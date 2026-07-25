ВС РФ ворвались в Доброполье и добивают оборону ВСУ к северу от Сум - сводка Readovka за неделю

00:05 03.08.2026 ВС РФ ворвались в Доброполье и добивают генеральную оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На этой неделе ВС РФ приступили к окружению украинской группировки на северо-востоке Волчанского района Харьковщины. На Запорожском направлении наши войска отразили попытки ВСУ прорваться к коммуникациям группировки "Восток". Части 51-й гвардейской ОА ворвались в город Доброполье и развалили оборону ВСУ к югу от него. А под Сумами русская армия добивает генеральную оборонительную линию неприятеля к северу от областного центра.







Харьковское направление



Части ГрВ "Север" ВС РФ продолжают развивать успех в боях на северо-востоке Харьковской области. Силы 44-го армейского корпуса "северян" не перестают сковывать противника боем в Белом Колодезе и на подступах к селам Шевченково и Юрченково. Задача этого соединения остается прежней – с помощью постоянных боев не давать неприятелю места для маневра, а по возможности пробить оборону ВСУ в направлении села Приколотное по северному берегу реки Польная. Этим будет достигнута главная промежуточная задача текущей фазы боев на Харьковском направлении: окружение украинской группировки на северо-востоке Волчанского района Харьковщины. Силы противника там весьма существенны. Речь идет о возможности окружить группировку, состоящую из подразделений 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, 129-й бригады территориальной обороны и 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.



Тандем 14-го и 11-го армейских корпусов ВС РФ на данный момент демонстрирует, что именно они ближе всех к решению задачи по окружению противника. Но ситуация может поменяться. Силы 44-го АК подошли к Белому Колодезю с северо-востока, заняв село Волоховское. Это означает непосредственную угрозу глубокого охвата данного узла обороны ВСУ. Если неприятель окажется в окружении или бросит Белый Колодезь, неизвестно, выйдет ли 14-й АК на соединение с 11-м первым.



Запорожское направление



Противник, как и предполагала Readovka, по завершении этапа накопления пехоты за передним краем 29-й гвардейской ОА ВС РФ перешел к активным действиям. ВСУ силами 7-го АК при поддержке других частей обозначились на ряде участков. Поля и лесопосадки между селами Новое Запорожье и Сладкое использовались неприятелем как район накопления сил. Теперь, собравшись в единую тактическую группу, личный состав противника пытается прорваться в населенные пункты Злагода, Рыбное и Успеновка. По аналогичному принципу неприятель действует и восточнее: его подразделения накапливались в треугольнике сел Степовое, Алексеевка и Сосновка и сейчас ВСУ пытаются овладеть селами Степовое, Терновое и Березовое. Таким же образом противник пытается действовать и к востоку от Великомихайловки, где цель неприятеля – сформировать устойчивый опорный район, заняв села Поддубное и Мирное.



На данный момент реализовать замысел у него не получилось даже несмотря на резкий всплеск активности всех ранее накопившихся сил, которые поддерживают недавно прибывшие на этот участок фронта крупные формирования СБС ВСУ. У наблюдающего за ситуацией может возникнуть резонный вопрос: как так выходит, что противник сумел достаточно глубоко зайти в наш тыл и там накопиться. Операционная зона группировки "Восток" ВС РФ – это степь, где нет крупных населенных пунктов и какой-либо развитой инфраструктуры, и обеспечить полный контроль над такой местностью даже при помощи современных средств аэроразведки крайне затруднительно.



Ранее оставленные противником полевые укрепления стали теми самыми "накопителями", которые снабжались при помощи тяжелых гексакоптеров. Генеральная задача ВСУ, как и прежде, заключается в выводе 29-й армии из равновесия для дальнейшего развития наступления на тылы других общевойсковых объединений из состава группировки "Восток". Изменилось лишь то, что задействованы силы другого типа, преимущественно ДШВ, которых поддерживает куда большая группировка СБС. Однако без установления контроля над вышеуказанными селами противник может заводить в зону маневренных боев хоть все, что у него есть, и это будет приговором для него – обозначившийся неприятель и районы его активности теперь служат "магнитами" для средств поражения ВС РФ.



Добропольское направление



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных результатов на Добропольском направлении. Передовые штурмовые подразделения ворвались в город Доброполье и заняли позиции на юго-восточных окраинах, а силам 51-й ОА удалось выбить украинские части из сети опорников в лесопосадке к востоку от города, обеспечив себе выход к Доброполью широким фронтом. Затем бойцы 51-й ОА овладели селами Светлое, Водянское и Черниговка (Красноярское). Сельский укрепрайон, прикрывавший гарнизон города, по большей части потерян противником – "подушки безопасности" в виде укрепрайона, прикрывавшего южные подступы к городу, больше нет. Единственный оборонительный узел, где остался неприятель, – это шахта "Белицкая" с ее терриконом, но он находится фактически в блокаде. Перемещаться по полям и лесопосадкам между Добропольем и шахтой невозможно. Эта местность уже "тир". Таким образом, от Добропольского оборонительного района остался только сам город Доброполье.



