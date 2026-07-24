|В штаб-квартире ООН закрылись Игры дружбы 2026 года, организованные по инициативе Туркменистана
01:28 02.08.2026
В штаб-квартире ООН состоялась церемония закрытия Игр дружбы ООН 2026 года
29 июля 2026 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по инициативе Постоянного представительства Туркменистана при ООН состоялась церемония закрытия Игр дружбы ООН 2026 года, объединившая постоянных представителей государств - членов ООН, высокопоставленных должностных лиц Организации, дипломатов, спортсменов и партнеров для подведения итогов очередного успешного сезона Игр.
Игры дружбы ООН являются одной из международных инициатив Руководства Туркменистана в области спортивной дипломатии, направленной на укрепление мира, доверия, дружбы и взаимопонимания между народами посредством спорта. Проводимые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 78/325, Игры объединили представителей постоянных представительств государств - членов ООН, Секретариата Организации, специализированных учреждений, фондов и программ ООН в атмосфере взаимного уважения, честной спортивной борьбы и международного сотрудничества.
Церемонию открыл Постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев. В своем выступлении он подчеркнул, что спортивная дипломатия занимает важное место во внешней и государственной политике Туркменистана, проводимой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым. Было отмечено, что спорт является универсальным инструментом укрепления доверия, развития международного диалога, взаимопонимания и сотрудничества между народами.
С приветственными выступлениями также выступили Постоянный представитель Индии при ООН Парватханени Хариш, являющийся сопредседателем Организационного комитета Игр, Помощник Генерального секретаря ООН по координации политики Департамента по экономическим и социальным вопросам Бьерг Сандкьяр, начальник Отдела партнерств и глобального взаимодействия Департамента глобальных коммуникаций ООН Роберт Скиннер, а также другие официальные лица.
Особым событием церемонии стало участие всемирно известных бойцов смешанных единоборств Довлетджана Ягшимурадова (Туркменистан) и Александра Волкова (Российская Федерация), приглашенных в качестве почетных гостей. Решением Организационного комитета Игр дружбы ООН им было присвоено звание Почетных послов Игр дружбы ООН в знак признания их выдающихся спортивных достижений и вклада в продвижение ценностей дружбы, взаимного уважения, здорового образа жизни и спортивной дипломатии.
В ходе церемонии были продемонстрированы видеоролики, посвященные наиболее ярким моментам соревнований Игр дружбы ООН 2026 года.
Центральной частью мероприятия стало вручение кубков, медалей и специальных наград победителям и призерам соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, шахматам, настольному теннису, пиклболу, йоге и бегу. Награды спортсменам вручили представители координирующих постоянных представительств и структур Организации Объединенных Наций.
Организационный комитет выразил искреннюю признательность всем постоянным представительствам государств - членов ООН, учреждениям системы Организации, спортивным координаторам, судьям, волонтерам и партнерам за их значительный вклад в успешное проведение Игр.
Игры дружбы ООН 2026 года были посвящены 35-летию независимости Туркменистана, а также проводимому в стране под девизом "Независимый нейтральный Туркменистан - родина целеустремленных крылатых скакунов" 2026 году. Их проведение стало очередным практическим воплощением международных инициатив Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, направленных на продвижение культуры мира, доверия, здорового образа жизни и широкого международного сотрудничества посредством спортивной дипломатии.
Завершая церемонию, ее участники подтвердили общую заинтересованность в дальнейшем развитии Игр дружбы ООН как уникальной международной площадки, способствующей укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.
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Хронология и статус инициативы
Запуск проекта: Первые Дипломатические игры дружбы прошли весной 2024 года по инициативе Постпредства Туркменистана и были приурочены к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.
Официальная резолюция: 6 сентября 2024 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 78-й сессии единогласно приняла инициированную Туркменистаном (совместно с Индией) резолюцию № 78/325 "Игры дружбы ООН". Соавторами документа выступили 87 государств. Резолюция закрепила за Играми статус ежегодных.
Сезон 2026 года: Прошедшие в Нью-Йорке соревнования стали уже третьими по счету. Церемонию закрытия 29 июля 2026 года официально открывал глава Постпредства Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев. Игры этого года были посвящены 35-летию независимости Туркменистана.