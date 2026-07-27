|О террористической атаке на танкер в акватории Морского терминала КТК 30 июля
10:12 30.07.2026
27 июля 2026 года
Каспийский Трубопроводный Консорциум возобновил перевалку нефти на Морском терминале, осуществлена постановка к выносным причальным устройствам двух танкеров.
Кроме того, в 12:28 мск произведен запуск нефтепровода "Тенгиз – Новороссийск". Объекты КТК работают в штатном режиме.
Дальнейшее проведение грузовых операций на Морском терминале будет осуществляться в соответствии с текущей обстановкой и на основе подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей.
30 июля 2026 года
О террористической атаке на танкер в акватории Морского терминала КТК
30.07.2026 г в 01.48 мск танкер "NISSOS SIFNOS" под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО "Тенгизшевройл" (компания Шеврон), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке.
В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК.
Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.
Кроме того, в территориальных водах, в 6 морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер "MARATHI" под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК.
Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в т.ч. через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, среди которых "Шеврон", "ЭксонМобил", "Эни", "Тоталь", "Шелл" и др.
Подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти.