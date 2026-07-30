|Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов поборется за пост главы ФИДЕ на выборах в Самарканде
03:42 02.08.2026
Борьбу за пост президента ФИДЕ продолжат три кандидата
Впервые за 31 год никто из россиян не примет участие в выборах главы Международной шахматной федерации
Марина и Сергей Макарычевы, шахматные обозреватели
30.07.2026
Неделю назад казалось, что в состав кандидатов на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) внесена полная ясность. По мнению многих экспертов и всезнающего ChatGPT, наибольшие шансы победить имел действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Ведь он обладал огромным опытом и сильной командой помощников. Конкуренцию Дворковичу составляли два амбициозных, не терпящих поражений немецких миллионера: 62-летний Ян Хенрик Бюттнер (создатель компании Freestyle Chess) и основатель "команды мечты" WR Chess 35-летний Вадим Розенштейн.
Однако 23 июля все на мировой шахматной доске смешалось. В этот день из Брюсселя пришло сообщение о наложении на президента ФИДЕ Аркадия Дворковича санкций Евросоюза. Новости начали сменять друг друга словно в калейдоскопе. Дворкович сразу же заявил, что приостанавливает свои президентские полномочия, передавая их 15-му чемпиону мира Виши Ананду: "К сожалению, в выборах я участвовать не буду, так как это создало бы неприемлемые риски для всей организации".
Это заявление дополнила еще одна сенсационная новость. На президентский пост выдвинулся Тимур Турлов – 38-летний миллиардер, возглавляющий Казахстанскую федерацию шахмат (КФШ). Ключевое обстоятельство в заявке Тимура Руслановича состояло в том, что до смены своего электорального статуса он (в рамках уже начатой кампании) баллотировался на пост заместителя президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.
Уроженец Москвы Тимур Турлов – новая фигура на мировой шахматной доске. За последние 3,5 года он сделал многое: стал владельцем популярной шахматной платформы ChessBase, инвестировал более 75 млн долл. в проведение турниров, развитие детских и школьных шахмат, организацию чемпионата мира среди мужчин и командного чемпионата мира. Как полагает президент КШФ, "шахматы становятся одним из самых популярных направлений киберспорта – символом интеллектуальной эпохи". Эту модель он успешно реализует в Казахстане и стремится распространить на мировые шахматы в целом. Стоит отметить, что в случае победы Турлова вице-президентом ФИДЕ станет Виши Ананд.
Казалось, что список претендентов на этом закрыт. Однако незадолго до этого – в Международный день шахмат – о своем намерении баллотироваться заявил легендарный Кирсан Илюмжинов, возглавлявший ФИДЕ на протяжении целых 23 лет. Илюмжинов – одна из наиболее узнаваемых фигур в мире шахмат, а многие за его пределами до сих пор считают его главой ФИДЕ. Ведь молодой калмыцкий бизнесмен пришел в шахматный мир еще в 1995 году, когда федерация лежала в руинах и погрязла в долгах. За годы его руководства значительно увеличилось число ее членов (сейчас их насчитывается 191), добился объединения расколовшегося в 1993 году шахматного мира и признания нашей игры (со стороны МОК) видом спорта. Стоит также вспомнить его электоральные победы в Ханты-Мансийске и Тромсе, где он обошел сначала 12-го, а затем и 13-го чемпионов мира...
Короче, Илюмжинов мог стать в президентской гонке очень сильной фигурой, но спустя несколько дней... снял свою кандидатуру, сказав, что хотел прийти, чтобы снова объединить шахматный мир, а не для того, чтобы "толкаться с чиновниками". Кирсан Николаевич не пояснил, кто эти загадочные чиновники, лишь добавил, что в 64 года он начинает новый этап жизни и отправляет шахматы в чулан (надеемся, до лучших времен). А все-таки жаль, что впервые за 31 год никто из россиян не примет участие в выборах....
Итак, 26 июля в 18:00 по центральноевропейскому времени завершился прием заявок, и теперь без риска ошибиться можно сказать, что претендентов на пост президента ФИДЕ осталось трое, причем двое из них представляют Германию.
Ян Хенрик Бюттнер заинтересовался шахматами относительно недавно – во время COVID-19. Свободного времени было много, а наблюдать за турнирами ему казалось скучно (конечно, он просто не видел наших ТВ-программ!). По словам бизнесмена, он уже заработал достаточно, чтобы не думать о деньгах, и... подумал о шахматах. Как любитель "Формулы-1", Бюттнер "заметил разницу между отношением к пилотам серии и отношением к шахматистам. Пилоты "Формулы-1" – суперзвезды, все вращается вокруг них. Один из моих талантов – умение видеть вещи не только такими, какие они есть, но и какими могут стать. И я хочу провести величайший турнир всех времен...".
Еще один представитель Германии Вадим Розенштейн родился в 1990 году в СССР. Неудивительно, написал он, что "шахматы с детства стали частью моей жизни. Они сформировали мое мышление, научили брать на себя ответственность и понимать последствия своих решений". Розенштейн является сейчас одной из самых влиятельных фигур в шахматном мире. Он не только создал "команду мечты", лидером которой являлся Магнус Карлсен, но и, выступая за нее на доске любителей, сам стал в прошлом году чемпионом мира. Вадим Розенштейн был избран немецкой федерацией делегатом на Конгресс ФИДЕ. Но при этом, как указал в социальной сети Х президент DSB Пауль Майер-Дункер, Бюттнер не получит поддержки от немецкой федерации – ведь у Германии сейчас целых два кандидата.
Трудно сказать, кто выйдет победителем в драматической борьбе за президентский пост. Предсказать можно лишь то, что в Самарканде в конце сентября будут происходить увлекательные события.