Украинские войска, фактически утратив внешний оборонительный периметр на подступах к Доброполью, имеют в своих руках последний козырь. Он заключается в том, что на южной окраине города инженеры незалежной возвели сплошную линию фортификаций, которая опирается на частный сектор микрорайона Железнодорожный. Сеть укреплений начинается с северных пригородов Доброполья в селе Анновка, далее от шахты "Добропольская" и ее террикона она уходит на юг вдоль частного сектора по улице Восточная, потом огибает город по окраине микрорайона Железнодорожный и уходит на север "подковой", переходя в укрепления по реке Бык к северо-западу от города. То есть украинские войска изначально строили контур из расчета на оборонительные бои в условиях глубокого охвата Доброполья. Передовые силы ВС РФ вошли в черту города на его юго-восточной окраине, но пока попыток пробиться через внутренний оборонительный контур наши штурмовики не предпринимали. Весьма вероятно, что они ожидают подхода товарищей к южным окраинам, чтобы вынудить ВСУ растащить силы гарнизона по оборонительному периметру.



Но, как показала практика, при дефиците сил у ВСУ и при огневом превосходстве у ВС РФ грамотно выстроенные фортификации – лишь полумера. Когда у неприятеля туго с пехотой, укрепления лишь притормаживают наши войска, не давая им возможности с ходу идти на штурм города, но, когда силы подтягиваются, такая оборона прорывается. Отдельно стоит заметить, что просадка боевого потенциала украинской армии на направлении говорит о ряде вещей: работа на износ подразделений Войск беспилотных систем ВС РФ сказалась на ходе боев, и, когда операторы БПЛА ВСУ систематически выбывают от наших ударов, украинской пехоте по большому счету поддержки ждать неоткуда. Кроме того, сложившаяся ситуация, судя по опыту аналогичных эпизодов, говорит о том, что весомая часть украинских сил, развернутых на направлении, была снята с него. Куда они были переброшены, в каком составе и с какими задачами – станет ясно в перспективе.



Сумское направление



Силы нашей 72-й мотострелковой дивизии овладели селом Новая Сечь, идет подготовка к штурму села Кияница. Для стороннего наблюдателя этот успех видится незначительным, но это глубокое заблуждение: каждый вновь занятый населенный пункт по реке Олешня – это титанический труд солдат и командиров и тактическое мастерство наших частей и подразделений "северян". ВСУ, обороняющие сектор сводной группировкой из десантно-штурмовых, механизированных и штурмовых подразделений, держатся до последнего и периодически пытаются контратаковать. Силы 72-й МСД действуют в условиях сильного риска – любая ошибка, и то, что было отобрано у противника с огромным трудом, может быть потеряно. В частности, наши силы в ранее занятом селе Иволжанское находятся под угрозой флангового удара противника, который крайне заинтересован в том, чтобы отогнать "северян" от большого лесного массива, прикрывающего областной центр Сумы.



Но неприятелю не удалось реализовать возможность восстановить целостность своей генеральной оборонительной линии: пока ВС РФ давят на всех участках в секторе или же обозначают угрозу, отвлекаться он не может, чтобы не пропустить "двойку в челюсть". Следующим шагом ВС РФ станет штурм села Кияница. Если украинские войска потеряют этот населенный пункт, генеральная линия обороны ВСУ к северу от Сум фактически прекратит свое существование, и противник без кратного увеличения группировки прикрытия областного центра никак не сможет даже попытаться вернуть контроль над утраченными рубежами. А мы, в свою очередь, получим возможность навязать противнику маневренные бои в лесном массиве к северу от Сум, которые он, ввиду специфики боев в лесистой местности и отсутствия сплошной развитой сети фортификаций, не потянет имеющимися силами.



Это и объясняет остервенелое сопротивление ВСУ в боях за села, составляющие генеральную оборонительную линию. А тем временем бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ выбивают противника из села Могрица, штурм которого начался в начале недели. Контроль над этим селом позволит использовать его как исходную точку для дальнейших действий в восточной части лесного массива. Единственное, на что может полагаться неприятель, – это на возведенные в 2023-24 годах сплошные линии полевых укреплений в пригородах областного центра. Источник - Readovka

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