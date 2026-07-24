В штаб-квартире ООН закрылись Игры дружбы 2026 года, организованные по инициативе Туркменистана

01:28 02.08.2026

В штаб-квартире ООН состоялась церемония закрытия Игр дружбы ООН 2026 года



29 июля 2026 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по инициативе Постоянного представительства Туркменистана при ООН состоялась церемония закрытия Игр дружбы ООН 2026 года, объединившая постоянных представителей государств - членов ООН, высокопоставленных должностных лиц Организации, дипломатов, спортсменов и партнеров для подведения итогов очередного успешного сезона Игр.



