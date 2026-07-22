ВС РФ добивают оборонительную линию ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 30 июля

00:05 31.07.2026 ВС РФ добивают генеральную оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 30 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июля в разрезе СВО. Русские войска добивают ключевой участок оборонительного контура ВСУ к северу от Сум. ВС РФ в ночь на 30 июля нанесли комбинированные массированные удары по военным и промышленным объектам Украины, продолжилось уничтожение ракетной программы ВСУ. Редакция Readovka разобрала информационно-психологическую операцию, инициированную Варшавой и Киевом с целью обвинить Россию в ракетном обстреле польской территории.







Медленно, но верно



Части ГрВ "Север" ВС РФ на Сумском направлении сумели добиться значительных результатов. Силы нашей 72-й мотострелковой дивизии сумели овладеть селом Новая Сечь. Идет подготовка к штурму села Кияница. Для стороннего наблюдателя этот успех видится незначительным, но это глубокое заблуждение. Каждый вновь занятый населенный пункт по реке Олешня – это титанический труд солдат и командиров и тактическое мастерство наших частей и подразделений "северян". ВСУ, обороняющие сектор сводной группировкой из десантно-штурмовых, механизированных и штурмовых подразделений, держатся до последнего и периодически пытаются контратаковать. Кроме того, силы 72-й МСД ВС РФ действуют в условиях сильного риска: он заключается в том, что степень напряженности на участке боев подразумевает угрозу утраты ранее занятых позиций. То есть любая ошибка – и то, что было отобрано у противника с огромным трудом, может быть потеряно, ведь конфигурация фронта делает положение некоторых передовых сил 72-й дивизии крайне шатким. В частности, силы ВС РФ в ранее занятом селе Иволжанское находятся под угрозой флангового удара противника, который крайне заинтересован в том, чтобы отогнать "северян" от большого лесного массива, прикрывающего областной центр Сумы. Но неприятелю не удалось реализовать возможность восстановить целостность своей генеральной оборонительной линии. Этому способствует то, что давление на соседние с Иволжанским населенные пункты исключает возможность украинских подразделений отвлекаться на решение каких-либо задач, кроме защиты собственных позиций. Грубо говоря, пока ВС РФ давят на всех участках в секторе или же обозначают угрозу, неприятель отвлекаться не может, чтобы не пропустить "двойку в челюсть".



И эта тактика дала свои плоды. Иволжанское остается под нашим контролем, Новая Сечь очищена от противника. Следующим шагом станет штурм села Кияница. Если украинские войска потеряют этот населенный пункт, генеральная линия обороны ВСУ к северу от Сум фактически прекратит свое существование, и противник без кратного увеличения группировки прикрытия областного центра никак не сможет даже попытаться вернуть контроль над утраченными рубежами. А мы, в свою очередь, получим возможность навязать противнику маневренные бои в лесном массиве к северу от Сум, которые он, ввиду специфики боев в лесистой местности и отсутствия сплошной развитой сети фортификаций, не потянет имеющимися силами. Это и объясняет остервенелое сопротивление ВСУ в боях за села, составляющие генеральную оборонительную линию к северу от областного центра.



А тем временем бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ выбивают противника из села Могрица, штурм которого начался в начале недели. Контроль над этим селом позволит использовать его как исходную точку для дальнейших действий в восточной части лесного массива. Перспектива развития ситуации потенциально исключает возможность того, что ВСУ сумеют сдержать ВС РФ на дистанции от Сум, и лесной массив будет ими потерян. Единственное, на что может полагаться неприятель, это на возведенные в 2023-24 годах сплошные линии полевых укреплений в пригородах областного центра.



"Ночной шторм"



В ночь на 30 июля ВС РФ высокоточными ракетными средствами большой дальности различного базирования и "Геранями" нанесли комплексные удары по военным и промышленным объектам противника в разных частях Украины.



В Киеве был поражен завод "Маяк", который с 2012 года вошел в оборонное производственное объединение "Укроборонпром". Помимо производства стрелкового оружия широкой номенклатуры, на предприятии изготовлялись детонаторы различных типов, боеприпасы, комплектующие для ракетного вооружения и пневматические стартовые катапульты для БПЛА.



Помимо завода "Маяк", в Киеве было поражено и электротехническое предприятие "Релис" и прилегающие к нему производственные здания. Там производились БПЛА различных типов.



Во Львове под удар попал городской авиаремонтный завод (ЛГАРЗ). Предприятие специализируется на ремонте истребителей МиГ-29. Помимо ремонта военных бортов там производились и обслуживались турбореактивные двигатели.



Вместе с ЛГАРЗ был поражен и государственный завод "ЛОРТА", который производил автопушки типа ЗТМ-1 (украинская копия 30-мм автопушки 2А72), модернизировал легкую бронетехнику. Помимо этого, на базе предприятия "ЛОРТА" было начато производство узлов ГСН ракет "Нептун" и ЗУР 5В55.



В Ровно целью удара ВС РФ стало предприятие "РОВНОАЗОТ", которое специализировалось на производстве ракетного топлива.



