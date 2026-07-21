Как СССР отучил пиратов захватывать советские корабли: "Русские стреляют в ответ и не берут пленных"

12:06 30.07.2026 Как СССР отучил пиратов захватывать советские корабли

18 февраля



Адмирал, который построил океанский щит

Кто были эти пираты и откуда они взялись

Восьмая эскадра: боевое дежурство в теплых водах

Как работали суда-ловушки

Экипаж как боевая единица

Наследство, которое работает до сих пор



Суда-ловушки, ракетные эсминцы и залп вместо выкупа: почему нападать на советский флот было смертельной ошибкой для агрессивных пиратов 70-х.







В 1970-х годах пираты Малаккского пролива (Индонезия) охотились на торговые суда - это неожиданно стало прибыльным бизнесом. Быстроходные катера, автоматы, абордажные крюки - схема была отработана до автоматизма.



Жертвы не сопротивлялись. Выкуп платили страховые компании. А потом кто-то из пиратов совершил ошибку: напал на советский сухогруз. И живым из этой истории не вышел никто.



СССР решил проблему морского пиратства не через суды и не через жалобы в ООН. Он сделал нападение на свой флот настолько опасным занятием, что пираты от Сомали до Индонезии передавали друг другу одно правило - "красный флаг не трогай". Давайте посмотрим, как именно это работало.



Адмирал, который построил океанский щит



Чтобы понять, откуда у СССР взялась возможность гонять пиратов в Индийском океане, нужно начать с одного человека. Адмирал Сергей Горшков командовал ВМФ СССР почти тридцать лет - с 1956 по 1985 год. Когда он пришел к власти, советский флот был просто вспомогательной силой к сухопутным войскам. Когда уходил - это была вторая по мощи военно-морская сила на планете.



Горшков понимал вещь, которую "сухопутные" маршалы упорно не хотели признавать: СССР критически зависит от морских перевозок. Для побережья Сибири и районов севернее Владивостока морской транспорт оставался единственным способом доставить продовольствие и промышленные товары. Каждый сухогруз - не просто корабль, а артерия, питающая целые регионы страны.



Карибский кризис 1962 года стал для Горшкова золотым аргументом. Флот, который не смог обеспечить присутствие у берегов Кубы, - национальное унижение. Горшков использовал его как рычаг: убедил и военных, и политиков в необходимости полноценного океанского флота. Не только подводных лодок - но и крупных надводных кораблей, способных демонстрировать флаг в любой точке мира. И добился своего.



Отличие советского подхода от западного было фундаментальным. В модели НАТО торговый флот - частный бизнес, военный - государственная структура. Между ними - юридическая пропасть. У СССР такого разделения не было. Торговый, военный и научный флот работали как единый механизм под управлением Минморфлота. Нападение на сухогруз приравнивалось к нападению на государство. А государство умело за себя постоять.



Кто были эти пираты и откуда они взялись



В 1970–1980-х годах пиратство в Юго-Восточной Азии переживало настоящий ренессанс. Малаккский пролив - 900 километров воды между Малайзией и Суматрой, местами сужающийся до полутора километров, - был идеальным местом для охоты.



Тысячи островков, мангровые заросли, устья рек - спрятаться после нападения куда проще, чем найти парковку в центре Москвы.



Через этот коридор шло 40% мировой торговли, и пираты снимали с него свой процент. Основную массу пиратов составляли индонезийские рыбаки с архипелага Риау и из Палембанга на Суматре. Днем они тянули сети, а ночью - грабили сухогрузы.



На местном сленге острова Батам это называлось "шоппинг": подошел к кораблю, забрал наличку экипажа, судовые запасы, запчасти от двигателя - и обратно к своим сетям. Один из самых известных пиратских главарей того периода, Сиафул Рози, действовал как морской Робин Гуд: раздавал добычу с ограбленных судов местным жителям и пользовался в округе почти народной любовью.



Импульсом к пиратству в Сиамском заливе и Южно-Китайском море послужила следующая печальная история. После падения проамериканского режима в 1975 году из Вьетнама хлынул поток беженцев на лодках. Тайские рыбаки быстро сообразили, что набитые людьми утлые посудины - легкая добыча. Статистика ООН за 1981 год ужасает: из 452 лодок с вьетнамскими беженцами, добравшихся до Таиланда, 349 были атакованы пиратами. 228 женщин похищены, 881 человек погиб или пропал без вести.



Пираты, начавшие с охоты на беззащитных беженцев, быстро вошли во вкус и переключились на международное судоходство - что привело к лавинообразному росту атак на торговые суда по всему региону.



Организованные синдикаты работали совсем на другом уровне. Они координировали атаки на крупные торговые суда, похищали целые грузы - каучук, топливо, цветные металлы - и перепродавали их через теневые рынки Южного Китая.



В 1995 году за три месяца таким образом "испарились" 10 тысяч тонн каучука. Эти группировки имели собственную разведку: знали расписание судов, маршруты, слабые места охраны. Их катера были оснащены GPS, а на борту - автоматическое оружие. Перед ночными абордажами, по свидетельствам очевидцев, пираты пили и принимали морфин - чтобы заглушить страх темноты и скорости (большинство же из них были обычными рыбаками днем).



