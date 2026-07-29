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"Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия в Астане
20:52 29.07.2026

"Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия
Астана стала мировой столицей фиджитал-спорта.

Елена Ковальчук
29.07.2026

Международный турнир "Игры будущего – 2026" официально стартовал в Казахстане, собрав спортсменов из десятков стран, лидеров государств и представителей мировой индустрии цифрового спорта, передает DKNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026", которая прошла на стадионе "Барыс Арена" в Астане.

Событие стало одним из крупнейших международных спортивно-технологических проектов, когда-либо проводившихся в стране.



Лидеры стран поддержали старт турнира

Почетными гостями церемонии стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие официальные лица.

Их участие подчеркнуло высокий международный статус турнира и растущий интерес стран региона к новым форматам спорта, объединяющим цифровые технологии и классические дисциплины.

Токаев: "Игры будущего" становятся мостом дружбы

Обращаясь к участникам соревнований, Президент Казахстана поблагодарил глав государств, спортсменов и гостей, прибывших в Астану.

По словам Касым-Жомарта Токаева, турнир отражает современные тенденции развития спорта и технологий, объединяя интеллектуальные и физические возможности человека.

"Данный турнир соединяет воедино, казалось бы, несовместимое. В его основе разумный и реалистичный баланс между мирами – физическим и виртуальным. Сегодня на этой арене присутствуют в основном молодые люди. Ваши знания, талант, упорный труд и решительность – это крепкая, нерушимая основа завтрашнего будущего. Дорога, ведущая к новым высотам прогресса, будет нелегкой. Но путешествия становятся легче, когда участвуешь в них бок о бок вместе с единомышленниками и надежными друзьями. Каждый из участников Игр прошел серьезную подготовку и заслуженно представляет свою команду. Уверен, в ходе состязаний вы проявите свои лучшие качества, обретете новых друзей и вместе наметите много перспективных проектов. Ведь основная миссия "Игр будущего" – по-настоящему сплотить людей и вдохновлять их на новые свершения. Убежден, что "Игры будущего" станут еще одним "золотым мостом" единства, дружбы и солидарности наших стран".

В завершение выступления Глава государства пожелал спортсменам успешных стартов и поблагодарил организаторов, партнеров, судей, тренеров, профильных специалистов и волонтеров, благодаря которым турнир состоялся.

Что увидели зрители церемонии

Одним из центральных моментов открытия стало видеообращение Президента России Владимира Путина к участникам турнира.

Перед гостями также выступил генеральный директор "Игр будущего" Дэн Меркли.

После официальной части зрителям представили масштабное театрализованное шоу и концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Более 800 спортсменов и восемь дисциплин

С 29 июля по 9 августа Астана впервые принимает международный турнир "Игры будущего", который объединяет киберспорт, традиционные виды спорта и современные цифровые технологии.

В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из 34 стран мира.

Программа включает восемь дисциплин:

фиджитал-футбол;
фиджитал-баскетбол;
фиджитал-единоборства;
фиджитал-шутер;
фиджитал-танцы;
Dota 2;
Mobile Legends: Bang Bang;
PUBG: Battlegrounds.

Почему это событие имеет значение

Проведение "Игр будущего – 2026" выводит Казахстан в число государств, способных принимать крупнейшие международные соревнования нового поколения.

Для Астаны это не только престижное спортивное событие, но и возможность укрепить позиции страны как регионального центра цифровых технологий, киберспорта, молодежных инициатив и международного сотрудничества.

Источник - DKNews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785347520


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