ФСК: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции

13:08 31.07.2026

"Самый инклюзивный" обман: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции

Доклад Sport & Rights Alliance произвел эффект разорвавшейся бомбы



31.07.2026 | Олег САРОВ



Проблемы ФИФА (FIFA) как политизированной и коррумпированной бюрократической организации нарастают подобно снежному кому. Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходивший в США, Канаде и Мексике, должен был стать "самым инклюзивным" в истории - впервые турнир был расширен до 48 команд, открыв двери для малых "футбольных" наций. Однако вместо праздника единства ФИФА и принимающая сторона продемонстрировали всему миру систему, в которой права человека, справедливость и честность приносятся в жертву политическим амбициям и финансовой выгоде.



Организация Sport & Rights Alliance, объединяющая правозащитников из соответствующей сферы, в июле 2026 года обнародовала доклад, разоблачающий системные провалы ФИФА. Несмотря на обещания руководства, тысячи болельщиков, журналистов и даже официальных лиц не смогли попасть на турнир из-за жесткой иммиграционной политики администрации президента США Д. Трампа, а ФИФА, по сути, устранилась от выполнения собственных обязательств по защите прав человека.



