 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.07.2026
14:29  Шило на мыло: чем зумеры заменили алкоголь и табак, - Евгения Бородина
13:08  ФСК: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции
11:39  Президенты Узбекистана и Кыргызстана подвели итоги плодотворных переговоров
04:46  CSIS: Китай стремительно превращается в мировую космическую сверхдержаву
02:04  Введут ли в Узбекистане налог на вклады? В Центробанке прокомментировали слухи
00:05  ВС РФ добивают оборонительную линию ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 30 июля
Четверг, 30.07.2026
21:52  Лидеры Центральной Азии и Азербайджана открыли гольф-клуб на Иссык-Куле (видео)
14:15  Нефть и газ будут не нужны: в Китае бум разработок в области термоядерной энергетики
12:06  Как СССР отучил пиратов захватывать советские корабли: "Русские стреляют в ответ и не берут пленных"
11:16  Почему Трамп уперся в Иран, - Геворг Мирзаян
10:12  О террористической атаке на танкер в акватории Морского терминала КТК 30 июля
10:02  10 самых важных побед Тимура, - П.В.Густерин
04:05  НГ: Грузия отказалась от европейского "рабства"
02:57  Sputnik: Чего хотят Армения и РФ друг от друга, и при чем здесь Казахстан?
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Доброполье - итоговая сводка Readovka за 29 июля
Среда, 29.07.2026
20:52  "Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия в Астане
15:47  СП: Мазохизм Пашиняна не знает границ...
14:38  Международный транспортный коридор "Север – Юг": новое измерение?
13:28  Энергетика Узбекистана не выдерживает нагрузок, - Виктория Панфилова
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 28 июля
Вторник, 28.07.2026
22:38  Афганистан и Узбекистан запустили масштабный картофельный эксперимент
16:44  США проигрывают Китаю гонку ИИ и грозятся санкциями его ИТ-компаниям
15:12  СВР России: ЕС к себе Армению манит, но помочь не может
03:58  В Кыргызстане авиакомпаниям запретили овербукинг: сколько мест - столько билетов
01:33  Россия будет добиваться выдачи лишенного иммунитета экс-главы МУС британца Карима Хана
00:05  ВС РФ окружают украинскую группировку в Волчанском районе Харьковщины – сводка Readovka за 27 июля
Понедельник, 27.07.2026
22:59  Шавкат Мирзиеев: проблема энергетики не в финансировании, проблема в самом управлении системой
19:23  Бенефициар ситуации вокруг Ирана: как Британия воюет с Израилем, - Олег Саров
16:35  Путин указал Киеву единственный способ избежать потери западных земель, подаренных Сталиным, - Олег Исайченко
14:45  Казахстан возобновил поставки нефти по КТК после окрика Вашингтона в адрес Киева
01:33  Ким Е Чен: Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки
00:05  ВС РФ заперли Краснолиманскую группировку ВСУ и вынудили противника сдать Белицкое - сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 26.07.2026
21:04  На пост генерального секретаря ООН претендуют пять женщин и глава МАГАТЭ
20:37  НГ: Бишкек и Ташкент проектируют общее будущее
17:52  Как британский парламент стал бесплатным маркетологом "Маши и Медведя"
10:28  Абрикос: почему в Таджикистане его называют золотым фруктом?
03:23  Садыр Жапаров открыл железную дорогу Балыкчы - Кочкор и лично провел по ней локомотив
01:08  Узбекистан может ограничить продажу зарубежных туров иностранными компаниями, - Светлана Лаптева
Суббота, 25.07.2026
21:49  Ariana News: Китай, Центральная Азия, Иран и Афганистан замкнули новый логистический маршрут
13:16  Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя, - Виктория Никифорова
10:09  24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи
03:29  Белоруссия запускает замещающую миграцию из Узбекистана? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ освободили город Белицкое – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Пятница, 24.07.2026
22:59  Туркменистан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
18:13  Президенту Узбекистана - 69: кто из лидеров государств его поздравил
15:11  NYT: Тегеран отверг просьбу Трампа о прекращении огня
12:40  В СМИ Центральной Азии заметно возросло количество дезинформации, - Андрей Захватов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Четверг, 23.07.2026
14:38  Геополитика "гегемона": Ирану достался удар по школе в Минабе, а Саудовской Аравии - американские центрифуги
02:42  Казахстан вошел в топ-25 электронных правительств мира
01:32  "Битва на веслах" между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море (видео)
00:05  ВС РФ добились значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Среда, 22.07.2026
21:48  В Казахстане цифровой тенге начнут испытывать на госзакупках
19:50  10 самых важных дат истории Шахрисабза, - П.В.Густерин
10:19  Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле, - Сергей Ищенко
04:19  Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
03:14  В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
02:27  Незримым победителем чемпионата мира по футболу стал Китай, - Дмитрий Бавырин
01:08  Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
00:05  Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Вторник, 21.07.2026
14:26  США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ФСК: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции
13:08 31.07.2026

"Самый инклюзивный" обман: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции
Доклад Sport & Rights Alliance произвел эффект разорвавшейся бомбы

31.07.2026 | Олег САРОВ

Проблемы ФИФА (FIFA) как политизированной и коррумпированной бюрократической организации нарастают подобно снежному кому. Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходивший в США, Канаде и Мексике, должен был стать "самым инклюзивным" в истории - впервые турнир был расширен до 48 команд, открыв двери для малых "футбольных" наций. Однако вместо праздника единства ФИФА и принимающая сторона продемонстрировали всему миру систему, в которой права человека, справедливость и честность приносятся в жертву политическим амбициям и финансовой выгоде.

