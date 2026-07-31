Президент Казахстана принял участие во встрече глав Центральной Азии и Азербайджана

15:47 02.08.2026

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана



31 июля 2026 года

г. Чолпон-Ата, Кыргызстан



В своем выступлении Глава государства выразил признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения неформальной встречи.



