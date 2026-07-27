О террористической атаке на танкер в акватории Морского терминала КТК 30 июля

10:12 30.07.2026

27 июля 2026 года



Каспийский Трубопроводный Консорциум возобновил перевалку нефти на Морском терминале, осуществлена постановка к выносным причальным устройствам двух танкеров.

Кроме того, в 12:28 мск произведен запуск нефтепровода "Тенгиз – Новороссийск". Объекты КТК работают в штатном режиме.

Дальнейшее проведение грузовых операций на Морском терминале будет осуществляться в соответствии с текущей обстановкой и на основе подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей.



