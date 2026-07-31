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Президент Узбекистана обозначил перспективы сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана
14:39 02.08.2026

Президент Республики Узбекистан обозначил перспективы развития регионального сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана
31.07.2026

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 31 июля принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая прошла в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.



В мероприятии участвовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам обеспечения устойчивого развития, экономического роста, безопасности и повышения благосостояния народов и государств Центральной Азии и Азербайджана.

В начале своего выступления лидер Узбекистана поблагодарил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова за инициативу проведения неформального саммита и теплый прием на побережье Иссык-Куля.

Также была выражена признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за эффективное председательство в формате Консультативных встреч.

В преддверии празднования 35-летия независимости стран региона высказана высокая оценка достигнутых всеми успехов в становлении государственности, экономического подъема и национального возрождения.

– Благодаря совместным усилиям, прежде разобщенная Центральная Азия сейчас консолидируется во имя общих целей развития, – особо подчеркнул Президент нашей страны.

Анализируя реалии сложной и непредсказуемой международной обстановки, он призвал участников встречи к дальнейшим решительным действиям и более тесной координации. Как подчеркнул глава государства, присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч выводит взаимодействие между странами на качественно новый – макрорегиональный уровень.

– Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан, – заявил лидер Узбекистана.

В целях упрочения основы для устойчивого развития, взаимосвязанности и добрососедства между государствами Центральной Азии и Азербайджаном было представлено видение приоритетов регионального сотрудничества.

Прежде всего, отмечена важность дальнейшего формирования устойчивой архитектуры регионального взаимодействия, конструкция которой должна опираться на эффективные институты сотрудничества, тесные контакты отраслевых ведомств, прямые связи регионов и долгосрочные совместные программы в ключевых сферах развития.

Подчеркнута необходимость усиления координации в рамках межгосударственных организаций и форматов "Центральная Азия плюс", что способствует укреплению международной субъектности региона.

Предметной проработки требуют дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, наращиванию сквозных промышленно-технологических цепочек, развитию общих цифровых сервисов и запуску инвестиционных платформ.

В качестве перспективной задачи выделено превращение Центральной Азии в конкурентоспособный хаб образования, науки и инноваций через создание целостной инфраструктуры, объединяющей кадровый потенциал, технологии искусственного интеллекта, дата-центры и энергетические мощности.

Особо подчеркнуто, что забота об окружающей среде всегда была и остается ключевой темой региональной повестки. Возникающие в нашем общем природном пространстве вызовы не признают государственных границ, а значит и ответы на них должны быть общими.

– Аномальная жара нынешнего лета вновь показала, что изменение климата напрямую влияет на экономику, водную и энергетическую безопасность, здоровье людей и качество жизни. Важно найти долгосрочные решения по совместной адаптации к этим новым рискам, – отметил глава государства.

Среди неизменных приоритетов сотрудничества выделено гуманитарное измерение. Народы региона веками жили рядом, развивали торговлю, обменивались знаниями и культурными традициями. По мере углубления современного взаимодействия у людей укрепляется и чувство общности.

– При сохранении национальной самобытности наших народов постепенно складывается общерегиональная идентичность. Уверен, что качественное обновление содержания работы в этой сфере укрепит чувство единства, солидарности и взаимопонимания между нашими народами, – подчеркнул лидер нашей страны.

В завершение выступления Президент Узбекистана выразил глубокую убежденность в том, что общая сила заключается в единстве, взаимном доверии и твердой приверженности совместному созиданию.

На мероприятии также выступили лидеры государств Центральной Азии и Азербайджана, которые озвучили собственные оценки текущего состояния и перспектив развития регионального сотрудничества.

По итогам саммита принята Чолпон-Атинская декларация.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785670740


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