего Европейского союза во внешней торговле республики составляет лишь 13%.



Армения тотально зависит от поставок российских энергоносителей (природного газа и ядерного топлива для Мецаморской АЭС), а также от трансграничных переводов и инвестиций.



С 2022 г. произошел взрывной рост торговых показателей между Ереваном и Москвой. Основным драйвером армянского экспорта в Россию стал масштабный реэкспорт товаров из третьих стран.



Согласно базе данных ООН Comtrade, список реэкспортируемых из Армении в РФ товаров включает мобильные телефоны, компьютеры, наушники, а также золото и драгоценные камни.



Для минимизации рисков Ереван ввел обязательное государственное лицензирование экспорта чувствительных компонентов (микросхем, видеокамер, антенн). Так что у европейцев есть и рычаг влияния на Армению, отмечает Hetq.



Все реэкспортируемые в Россию товары не находятся под прямыми санкциями. Однако если завтра коллективный Запад решит признать этот транзит обходом ограничений, вся внешняя торговля Армении окажется под угрозой.



***



Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась "расходным материалом", и армянской диаспоре это сильно не нравится

Андрей Суздальцев: "Ереван затеял с Москвой и ЕС двойную торговую игру, которая сильно напоминает спекуляцию"



Ирина Мишина

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Андрей Суздальцев

Борис Шмелев

29 июля 2026



В ЕС, похоже, уже начали предъявлять права собственности на Армению. ЕС требует от Еревана разорвать все гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях.



По данным СВР, брюссельские чиновники продолжат убеждать армянскую сторону в безоговорочной поддержке, а пробуксовку с конкретной помощью объясняют хитро: дескать, присоединение к ЕС зависит от "достижений" Еревана на пути евроинтеграции.



Армянские источники на днях с помпой сообщили, что первая "символическая партия" армянских абрикосов прибыла в Евросоюз. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.



До этого министр экономики Армении Геворг Папоян рапортовал, что 19 по 21 июня из Армении в Европу якобы экспортировано 371 тонна абрикосов, 154 тонны черешни, 19 тонн клубники и 76 тонн помидоров.



Упоминалось также и поставки 7 тонн цветочной продукции. Но потом ссылка на источник об этих поставках армянской продукции в ЕС загадочным образом исчезла из медиапространства.



Не лишне напомнить, что с конца мая Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит из Армении цветов, фруктов, овощей и сухофруктов. Ограничения будут действовать до разработки армянской стороной процедур обеспечения безопасности, пояснили в ведомстве.



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о членстве Армении в ЕАЭС "стоит ребром", так как она уже приняла закон о вступлении в ЕС. Настало время определяться.



Вместо этого Никол Пашинян начал звонить Владимиру Путину. Телефонный разговор 27 июля, судя по всему, оказался недолгим и жестким: официальная информация упоминает лишь обсуждение взаимного сотрудничества и проведение референдума о вхождении Армении в ЕС.



Очевидно, с Европой у Армении что-то пошло не так. Хотя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Армении 50 миллионов евро, чтобы компенсировать ее потери от введенных Россией ограничений, это - капля в море. Эксперты уже подсчитали: чтобы компенсировать армянским фермерам их потери, потребуется ежемесячно более 20 миллионов евро.



Естественно, в Европе армянская продукция никому не нужна, там есть свои производители и поставщики, интересы которых ЕС будет защищать. Кстати, в ответ на официальный запрос депутата от блока "Армения" Гарника Даниеляна Министерство экономики Армении сообщило, что с 1 по 18 июня фрукты и овощи из Армении в страны Европейского Союза не экспортировались.



Похоже, "европейский выбор" оказался тривиальной "заманухой". Поняв это, Пашинян, занервничал. Какая судьба ждет Армению и с кем она в конечном счете будет строить свое будущее? Свое мнение "СП" высказал политолог, зам. декана факультета мировой экономики политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.



