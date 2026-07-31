Tasnim: Патриарх России высоко оценил послание аятоллы Хаменеи

11:16 01.08.2026

Патриарх России высоко оценил послание аятоллы Хаменеи

31 июля 2026



ТЕГЕРАН (Tasnim) – Патриарх Московский Кирилл поблагодарил лидера Исламской революции аятоллу Сейеда Моджтабу Хаменеи за его послание, выразив надежду на мир и безопасность в регионе и поддержав более тесное религиозное и культурное сотрудничество между Ираном и Россией.



Посол Ирана в России Казем Джалали встретился с патриархом Кириллом в его официальной резиденции в Москве, где передал послание от аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи в ответ на ранее направленные патриархом письма с соболезнованиями в связи с мученической смертью покойного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи и поздравлениями с избранием нового лидера.



Глава Русской православной церкви поблагодарил лидера за его "ценное послание" и заявил, что тесные связи между Ираном и Россией предоставляют хорошую возможность для диалога по двусторонним отношениям.



Патриарх Кирилл также выразил глубокую скорбь по поводу страданий людей в разных частях света, включая трудности, которые переживает иранский народ, и сказал, что молится за мир и безопасность в регионе, а также за здоровье и стойкость иранской нации.



