Sputnik: Чего хотят Армения и РФ друг от друга, и при чем здесь Казахстан?

02:57 30.07.2026

Чего хотят Армения и РФ друг от друга, и при чем здесь Казахстан? Эксперт – об ожиданиях

Акоп Бадалян считает, что власти Армении оказались неспособны к умелому политическому менеджменту.



ЕРЕВАН, 29 июл – Sputnik. Текущие сложности в армяно-российских отношениях имеют гораздо более широкий контекст, и рассматривать их исключительно как проблему в двусторонних отношениях нельзя. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил политолог Акоп Бадалян, комментируя телефонный разговор лидеров Армении и России.



По мнению эксперта, армяно-российские отношения сейчас находятся под влиянием процессов, связанных с трансформацией мирового порядка, и именно в этом контексте следует анализировать происходящее. Он отмечает, что хотя сегодня вопрос стратегического выбора между ЕАЭС и ЕС в первую очередь ставится перед Арменией, подобная дилемма актуальна и для других участников Евразийского экономического союза. В частности, речь идет о Казахстане, с которым активно работают США, Евросоюз и Великобритания.



Поднимая вопрос дальнейшего членства Армении в ЕАЭС, Москва одновременно пытается понять перспективы позиционирования и других партнеров по объединению, в том числе Астаны. В этом контексте Бадалян считает неслучайным и совместное заявление лидеров четырех стран ЕАЭС по итогам саммита в Астане 29 мая.



