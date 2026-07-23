ВС РФ развалили оборону ВСУ к югу от города Доброполье – итоговая сводка Readovka за 31 июля

00:05 01.08.2026 ВС РФ развалили оборону ВСУ к югу от города Доброполье – итоговая сводка Readovka за 31 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 31 июля в разрезе СВО. Русские войска ликвидировали сельский укрепрайон ВСУ к югу от Доброполья. Редакция Readovka рассмотрела заявление главы правительства Польши Туска о "100 днях, способных решить исход войны" как случайное раскрытие им намерений Киева. В ВСУ началась новая реформа организационно-штатной структуры.







"Подушка безопасности лопнула"



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжили развивать свой успех в боях на подступах к городу Доброполье. Сельский укрепрайон, прикрывавший гарнизон города, по большей части потерян противником. Бойцы 51-й ОА овладели селами Светлое, Водянское и Черниговка (Красноярское). Украинская оборона на участке после бегства гарнизона города Белицкое вышла из равновесия и никак не может "откашляться". Это грозит подразделениям ВСУ в Доброполье серьезными проблемами. "Подушки безопасности" в виде укрепрайона, прикрывавшего южные подступы к городу, больше нет. Единственный оборонительный узел, где остался неприятель, – это шахта "Белицкая" с ее терриконом. Но он там находится фактически в блокаде и перемещаться по полям и лесопосадкам между Добропольем и шахтой не может, эта местность уже "тир". Но, по всей видимости, ВСУ будут там держаться до последней возможности, оттягивая на себя силы 51-й гвардейской ОА. Таким образом от Добропольского оборонительного района остался только сам город Доброполье.



Какие возможности еще остались в распоряжении противника? Украинские войска, фактически утратив внешний оборонительный периметр на подступах к Доброполью, имеют в своих руках последний козырь. Он заключается в том, что на южной окраине города инженеры незалежной возвели сплошную линию фортификаций, которая опирается на частный сектор микрорайона Железнодорожный. Одноименное с городом село за Черниговкой (Красноярским) уже особой роли сыграть не сможет, так как фортификации в его окрестностях обращены фронтом на юг. Против русских войск, подступающих с востока, такие укрепления по большей части бесполезны. Но Доброполье, фактически оставшееся 1 на 1 с 51-й армией, укреплено хорошо. Важно отметить, что передовые силы ВС РФ вошли в черту города на его юго-восточной окраине, но пока попыток пробиться через внутренний оборонительный контур наши штурмовики не предпринимали. Весьма вероятно, что они ожидают подхода товарищей к южным окраинам Доброполья, чтобы вынудить ВСУ растащить силы гарнизона по оборонительному периметру. То есть ожидается момент, когда противник растянет силы и плотность боевых порядков будет меньшей.



Стоит отдельно остановиться на том, что из себя представляет внутренний оборонительный контур в городе. Сеть укреплений начинается с северных пригородов Доброполья в селе Анновка, далее от шахты "Добропольская" и ее террикона она уходит на юг вдоль частного сектора по улице Восточная. Потом она огибает город по окраине микрорайона Железнодорожный и уходит на север "подковой", переходя в укрепления по реке Бык к северо-западу от города. То есть украинские войска изначально строили контур из расчета на оборонительные бои в условиях глубокого охвата Доброполья.



Но, как показала практика, при дефиците сил у ВСУ и при огневом превосходстве у ВС РФ, грамотно выстроенные фортификации – лишь полумера. Оборонительный контур, непосредственно прикрывающий черту города, априори предназначен для того, чтобы не допустить проникновения противника в городскую застройку. Но в случае с ВСУ, когда у них туго с пехотой, фортификации лишь притормаживают ВС РФ, не давая им возможности с ходу идти на штурм города. Так или иначе, когда силы подтягиваются, такая оборона прорывается и начинается все вновь и вновь повторяющаяся картина с традиционным итогом. Украинские войска теряют как город, так и истощают части, составляющие его гарнизон, в безнадежных боях.



100 дней "криворожского Наполеона"



Накануне в разгар спекуляций о том, что же произошло в Люблинском воеводстве Польши, на второй план ушел материал The Guardian, в котором приводятся следующие слова польского премьер-министра Дональда Туска после его беседы с Зеленским.



"Следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и шансы на это равны 50 на 50", – привело британское издание слова политика.



Это заявление представляет собой гораздо больше, чем кажется. Вся изюминка состоит в том, что вариантов его трактовки много, и каждый из них весьма своеобразен. Причем The Guardian не уточнила, а что, собственно, именно имел в виду Туск. Формально все сводится к тому, что польский политик "кивнул" в сторону США и влиятельных лиц из команды Трампа и самого американского президента. В этом дискурсе, разумеется, во главу угла становятся переговоры между представителями противоборствующих сторон при посредничестве США. Туск словами про 100 дней с 50%-ной вероятностью достижения результата указал этим, что прорыв в переговорах возможен.



