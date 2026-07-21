ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Доброполье - итоговая сводка Readovka за 29 июля

00:05 30.07.2026 ВС РФ ворвались в город Доброполье – итоговая сводка Readovka за 29 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 июля в разрезе СВО. Русские войска разваливают Добропольский оборонительный район ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела характер работы украинских журналистов и пришла к выводу, что их питательной базой, помимо неразумных пользователей сети, являются и потенциально злонамеренные лидеры общественного мнения в России. Стал известен удивительный случай спасения нашего раненого бойца пожилым жителем Константиновки.







От судьбы не убежать



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных результатов на Добропольском направлении. Передовые штурмовые подразделения ворвались в город Доброполье и заняли позиции на юго-восточных окраинах. Силам 51-й ОА удалось выбить украинские части из сети опорников в лесопосадке к востоку от города. Благодаря этому ВС РФ обеспечили себе выход к Доброполью широким фронтом. Рывок на штурм может начаться в любой момент и практически где угодно.



Чуть южнее русские бойцы прорвались в село Черниговка (Красноярское). Оборонительный контур ВСУ к югу от Доброполья оказался на грани расчленения. Кроме того, Минобороны России объявило об установлении полного контроля над селом Шевченко. Это означает, что украинские подразделения на позициях в селах Водянское, Светлое и на подступах к ним в районе шахты "Добропольская №2" попали в глубокий охват с непосредственной угрозой окружения. В складывающихся обстоятельствах, чтобы не допустить коллапса обороны в сельской агломерации к югу от Доброполья, неприятелю необходимо немедленно отходить через Водянское в северо-западном направлении. Не было бы лишним заметить, что ВСУ, успев выскочить из города Белицкое, избегая окружения, так или иначе его получили, но уже не в Белицком, а в селах к западу от города. От судьбы не убежать. Ситуация в Добропольском оборонительном районе перешла для противника к "каскадным процессам". Есть все основания полагать, что он уже не в состоянии рассчитывать даже на кратковременную стабилизацию ситуации, что приведет к утрате им этого оборонительного района уже в относительно скором времени. Единственный шанс у ВСУ был после успешного бегства из Белицкого, но, как показало развитие событий, этим шансом командование незалежной воспользоваться не смогло.



Отдельно стоит заметить, что просадка боевого потенциала украинской армии на Добропольском направлении может говорить о ряде вещей. Естественно, работа на износ подразделений Войск беспилотных систем ВС РФ сказалась на ходе боев на указанном направлении. Когда операторы БПЛА ВСУ систематически выбывают от наших ударов, украинской пехоте по большому счету поддержки ждать неоткуда. Артиллерийская составляющая у противника уже давно не играет ту роль, которая ей предписана. Львиная доля задач артиллерии в армии неприятеля исполняется подразделениями СБС (силы беспилотных систем) из-за общей дефицитности и высокого риска обнаружения ее позиций. Но, помимо высокой результативности уже наших "птичников", артиллеристов и летчиков, есть еще один фактор, определивший резкое ухудшение обстановки для ВСУ на Добропольском направлении. Сложившаяся ситуация, судя по опыту аналогичных эпизодов, говорит о том, что весомая часть украинских сил, развернутых на направлении, была снята с него. Куда они были переброшены, в каком составе и с какими задачами – станет ясно в перспективе.



"Язык твой – враг твой"



В медиаполе незалежной можно выделить несколько основных типов информационной работы, которая направлена на ту или иную целевую аудиторию. Всем отлично известно, что существуют источники, "мимикрирующие" под наши, которые работают под патронажем украинских спецслужб и "сеют" необходимые противнику информационные единицы деструктивного типа. Есть аналогичные каналы, но ориентированные уже на украинцев, которые маскируются под каналы военнослужащих или же частей ВСУ для распространения информационных единиц, но уже от имени "авторитетов, имеющих запас доверия читателя". К ним также относятся личные ресурсы медийных украинских военных, которые тоже реализуют заказ либо Банковой, либо спецслужб незалежной. Контент таких площадок минимум на 70% состоит из так называемых "темников".