- Ереван уходит из российской сферы влияния, и остановить этот процесс, очевидно, уже невозможно. Но при этом Армения ведет себя как скандальная жена, которая при разводе требует помимо детей все совместно нажитое имущество, вплоть до холодильника.



Запал для такого шантажа появился у армянской стороны после начала СВО, которую в Ереване, к слову, не поддержали. Зато там почувствовали, что открылось "окно возможностей" для давления на Россию и политического шантажа.



"СП": Да это уже не шантаж, а открытая поддержка противников России. Достаточно вспомнить "политический саммит ЕС в Ереване", который прошел в мае.



- Да, там были впечатляющие моменты: микрофоны зафиксировали фрагмент разговора Зеленского и Пашиняна. Зеленский говорит Пашиняну, что скоро будет бомбить Красную площадь, а Пашинян при этом улыбается. Какие после этого могут быть разговоры об интеграции с Россией и о льготах в рамках ЕАЭС?



Но в Армении понимают: с Россией многое связано в экономике. Прежде всего, это льготные цены на газ, за которые Армения цепляется руками и ногами.



Все железные дороги в Армении простроены при участии России и принадлежат РЖД. Помимо этого, в Армении немало АЭС, построенных и действующих при участии России. Мы и тут можем сказать свое веское слово.



"СП": Глядя на панику Пашиняна, закрадывается мысль о том, что Армения по факту оказалась ЕС не особо нужна. Или я ошибаюсь?



- Армянская сельскохозяйственная продукция действительно пошла в Европу, но не окупила себя. Объемы закупок - мизерные, потому что в Европе своих абрикосов достаточно. Цветов и прочей клубники, впрочем, тоже.



Россия торговые каналы с Арменией закрыла. И тут Армения пошла на хитрый шаг: она начала приплачивать Азербайджану и Ирану, чтобы те выдавали армянскую продукцию на российском рынке за свою.



Скажу больше: Армения сейчас затеяла двойную игру - там хотят остаться на российском рынке, чтобы перепродавать нашу продукцию в Европу. И тут, простите, напрашивается слово "спекуляция".



Что касается отношения к Армении Европы, для них эта маленькая горная страна - "расходный материал", способ ослабить Россию с другого фронта, помимо Украины.



"СП": Армения интересует нас в большей степени с геостратегической точки зрения. Останется ли наша база в Гюмри?



- Со временем, думаю, наша военная база будет из Армении удалена, там и так уже присутствуют войска НАТО. Но последствия нашего ухода могут быть самыми непредсказуемыми: наши солдаты в Гюмри охраняли Армению от Турции. Но теперь, когда свое участие в ОДКБ Армения заморозила, о каком военном сотрудничестве с Россией может идти речь? Армении надо четко понять: когда турки или азербайджанцы снова предъявят свои права на Армению, русские парни погибать за Армению не будут, - заявил политолог.



По данным на апрель 2026 года, в России проживает более 2 миллионов армян. Как отношение диаспоры к происходящему повлияет на курс Пашиняна? Слово - профессору, главному научному сотруднику Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Борису Шмелеву.



- Армянская диаспора в России "повязана" бизнесом. Насколько мне известно, ее представители обращались к Пашиняну с просьбой пересмотреть свою позицию.



Но давления этого, видимо, оказалось недостаточно. Стоит иметь в виду, что большая армянская диаспора есть также в США и во Франции.



Очевидно, там начали продвигать идею "западного выбора". Вообще, на месте армянской диаспоры в России я бы обратил внимание на происходящее с азербайджанской диаспорой в РФ и сделал выводы.



"СП": В правительстве Пашиняна немало людей, которым приписывают связи с Фондом Сороса. Возможно, "западный выбор" Армении - это для властей Армении что-то личное?



- Разумеется, Пашинян и его соратники думают о своем благополучии. Этим во многом и обусловлена их "многовекторность" и стремление войти в ЕС. Источник - СвободнаяПресса

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