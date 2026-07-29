"Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия в Астане

20:52 29.07.2026

"Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия

Астана стала мировой столицей фиджитал-спорта.



Елена Ковальчук

29.07.2026



Международный турнир "Игры будущего – 2026" официально стартовал в Казахстане, собрав спортсменов из десятков стран, лидеров государств и представителей мировой индустрии цифрового спорта, передает DKNews.kz.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026", которая прошла на стадионе "Барыс Арена" в Астане.



Событие стало одним из крупнейших международных спортивно-технологических проектов, когда-либо проводившихся в стране.