Восьмая эскадра: боевое дежурство в теплых водах



В 1974 году СССР сформировал 8-ю оперативную эскадру - "Индийскую". Через этот коридор шли суда между европейской частью страны и Дальним Востоком. Потерять контроль над ним означало перерезать себе транспортную артерию.



Задач у эскадры хватало с избытком. Она следила за 7-м флотом ВМС США, поддерживала союзников в Африке и Азии, проводила гуманитарные миссии. В 70х советские моряки разминировали порт Читтагонг в Бангладеш - работа ювелирная и смертельно опасная. И почистили Суэцкий канал от мин, оставшихся после арабо-израильских войн. Обе операции вернули в строй ключевые торговые маршруты.



Но была и негласная задача. Корабли эскадры сопровождали советские торговые конвои через опасные воды. Большой противолодочный корабль проекта 1135 "Буревестник" рядом с караваном сухогрузов - это 100-миллиметровая артиллерия и вертолет для разведки.



Эсминец проекта 956 "Сарыч" - огневая мощь, достаточная для подавления береговых целей. Пиратский катер рядом с такими кораблями выглядел примерно как комар перед огнеметом.



Как работали суда-ловушки



В 1970–1980-х годах в Малаккском проливе и у берегов Восточной Африки появились суда, которые выглядели как обычные сухогрузы или рыболовецкие траулеры. Минимум экипажа на палубе, никакого видимого оружия, неторопливый ход. Идеальная мишень.



Внутри такого судна прятался сюрприз: усиленное подразделение морской пехоты. Автоматы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы - все это было замаскировано в грузовых трюмах и надстройках за фальшивыми переборками. Снаружи - беззащитная посудина. Внутри - плавучая крепость.



Когда пиратские катера выходили на дистанцию абордажа, в бортах открывались скрытые порты. По нападавшим велся огонь на поражение. Бой длился считанные минуты. Численное и огневое превосходство морпехов плюс эффект полной внезапности не оставляли шансов. Добавим к этому подготовку - обученные бойцы против каких-то хулиганистых рыбаков. Выживших не было. И это - ключевой элемент стратегии.



Отсутствие свидетелей со стороны нападавших создавало вокруг советских судов ореол мистической опасности. Пиратские сообщества - при всей разрозненности - обладают отличными каналами передачи информации. Слухи расползлись по портам от Джакарты до Могадишо:



"Русские стреляют в ответ и не берут пленных".



Когда пиратство - бизнес, основанный на расчете "риск против прибыли", советские суда стали токсичным активом. Зачем рисковать жизнью, если рядом полно кораблей под "удобными" флагами, чьи экипажи поднимут руки при первом выстреле?



Экипаж как боевая единица



Защита советских судов обеспечивалась не только эсминцами снаружи. Сами экипажи были готовы к бою. Торговый флот СССР официально числился резервом ВМФ.



Верхушка команды кораблей - офицеры запаса, прошедшие военную подготовку. Экипаж сухогруза при нападении действовал как единое боевое подразделение, а не как группа испуганных гражданских.



На судах, работавших в опасных районах, применялся целый арсенал мер. Экипажи обучались действиям при абордаже: водометные пушки высокого давления могли сбить человека с ног на дистанции десятков метров, а резкое маневрирование создавало волны, способные перевернуть пиратский катер. В тревожных зонах вводились усиленные вахты с прожекторами и приборами ночного видения. На самые уязвимые суда подсаживались группы морской пехоты.



Роль "замполита" - первого помощника капитана по политической части - часто вызывает усмешку. Но именно он обеспечивал железную дисциплину, благодаря которой при нападении никто не разбегался. Каждый член экипажа знал свой пост и свою задачу.



Это контрастировало с командами частных судов под европейскими флагами, где при первых выстрелах экипаж мог просто спрятаться в машинном отделении.



Наследство, которое работает до сих пор



Советский Союз распался, но его антипиратская школа - нет. Когда в 2000-х годах сомалийские пираты парализовали судоходство в Аденском заливе, Россия отправила в регион боевые корабли. "Маршал Шапошников" в 2010 году освободил захваченный танкер "Московский университет" - жестко, быстро, без переговоров. Морпехи штурмовали судно, пиратские плавсредства уничтожили на месте.



"Адмирал Пантелеев" патрулировал тот же район: сопровождение конвоев, демонстрация готовности к применению силы. Методы стали мягче в деталях - современная Россия вынуждена больше считаться с международным правом. Но фундамент остался советским: пиратство прекращается, когда цена нападения становится неприемлемо высокой.



В этом и был главный урок советской стратегии.



Пиратство - не романтика с попугаями и черными флагами. Это экономическое преступление, построенное на холодном расчете. Пока прибыль от захвата превышает риск - пираты будут атаковать. СССР перевернул это уравнение, сделав риск абсолютным. Не штраф, не тюрьма - моментальная гибель и без вопросов. И уравнение перестало сходиться, вот вам и математика.



За каждым советским кораблем - от ржавого траулера до нефтяного танкера - стояла простая угроза: попробуй тронь. Пираты попробовали. И передумали. Источник - Популярная наука

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