Но есть и классические журналистские ресурсы, где опытные пропагандисты действуют по принципу "вольной охоты" и сами создают контент, уже в меньшей степени по сравнению с другими проектами распространяя не ими подготовленную информацию. Журналистские ресурсы представляют куда большую ценность для киевского режима и более результативны в некотором роде по ряду причин. Журналист по профессии обязан искать и находить сюжеты повсюду. Кроме того, учитывая фактически никак и ничем не ограниченную какой-либо тематикой работу, подобные проекты представляют собой полноценные информационные каналы в широком смысле слова, дающие грамотно изложенную информацию, но со знаком "минус" для нас. Такие ресурсы – это "элита информационных войск" неприятеля.



Эта тема поднята неспроста. Просмотр свежих публикаций украинского журналиста Юрия Бутусова (и не только его) с почти 350 тыс подписчиков в Telegram показал, что у медийщиков незалежной есть постоянные добровольные помощники тут, в РФ. Речь об одном или нескольких блогерах, которые ведут свои ресурсы на территории России и даже известны в узких кругах. В своих постах они вроде бы передают личный опыт или воспоминания о службе в ВС РФ, или что-либо еще. Но вот есть "но". То, что публикуют такие блогеры – это не абстрактные воспоминания, которые могли бы быть интересны с точки зрения публицистики, это скорее выглядит как хорошо замаскированная подрывная работа в интересах противника. Во-первых, автор отлично знает, что его "творчество" – это не разговоры по душам на кухне, их видят все, в том числе и неприятель. Во-вторых, Бутусов систематически берет "творчество" нашего абстрактного блогера и выставляет его как яркий пример того, что якобы "украинцы правы, а там вот не правы". То есть, если убрать факт того, что между источником информации и тем, кто ее подхватывает тысяча километров расстояния и линия фронта, то можно было бы подумать, что они между собой договорились на деловом обеде: один пишет, второй подхватывает. Завидная регулярность повторения одной и той же ситуации настораживает. Но это уже в юрисдикции наших профильных органов.



В этой связи хочется сказать, что всякий публикующий какие-либо воспоминания, мнения и прочее должны помнить одно. Безответственное отношение к опубликованному в условиях, когда каждое неосторожное слово может оказаться реальной помощью информационщикам противника, причем не абы каким, а с огромной аудиторией, – это помощь противнику валютой, которая ценнее денег.



Таким образом, перед обществом остро встал вопрос "отвыкания" от привычек снимать и выкладывать определенные вещи или же писать то, что может увидеть и начать тиражировать уже неприятель. Стоит также пояснить, особенно для любителей говорить, что в России якобы мало свобод. На Украине блогеру любого размера аудитории стоит хоть что-то, хоть на копеечку нелестное о ВСУ самовольно написать, и последствия будут тяжелые. Ведь подрывная работа – это не только минирование ж/д путей, поджоги релейных шкафов и прочее. Грамотно выстроенная письменная речь с определенным содержанием от автора, обладающего некоторым весом, – это куда серьезнее и куда полезнее для противника. Ведь есть же разница между конструктивной и компетентной критикой и пасквилем, замаскированным под "увлекательную историю".



Медаль "За спасение погибавших"



В сети появилось удивительный рассказ эвакуированного жителя Константиновки. Во время боев за город боец ВС РФ получил ранение и оказался в ситуации, когда группа эвакуации не могла быстро вывезти его в тыл. Но судьба помогла нашему солдату: его обнаружил пожилой константиновец. Далее раненый вызвал по рации командование, и комвзвода попросил гражданского помочь бойцу. В итоге все закончилось благополучно.



Это не рядовая история про человеческое милосердие и взаимовыручку. Пожилой житель Константиновки рисковал жизнью. Излишне говорить, что могло бы быть с ним и нашим раненым бойцом, если бы их обнаружили солдаты ВСУ, для которых убийство пленного или гражданского плевое дело. За такой поступок положена медаль "За спасение погибавших", и хочется надеяться, что награда найдет своего героя.



Вчера, 28 июля, главным событием дня стала очередная попытка ВСУ перейти в наступление на коммуникации частей группировки "Восток" ВС РФ. Источник - Readovka

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