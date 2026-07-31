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Россия уничтожила завод США по производству дронов в Киеве
20:06 31.07.2026

Российская ракета уничтожила завод американских дронов в Киеве
The Guardian: Россия уничтожила завод США по производству дронов в Киеве

Россия впервые атаковала американское предприятие в Киеве, пишет The Guardian. Уничтоженный завод Terminal Autonomy выпускал БПЛА с ИИ. По мнению эксперта Энтони Винчи, любой производственный объект США на территории Украины стал бы целью Москвы.

Арам Ростон (Aram Roston)
The Guardian, Британия
31 июля 2026

В пятницу российская баллистическая ракета уничтожила завод дронов в Киеве, принадлежавший американской корпорации из Делавэра. Это первый в ходе вооруженного конфликта с Украиной случай удара по американской компании.

Предприятие Terminal Autonomy выпускает высокоточные БПЛА для нанесения ударов в глубине обороны противника. Они оснащены системами наведения, способными противостоять российским средствам РЭБ, сообщил источник, знакомый с деятельностью компании.

Выражение "terminal autonomy" означает завершающую фазу атаки беспилотника-камикадзе, когда после подавления радиоволн или сотовой связи силами обороны управление оружием переходит к ИИ.

Данные государственных реестров свидетельствуют о том, что корпорация была зарегистрирована в Делавэре в 2023 году. На ее официальном сайте говорится: "Мы производим управляемые боеприпасы с ИИ и высокоточные снаряды, которые уже находятся в активной эксплуатации и используются против объектов противника на передовой".

Terminal Autonomy не ответила на письменный запрос. Министерство обороны Украины также оставило запрос без ответа.

Энтони Винчи, бывший высокопоставленный сотрудник американских разведслужб и автор книги "Четвертая разведывательная революция: будущее шпионажа и битва за спасение Америки", заявил: "Российскую сторону не интересует, кому принадлежит производственный объект. Он остается целью. Им безразлично, американский он или чей-то еще".

В начале июля Дональд Трамп, который ранее не проявлял особого энтузиазма по поводу поставок оружия Украине, объявил о намерении предоставить ей лицензию на производство зенитных ракет Patriot.

Винчи добавил: "Полагаю, что, если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производились на территории Украины, русские нанесли бы удар и по этому производственному предприятию".

Нет достоверной информации о том, что владельцем завода является американская компания, однако в сообщениях осведомленных лиц упоминается присутствие на предприятии "специалистов украинско-американской компании". Завод производил беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

По информации источника, знакомого с деятельностью компании, жертв в результате атаки не было.

Источник - ИноСМИ
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