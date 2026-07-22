CSIS: Китай стремительно превращается в мировую космическую сверхдержаву

04:46 31.07.2026

Американский аналитический центр CSIS (нежелательная организация в России) опубликовал доклад, в котором признает: коммерческий космический сектор Китая развивается настолько быстро, что начинает менять глобальный баланс сил.



Основные выводы доклада:



- Если раньше внимание было сосредоточено на военной космической программе НОАК и пилотируемых полетах, то теперь главным драйвером роста становится коммерческая космическая отрасль.



- Пекин рассматривает космос как один из важных инструментов реализации долгосрочных национальных интересов. Это подтверждают государственные стратегии и официальные документы.



- За последние семь лет в Китае резко выросло количество патентов в сфере космических технологий, что свидетельствует об ускорении научно-технического развития отрасли.



- Доля коммерческих спутников в общем числе китайских космических запусков постоянно увеличивается, отражая быстрое развитие частного космического сектора.



- Хотя США по-прежнему выводят на орбиту больше спутников, без учета группировки Starlink разрыв между США и Китаем в последние годы становится минимальным.



- Развитие отрасли строится по уже проверенной китайской модели: государственное планирование, конкуренция между регионами, масштабные субсидии и частичная либерализация рынка позволяют ускорять внедрение новых технологий и быстро наращивать производство.



- Основная работа ведется на региональном уровне. Провинции инвестируют миллиарды юаней в строительство аэрокосмических городов, промышленных парков, предприятий по выпуску спутников и новых космодромов.



- Темпы запусков продолжают расти. Если в 2015 году Китай проводил значительно меньше стартов, то в 2025 году было выполнено уже 92 орбитальных запуска - абсолютный рекорд страны.



- Рост коммерческих программ потребовал расширения космической инфраструктуры. Помимо модернизации существующих военных космодромов Китай активно строит новые стартовые комплексы, предназначенные именно для коммерческих миссий.



- Производство спутников выходит на промышленный уровень. 17 производственных площадок смогут выпускать от 4100 до почти 5000 спутников ежегодно, преимущественно массой 100–500 кг.



В заключение дается оценка: несмотря на существующие технологические ограничения, общий вектор развития очевиден - Китай стремится стать мировой космической державой, способной определять будущую инфраструктуру, технологические стандарты и информационные потоки, от которых будет зависеть экономическая и геополитическая конкуренция XXI века.



Признается, что для сохранения лидерства Соединенным Штатам уже недостаточно опираться на накопленное преимущество. Вашингтону придется превосходить Китай по скорости инноваций, стоимости космических решений и надежности технологий, иначе Пекин сможет занять ведущие позиции на мировом космическом рынке.



