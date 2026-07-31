|Tasnim: Патриарх России высоко оценил послание аятоллы Хаменеи
11:16 01.08.2026
Патриарх России высоко оценил послание аятоллы Хаменеи
31 июля 2026
ТЕГЕРАН (Tasnim) – Патриарх Московский Кирилл поблагодарил лидера Исламской революции аятоллу Сейеда Моджтабу Хаменеи за его послание, выразив надежду на мир и безопасность в регионе и поддержав более тесное религиозное и культурное сотрудничество между Ираном и Россией.
Посол Ирана в России Казем Джалали встретился с патриархом Кириллом в его официальной резиденции в Москве, где передал послание от аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи в ответ на ранее направленные патриархом письма с соболезнованиями в связи с мученической смертью покойного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи и поздравлениями с избранием нового лидера.
Глава Русской православной церкви поблагодарил лидера за его "ценное послание" и заявил, что тесные связи между Ираном и Россией предоставляют хорошую возможность для диалога по двусторонним отношениям.
Патриарх Кирилл также выразил глубокую скорбь по поводу страданий людей в разных частях света, включая трудности, которые переживает иранский народ, и сказал, что молится за мир и безопасность в регионе, а также за здоровье и стойкость иранской нации.
Он подчеркнул продолжающийся диалог между Русской православной церковью и исламскими конфессиями Ирана, осуществляемый в рамках совместной комиссии двух стран, отметив, что русские христиане поддерживают хорошие отношения с мусульманской общиной Ирана.
Патриарх отметил, что Русская православная церковь и иранские мусульмане разделяют схожие взгляды на моральные вопросы, роль религии в повседневной жизни и важность семейных ценностей, при этом выразив сожаление по поводу размывания этических норм и института семьи в некоторых странах.
Он также подчеркнул важность расширения религиозного, академического и научного сотрудничества между Ираном и Россией.
Говоря о делегации, направленной Русской православной церковью для участия в прощальной и похоронной церемониях мученической смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи, Патриарх Кирилл отметил, что ее члены сообщили о теплом приеме как со стороны иранских чиновников, так и со стороны простых граждан, назвав это признаком близости между Ираном и Россией, а также между последователями ислама и христианства.