В Кривом Роге поражено предприятие "Аквапласт", которое изготовляло БЭКи. Вместе с ним ВС РФ разнесли и завод "ЭнергоМехКомплект". В 2024 году представители концерна KNDS и украинские промышленники заключили соглашение, согласно которому криворожское предприятие обслуживает САУ Caesar и другие артиллерийские системы, а также производит 155-мм артиллерийские боеприпасы.



В городе Калуш Ивано-Франковской области наши ракеты поразили предприятия "СКБ ОВТ" и "НЕФТЕМАШ". Эти предприятия входили в цепочку производства ракет "Фламинго", "Нептун", "Гром-2" и ныне проходящих испытания FP-7 и FP-9.



Были поражены и цели на море. ВС РФ нанесли удар по сухогрузу в порту "Южный" и танкерам в море южнее и восточнее Одессы, следовавшим как в одесский порт, так и в порт города Черноморск.



Операция "молниеносная экспертиза"



В ночь на 30 июля, когда ВС РФ наносили массированный удар по военным и промышленным целям на Украине, в восточной Польше (Люблинское воеводство) произошел странный взрыв в сельской местности. Украинский МИД утром 30 июля заявил, что это была российская крылатая ракета Х-101. Далее эту версию подхватили и официальные лица Польши. В частности, глава правительства страны Дональд Туск лишь допустил, что это могла быть российская крылатая ракета.



"Все указывает на то, что это была российская баллистическая ракета Х-101, но мы хотим быть на 100% уверены в типе ракеты и в том, кто ее запустил", – передало слова Туска агентство Reuters.



Но спустя несколько часов позиция польского политика изменилась.



"Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", – гласит сообщение на официальной странице канцелярии главы правительства страны в соцсети X.



Легенда Киева и Варшавы "подкрепляется" сопутствующими сообщениями, о том, что польский F-16 был поднят для перехвата ракеты, которая потенциально могла залететь в воздушное пространство страны. Но вот повезло: ракета упала раньше, чем польский борт смог ее сбить.



В сети есть фотографии с места происшествия. Просто воронка от взрыва в поле примерно 10 метров в диаметре. Полицейский патруль, прибывший на место взрыва, не обнаружил ничего, кроме самой воронки и разбросанных вокруг нее "неизвестных элементов неидентифицированного объекта" следует из сообщения польской полиции в соцсети X.



Стоит со стороны взглянуть на доказательную базу, которую выдают Варшава и Киев. Все строится на том, что польские военные якобы что-то зафиксировали, был поднят дежурный F-16, который якобы сопровождал ракету в режиме радиолокационного контакта и был готов сбить цель, но она сама упала без малого в 100 км от границы Украины в полях между городами Люблин и Сталева-Воля. То есть перед нами качественно составленная и технически достоверная история без единого вещественного доказательства. Единственное "вещественное" в этой легенде – это лишь публикация на странице польской полиции в соцсети X, где констатируется наличие "неизвестных элементов неидентифицированного объекта" вокруг воронки. Разумеется, никаких полноценных экспертиз польская сторона провести не успела, но официальные лица уже точно знают, что именно и чьего происхождения упало. Легенде подыграл график министерства обороны Украины, на котором нарисован маршрут полета одной из ракет как раз в направление госграницы незалежной с Польшей. То есть налицо взаимопомощь стран в разыгрывании легенды посредством сообщений официальных лиц и релизов ведомств.



Отдельно остановимся на техническом аспекте происшествия. Как говорится, "дано": дистанция от госграницы до места якобы падения ракеты без "копеек" 100 километров, маршевая скорость Х-101 порядка 750 км/ч, доходящая до 980 км/ч на финальном этапе полета. То есть, учитывая дистанцию от границы до места взрыва и скоростные характеристики заявленного Украиной и Польшей изделия, польский пилот уже над территорией страны сопровождал воздушную цель в пределах 7-10 минут и огня не открывал. Речь не идет о перехвате ракеты или дрона над Львовской областью Украины, что в 2024 году допускала Варшава, но лишь допускала в рамках "идеи", как выразился тогда глава МИД страны Родослав Сикорский. Сейчас в рамках легенды ракета мало того, что вошла в воздушное пространство Польши, истребитель был заблаговременно поднят на перехват и в указанное временное окно "наблюдал за угрозой". Получается, что польские ВВС либо не хотели "тревожить" ракету над лесами и полями Люблинского воеводства, либо попросту сбивать, то было нечего, так как никакой ракеты не было. Стоит напомнить, что в украинских источниках еще более чем за сутки до массированной атаки ВС РФ на военную промышленность Украины появилась информация о том, что ожидается большой удар. То есть время на "состряпать" легенду, подготовить план медийной атаки и заложить в поле заряд, эквивалентный БЧ ракеты Х-101, для дальнейшего подрыва по команде у Варшавы было предостаточно.



Очевидно, что легенда хоть и качественная, но все-таки не без изъянов. По итогу стало ясно, что инцидент и его интерпретация имеют критическое количество нестыковок, которые не смогут выдержать критики, если все дойдет до этапа разбора экспертами. Так что польской стороне пришлось находить красивый способ выйти из ситуации. И Варшава нашла способ, и как легенду очевидно не хоронить, что повлияло бы на будущие возможности устраивать провокации, так и спустить инцидент на тормозах.



"Нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты", – сказал Дональд Туск.



Вчера, 29 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении. Источник - Readovka

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