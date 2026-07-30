Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов поборется за пост главы ФИДЕ на выборах в Самарканде

03:42 02.08.2026

Борьбу за пост президента ФИДЕ продолжат три кандидата

Впервые за 31 год никто из россиян не примет участие в выборах главы Международной шахматной федерации



Марина и Сергей Макарычевы, шахматные обозреватели

30.07.2026



Неделю назад казалось, что в состав кандидатов на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) внесена полная ясность. По мнению многих экспертов и всезнающего ChatGPT, наибольшие шансы победить имел действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Ведь он обладал огромным опытом и сильной командой помощников. Конкуренцию Дворковичу составляли два амбициозных, не терпящих поражений немецких миллионера: 62-летний Ян Хенрик Бюттнер (создатель компании Freestyle Chess) и основатель "команды мечты" WR Chess 35-летний Вадим Розенштейн.



Однако 23 июля все на мировой шахматной доске смешалось. В этот день из Брюсселя пришло сообщение о наложении на президента ФИДЕ Аркадия Дворковича санкций Евросоюза. Новости начали сменять друг друга словно в калейдоскопе. Дворкович сразу же заявил, что приостанавливает свои президентские полномочия, передавая их 15-му чемпиону мира Виши Ананду: "К сожалению, в выборах я участвовать не буду, так как это создало бы неприемлемые риски для всей организации".



Это заявление дополнила еще одна сенсационная новость. На президентский пост выдвинулся Тимур Турлов – 38-летний миллиардер, возглавляющий Казахстанскую федерацию шахмат (КФШ). Ключевое обстоятельство в заявке Тимура Руслановича состояло в том, что до смены своего электорального статуса он (в рамках уже начатой кампании) баллотировался на пост заместителя президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.



