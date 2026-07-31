Президент Узбекистана обозначил перспективы сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана

14:39 02.08.2026

Президент Республики Узбекистан обозначил перспективы развития регионального сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана

31.07.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 31 июля принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая прошла в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.