Организация Sport & Rights Alliance, объединяющая правозащитников из соответствующей сферы, в июле 2026 года обнародовала доклад, разоблачающий системные провалы ФИФА. Несмотря на обещания руководства, тысячи болельщиков, журналистов и даже официальных лиц не смогли попасть на турнир из-за жесткой иммиграционной политики администрации президента США Д. Трампа, а ФИФА, по сути, устранилась от выполнения собственных обязательств по защите прав человека.



Исполнительный директор Football Supporters Europe Ронан Эвен сообщил, что мониторинг организации не выявил практически ни одного обладателя билетов из стран Африки и Азии, которому удалось бы получить американскую визу. Многонациональные толпы на стадионах состояли в основном из местных диаспор и людей с двойным гражданством, которые не нуждались в визах, что маскировало полный провал ФИФА в обеспечении действительно всемирного участия.

Особенно показателен случай с сомалийским судьей Омаром Артаном, который был депортирован из США, несмотря на наличие действующей визы! Администрация Трампа голословно "обосновала" это "предполагаемыми связями" с "подозреваемыми в членстве в террористических организациях". Глава ФИФА Джанни Инфантино накануне турнира посоветовал всем "расслабиться", что прозвучало издевательски на фоне реальных проблем многих тысяч людей.

ФИФА десятилетиями существует как неподконтрольная бюрократическая империя, где интересы футбола и спорта в целом подменяются финансовыми и политическими интересами узкой группы лиц. Скандал 2015 года, когда швейцарская полиция арестовала 7 высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу американских властей, вскрыл масштабную коррупционную сеть. Министерство юстиции США предъявило 14 фигурантам обвинения по 47 пунктам, включая вымогательство, мошенничество и отмывание денег. Чиновники получали взятки на сумму более 150 млн долларов, продавая медиаправа на турниры.

В 2011 году британское расследование выявило, что члены исполкома ФИФА Рейнальд Темари и Амос Адаму предлагали продать свои голоса в конкурсе на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Адаму был дисквалифицирован на три года и оштрафован, однако процесс это не остановило.

В 2026 году разразился новый скандал: Инфантино предложил создать полуприватную дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise, продав до 30% акций частным инвесторам, включая банк JP Morgan и компанию Thrive Capital Джареда Кушнера (зятя президента США Трампа). Страны-члены ФИФА получили ультиматум: если они поддержат план до 19 сентября, каждая получит по 40 млн долларов. Те, кто откажется, - лишь 10 млн. УЕФА назвал эту схему "чистым подкупом".

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, сам отстраненный от футбола за коррупцию, выступил с резкой критикой: "Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США достигли финансового измерения, которое глубоко вредит футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру".

Скандал вокруг красной карточки форварду сборной США Фоларина Балогуна стал одним из самых вопиющих проявлений политического влияния на ФИФА. После того как игрок получил красную карточку и автоматическую дисквалификацию на следующий матч, президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино. В результате, по словам исследователя и критика злоупотреблений FIFA профессора Джулса Бойкоффа, ФИФА беспрецедентным образом отменила наказание.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что решение о снятии санкции "под давлением, в течение нескольких дней, без объяснения причин" ставит под сомнение авторитет судей и целостность всего турнира. "Когда правила сгибаются под давлением, каждый результат вызывает сомнения", - подчеркнул он.

Пока стадионы взрывались от радости, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) проводила беспрецедентные облавы по всей стране. Только за пять дней были задержаны до 10.000 человек. В Хьюстоне и Биддефорде сотрудники ICE застрелили иммигрантов. Адвокат Amnesty International USA Дэниел Норонья подчеркнул в связи с этим: мир не должен позволить "спортсвошингу" скрыть системное насилие принимающей страны. Убитые Лоренсо Сальгадо Араухо и Йохан Себастьян Герреро должны были бы праздновать выступление сборных Мексики и Колумбии, а не быть жертвами ICE.

ФИФА никак не отреагировала на запросы правозащитников о том, сколько болельщиков и журналистов смогли получить приоритетные визы через систему FIFA PASS. Организация предпочла сохранять молчание, устранившись от ответственности.

На фоне всего этого Sport & Rights Alliance объявила о подготовке нового детального доклада, который будет опубликован в сентябре 2026 года. Организация призывает мировое спортивное сообщество перейти от добровольных "руководящих принципов" к реальной системе подотчетности.

Как заметил Ронан Эвен, заявления ФИФА о том, что турнир "объединяет мир", потерпели полный крах: "Мы все еще пытаемся найти хотя бы одного обладателя билета из Марокко, Египта, Иордании или Узбекистана, который смог бы получить визу".

ФИФА продолжает демонстрировать, что для нее личные интересы руководства и политические связи намного важнее, чем права болельщиков, игроков и целых наций. Инцидент с Балогуном, иммиграционный террор и план приватизации турнира - лишь верхушка айсберга. И если международное сообщество не потребует реальных реформ, чемпионаты мира и дальше будут не праздником спорта, а площадкой для политических манипуляций и коррупции.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785492480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве обозначили ключевые подходы к развитию системы технического и профессионального образования
- Кадровые перестановки
- В Национальном Банке состоялось заседание Совета по финансовой стабильности РК
- В Балхаше построят новый медеплавильный завод
- О пресечении мошеннических колл-центров
- Кассационный суд оставил в силе приговор в отношении организатора финансовой пирамиды "Nazira Gold"
- Рабочий график главы государства
- Конституционные гарантии семьи и единые подходы к реализации новой Конституции обсудили в Астане
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  