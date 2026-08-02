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Скончался бывший Генпрокурор Кыргызстана Республики Камбаралы Конгантиев
16:51 02.08.2026

Некролог – Камбаралы Конгантиев
02.08.2026

Правоохранительная и государственно-правовая система Кыргызской Республики понесла тяжелую и невосполнимую утрату.

Скончался известный государственный деятель, заслуженный юрист Кыргызской Республики, бывший Генеральный прокурор Кыргызской Республики, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики III созыва Конгантиев Камбаралы Ташполотович.



Окончив в 1974 году юридический факультет Кыргызского государственного университета, он всю свою жизнь посвятил укреплению законности в стране, обеспечению правопорядка и служению государству.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал следователем прокуратуры Иссык-Кульской области и вырос до должности Генерального прокурора Кыргызской Республики.

В 2005 году Камбаралы Конгантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики III созыва, где возглавлял Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, законности, судебно-правовой реформе и правам человека.

С ноября 2005 года по март 2007 года занимал пост Генерального прокурора Кыргызской Республики. В эти годы он внес весомый вклад в развитие органов прокуратуры, совершенствование правовой системы страны и обеспечение правопорядка.

В последующие годы Камбаралы Конгантиев продолжал трудиться на ответственных участках государственной службы, работая представителем Президента и Правительства Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше. Также занимал должность советника Президента Кыргызской Республики.

За многолетний добросовестный труд и заслуги перед государством Камбаралы Конгантиев был удостоен почетного звания "Заслуженный юрист Кыргызской Республики". Награжден медалью "За трудовую доблесть", Почетной грамотой Кыргызской Республики и общественным орденом "Петра Великого" I степени.

На всех занимаемых постах Камбаралы Конгантиев отличался глубокими знаниями, высоким профессионализмом, богатым опытом, принципиальностью, преданностью избранному делу и человечностью.

Светлая память о Камбаралы Ташполотовиче Конгантиеве навсегда сохранится в сердцах его семьи, родных и близких, друзей, коллег, учеников и всех, кто его уважал и ценил.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким покойного. Разделяем боль тяжелой и невосполнимой утраты.

С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, М.А. Сатыев, Э.Ж. Осконбаев, А.К. Койчиев, М.К. Асаналиев, А.Дж. Джумагулов, М.Ш. Шеримкулов, Д.Дж. Амангельдиев, Э.А. Акунбеков, У.Э. Маматканов, Б.Э. Торобаев, М.К. Алиев, Б.А. Ибрагимов, Ж. Таалайбек кызы, А.С. Кадыралиев, А.О. Орозбеков, М.К. Укушов, Н.А. Сулайманкулов, А.Б. Апсатаров, Н.К. Ташбеков, К.Т. Туманбаев, У.О. Ниязбеков, А.Дж. Джунушалиев, Б.Р. Зулпиев, С.С. Касмамбетов, М.М. Иманкулов, Э.Т. Аширбаев и другие.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785678660


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