|ФСК: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции
13:08 31.07.2026
"Самый инклюзивный" обман: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции
Доклад Sport & Rights Alliance произвел эффект разорвавшейся бомбы
31.07.2026 | Олег САРОВ
Проблемы ФИФА (FIFA) как политизированной и коррумпированной бюрократической организации нарастают подобно снежному кому. Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходивший в США, Канаде и Мексике, должен был стать "самым инклюзивным" в истории - впервые турнир был расширен до 48 команд, открыв двери для малых "футбольных" наций. Однако вместо праздника единства ФИФА и принимающая сторона продемонстрировали всему миру систему, в которой права человека, справедливость и честность приносятся в жертву политическим амбициям и финансовой выгоде.
Организация Sport & Rights Alliance, объединяющая правозащитников из соответствующей сферы, в июле 2026 года обнародовала доклад, разоблачающий системные провалы ФИФА. Несмотря на обещания руководства, тысячи болельщиков, журналистов и даже официальных лиц не смогли попасть на турнир из-за жесткой иммиграционной политики администрации президента США Д. Трампа, а ФИФА, по сути, устранилась от выполнения собственных обязательств по защите прав человека.
Исполнительный директор Football Supporters Europe Ронан Эвен сообщил, что мониторинг организации не выявил практически ни одного обладателя билетов из стран Африки и Азии, которому удалось бы получить американскую визу. Многонациональные толпы на стадионах состояли в основном из местных диаспор и людей с двойным гражданством, которые не нуждались в визах, что маскировало полный провал ФИФА в обеспечении действительно всемирного участия.
Особенно показателен случай с сомалийским судьей Омаром Артаном, который был депортирован из США, несмотря на наличие действующей визы! Администрация Трампа голословно "обосновала" это "предполагаемыми связями" с "подозреваемыми в членстве в террористических организациях". Глава ФИФА Джанни Инфантино накануне турнира посоветовал всем "расслабиться", что прозвучало издевательски на фоне реальных проблем многих тысяч людей.
ФИФА десятилетиями существует как неподконтрольная бюрократическая империя, где интересы футбола и спорта в целом подменяются финансовыми и политическими интересами узкой группы лиц. Скандал 2015 года, когда швейцарская полиция арестовала 7 высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу американских властей, вскрыл масштабную коррупционную сеть. Министерство юстиции США предъявило 14 фигурантам обвинения по 47 пунктам, включая вымогательство, мошенничество и отмывание денег. Чиновники получали взятки на сумму более 150 млн долларов, продавая медиаправа на турниры.
В 2011 году британское расследование выявило, что члены исполкома ФИФА Рейнальд Темари и Амос Адаму предлагали продать свои голоса в конкурсе на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Адаму был дисквалифицирован на три года и оштрафован, однако процесс это не остановило.
В 2026 году разразился новый скандал: Инфантино предложил создать полуприватную дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise, продав до 30% акций частным инвесторам, включая банк JP Morgan и компанию Thrive Capital Джареда Кушнера (зятя президента США Трампа). Страны-члены ФИФА получили ультиматум: если они поддержат план до 19 сентября, каждая получит по 40 млн долларов. Те, кто откажется, - лишь 10 млн. УЕФА назвал эту схему "чистым подкупом".
Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, сам отстраненный от футбола за коррупцию, выступил с резкой критикой: "Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США достигли финансового измерения, которое глубоко вредит футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру".
Скандал вокруг красной карточки форварду сборной США Фоларина Балогуна стал одним из самых вопиющих проявлений политического влияния на ФИФА. После того как игрок получил красную карточку и автоматическую дисквалификацию на следующий матч, президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино. В результате, по словам исследователя и критика злоупотреблений FIFA профессора Джулса Бойкоффа, ФИФА беспрецедентным образом отменила наказание.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что решение о снятии санкции "под давлением, в течение нескольких дней, без объяснения причин" ставит под сомнение авторитет судей и целостность всего турнира. "Когда правила сгибаются под давлением, каждый результат вызывает сомнения", - подчеркнул он.
Пока стадионы взрывались от радости, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) проводила беспрецедентные облавы по всей стране. Только за пять дней были задержаны до 10.000 человек. В Хьюстоне и Биддефорде сотрудники ICE застрелили иммигрантов. Адвокат Amnesty International USA Дэниел Норонья подчеркнул в связи с этим: мир не должен позволить "спортсвошингу" скрыть системное насилие принимающей страны. Убитые Лоренсо Сальгадо Араухо и Йохан Себастьян Герреро должны были бы праздновать выступление сборных Мексики и Колумбии, а не быть жертвами ICE.
ФИФА никак не отреагировала на запросы правозащитников о том, сколько болельщиков и журналистов смогли получить приоритетные визы через систему FIFA PASS. Организация предпочла сохранять молчание, устранившись от ответственности.
На фоне всего этого Sport & Rights Alliance объявила о подготовке нового детального доклада, который будет опубликован в сентябре 2026 года. Организация призывает мировое спортивное сообщество перейти от добровольных "руководящих принципов" к реальной системе подотчетности.
Как заметил Ронан Эвен, заявления ФИФА о том, что турнир "объединяет мир", потерпели полный крах: "Мы все еще пытаемся найти хотя бы одного обладателя билета из Марокко, Египта, Иордании или Узбекистана, который смог бы получить визу".
ФИФА продолжает демонстрировать, что для нее личные интересы руководства и политические связи намного важнее, чем права болельщиков, игроков и целых наций. Инцидент с Балогуном, иммиграционный террор и план приватизации турнира - лишь верхушка айсберга. И если международное сообщество не потребует реальных реформ, чемпионаты мира и дальше будут не праздником спорта, а площадкой для политических манипуляций и коррупции.