Но есть и альтернативная интерпретация слов Туска. Ее стоит основать на "двух китах". Первый – время года и характерные для него окна возможностей в условиях полномасштабных боевых действий, помноженных на опыт недавнего прошлого. Второй – сам факт того, что слова Туска были произнесены по итогу встречи с Зеленским. Стоит предположить, что глава польского правительства имел в виду не срок возможного достижения прорыва в переговорах: на переговорном треке конкретные сроки, конечно, важны, но они не укладываются в четкие временные рамки, будто бы изменение сезона с погодой кардинально поменяют ситуацию на дипломатическом поле. Конкретные сроки, которые как раз крутятся вокруг погодных условий – это аспект сугубо военный. Если Туск подразумевал именно его в дискурсе наличия 100 суток, способных решить "исход войны", то на ум приходит одна-единственная логика. Когда в августе 2024 года ВСУ начинали наступление на Курскую область с целью достичь Курчатова для захвата АЭС ради использования ее как "карты" на переговорах, Банковая исходила, помимо естественных оперативно-тактических материй, еще из одной, а именно погоды. В тех краях август и сентябрь – это сухой период, который гарантирует широчайшие возможности для маневров и вне сети дорог, что жизненно необходимо для войск, действующих по тактике высокоманевренных боевых действий. Более того, время начала такого рода операции, когда первая фаза маневренная, а следующая – позиционная подразумевает, что ко времени перехода боев в позиционный характер, погода ухудшается, вне сети дорог передвигаться становится куда сложнее и получается эффект естественного "бетонирования" результатов, достигнутых наступающей стороной на достаточно длительное время, пока холода не скуют почву, сделав масштабные маневры войск вне сети дорог вновь возможными. Климатические условия от крайне северного сектора фронта до крайне южного различны, но лишь в сроке наступления осенней распутицы и среднегодовой изотермы. Таким образом, если воспринимать слова Туска буквально как "наводку" на военные планы Киева, то он прямо сказал, что ВСУ планируют некую операцию со сходными задачами с той, которую они провалили, напав на Курскую область. То есть за определенное время достичь неких результатов либо по масштабу занятых территорий, либо по какому-либо объекту, который может рассматриваться Киевом как "козырная карта" на переговорах, аналогично АЭС в Курчатове. Но вот где эта операция будет реализована – это уже вопрос, на который могут ответить разведструктуры ВС РФ и других ведомств.



Вышеизложенную теорию можно обосновать следующим. На Добропольском направлении и на ряде других участков фронта наблюдается аномальная просадка боевого потенциала противника, выражающаяся в стремительной утрате хорошо подготовленных к обороне рубежей. Аналогичная картина наблюдалась в первой половине лета 2024 года, когда ВСУ сдали целый ряд городов и пгт к западу и северо-западу от Донецка. Но самое главное обоснование заключается в самих словах Дональда Туска: "следующие 100 дней могут решить исход этой войны". Важно в этой связи указать на то, что какие-либо переговоры не решают исход военного конфликта, они закрепляют достигнутые результаты в том или ином виде, если, конечно, на переговорах стороны пришли к соглашению. Исход военного конфликта, решался, решается и будет решаться только на поле боя.



Новая реформа



Издание "Украинская правда" (УП) сообщило, что решением нового главкома ВСУ Драпатого с 26 июля прекращено направление пополнений личного состава в штурмовые полки. Напомним, что его предшественник Сырский выделил их в отдельный род войск, которым пока еще командует полковник Манько. Кроме того, УП сообщила, что существуют опасения расформирования некоторых частей, таких как "легендарные" из-за постоянных скандалов 425-й и 225-й ОШП.



Очевидно, что Драпатый на посту нового главкома нуждается в общественном одобрении за то, что расформирует 425-й полк. Даже на Украине никто не скрывает то, что эта часть состоит из забитых во время "воспитания личного состава" солдат и садистов-командиров. Полк с такой дурной славой так и напрашивается на расформирование с вливанием его подразделений в другие формирования. Аналогичная ситуация может касаться и других. Грубо говоря, речь идет о признаках скорой ликвидации штурмовых полков как самостоятельной силы с последующим их вливанием в состав штурмовых бригад по частям или целиком. Это имеет под собой, помимо медийных мотивов, и сугубо практические. Показавшие свою бесполезность как самостоятельная сила отдельные штурмовые полки могут быть использованы в качестве средства насыщения пехотой вышестоящих частей, то есть бригад, таких как 92-я, 5-я, 3-я и 59-я ОШБр. Также нельзя исключать и вариант того, что бывшие штурмовые полки будут влиты в десантно-штурмовые войска. Работает принцип "зачем тратить ресурсы, особенно людские, на подпитку чего-то бесполезного, если это можно направить на усиление полезного и очень в этом нуждающегося".



А касательно полковника Манько, показавшего профнепригодность, Драпатый может поступить просто. Чтобы "закрыть историю" со скандалами в 425-м полку, вся вина за откровенный криминал и прочее будет повешена на Манько, который может вовсе пойти под трибунал. Драпатый получит образ деятельного главкома-реформатора, бесполезный полковник Манько станет козлом отпущения, а ряд ключевых формирований сухопутных войск на какое-то время преодолеют главную проблему – дефицит людей.



Вчера, 30 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Сумском направлении. Источник - Readovka

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