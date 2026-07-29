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НГ: Грузия отказалась от европейского "рабства"
04:05 30.07.2026

Грузия отказалась от европейского "рабства"
В Тбилиси заявили, что не пожертвуют суверенитетом ради ЕС

Игорь Селезнев
29.07.2026

Представители "Грузинской мечты" один за другим начали заявлять, что больше не заинтересованы в европейской интеграции. К этому их подтолкнул возможный переход Евросоюза к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства голосов. В Тбилиси считают, что это приведет к подавлению малых государств внутри организации.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что актуальность вопроса о смысле членства в ЕС становится все более актуальной. Он вспомнил об этом на фоне обсуждения в Европе предложения Германии отказаться от принципа консенсуса при принятии внешнеполитических решений. В Берлине считают, что это позволит избежать ситуаций, когда одна страна мешает остальным союзникам сделать то, что они хотят. Пока помимо немцев инициативу поддержали Италия, Франция и еще девять стран. Всего в ЕС входят 27 государств.

"Именно правило консенсуса обеспечивает, чтобы голос малых государств не терялся среди интересов крупных стран и арифметики большинства. Оно дает небольшому государству право заблокировать решение, наносящее ему ущерб, и потребовать учета своих национальных интересов… Если принцип консенсуса будет отменен, принятие решений полностью окажется в зависимости от воли крупных государств или устойчивого большинства, то малые страны лишатся этого фундаментального рычага. Они больше не смогут защищать свои жизненно важные интересы в случаях, когда они не совпадают с политическими планами большинства… Речь пойдет о практически полной утрате реального суверенитета", – заявил Папуашвили.

Вице-спикер парламента Нино Цилосани отметила, что ЕС, судя по всему, хочет принимать новых членов на рабских условиях.

"Похоже, они не планируют принимать в Европейский союз равноправных членов. Похоже, они намерены принимать страны на рабском принципе – только с обязательствами и без прав. В этом отношении, пожалуй, все вопросы получили четкий ответ", – сказала Цилосани.

Исполнительный секретарь президентской партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили тоже заявил, что если Грузия вступит в такой Евросоюз, она лишится своего суверенитета.

"Нам прямо говорят, что малые страны, которые войдут в ЕС, должны передать свой суверенитет Брюсселю. То есть если много лет назад они делали это тайно и говорили кандидатам, что мы защитим ваш суверенитет, а на самом деле его отнимали, то сегодня они этого больше не скрывают", – подчеркнул политик.

Еще одна провластная партия "Единая нейтральная Грузия" заявила, что давно пора вычеркнуть из Конституции статью о евроинтеграции и закрепить в ней нейтральный статус республики. "Надеяться на то, что Европейский союз изменится и мы вступим в союз, который представляли себе десятилетия назад, – это иллюзия. Также ложно ожидать, что Грузия получит выгоду от членства в ЕС", – сказано в заявлении партии.

Там считают, что ЕС находится "на пике деградации ценностей", переживает экономический упадок и проводит самоубийственную миграционную политику. "Сегодня Европейский союз, вместо того чтобы быть демократическим, экономически сильным глобальным игроком, представляет собой диссидентский, милитаристский союз, ведущий открытую войну с Россией и конфронтацию по тарифам и санкциям с США и Китаем", – указали в партии.

Напомним, Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года. Статус кандидата в члены она получила в декабре 2023-го, однако осенью следующего года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры о евроинтеграции до 2028-го. Параллельно с этим в стране было принято несколько законов, направленных в том числе на борьбу с иноагентами, которые Евросоюз расценил как авторитарные, также в ЕС отказались признавать легитимными прошедшие в республике парламентские выборы. В результате летом 2025-го Брюссель приостановил кандидатский статус Тбилиси. Как заявили в Европарламенте, разморозка евроинтеграции произойдет только после того, как грузинские власти откажутся от авторитарного курса.

Профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе рассказал "НГ", что фактически власти Грузии уже отказались от евроинтеграции, но пока не могут публично в этом признаться. Вероятно, соответствующее объявление будет сделано в 2028-м, а пока власти готовят к нему своих сограждан.

"Евроинтеграцию все еще поддерживают более 70% грузин, но доля евроскептиков постепенно увеличивается. В 2022-м сторонников вступления в ЕС было больше 80%. Главная причина отказа от евроинтеграции – это неспособность "Грузинской мечты" договориться с ЕС о признании своей власти над республикой. Европейцы требуют от нее проведения демократических выборов, обеспечения свободы слова и тому подобного. Все это может привести к падению правящего режима. В этих условиях отказ от евроинтеграции – логичный выход", – отметил Читадзе.

По словам эксперта, в мире много стран, которые не зациклены на соблюдении прав человека, и "Грузинская мечта" постепенно переориентирует на них свою внешнюю политику. В том числе это видно на примере укрепления отношений с Китаем и государствами Центральной Азии.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785373500


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