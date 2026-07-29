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Найдутся ли в Курултае места для депутатов-неказахов? И сколько? - Жандос Асылбеков
02:13 03.08.2026

Найдутся ли в Курултае места для депутатов-неказахов? И сколько?

Автор Жандос Асылбеков
29.07.2026

Анализируя списки кандидатов в депутаты Курултая от политических партий, наблюдатели делают акцент на степени представительства в них женщин и молодежи, на отдельных персонах, особенно из артистической или медийной среды… При этом вне внимания остается этнический состав выдвиженцев. То ли тема кажется многим скользкой, то ли на нее наложено негласное табу. Но ведь в условиях многонационального государства важно, чтобы в парламенте звучали голоса и выражались интересы разных этнических групп – хотя бы более или менее крупных.

В нашей стране уже давно исполнительная власть является, по сути, моноэтничной. Не только в высших ее эшелонах, но даже на местном уровне "нетитульных" кот наплакал. Взять, например, Северо-Казахстанскую область: глава региона, все четыре его заместителя – казахи, акимы 13 районов из 14 и областного центра – тоже. Аналогичная ситуация и в соседней Костанайской. Это при том, что в составе населения первой из названных областей доля государствообразующего этноса составляет меньше 40, а второй – меньше 45 процентов. Что уж тут говорить о других регионах, где она выше, и о центральных органах госуправления?

Этот межэтнический дисбаланс, сложившийся в системе исполнительной власти, до недавнего времени отчасти нивелировался за счет более широкого присутствия "нетитульных" в представительных органах, включая обе палаты парламента. Ак-орда даже пошла на выделение специальной квоты Ассамблее народа Казахстана, а конкретно входившим в ее состав национально-культурным объединениям, дав их лидерам и активистам возможность заседать в Мажилисе. Соответствующую конституционную норму ввели в 2007-м, и по итогам состоявшейся в том же году избирательной кампании доля неказахов в нижней палате парламента увеличилась с 20,8 до 23,4 процента.

Впоследствии она еще больше выросла, достигнув в 2016-м почти 30 процентов. И примерно таким же в тот период был удельный вес национальных меньшинств в общем составе населения РК. То есть принцип пропорционального представительства соблюли. Если говорить языком абсолютных цифр, то из 107 мест в Мажилисе неказахи тогда получили 32. В том числе 8 были избраны от АНК, 20 – от "Нур Отана", 3 – от Коммунистической народной (в будущем просто Народной) партии Казахстана, 1 – от "Акжола" (напомним, что тогда казахстанцы голосовали только за партийные списки). Тут следует уточнить: приведенные цифры характеризуют национальный состав депутатов на момент первоначального распределения мандатов внутри политических объединений, то есть без учета последующих замен в их фракциях.

Однако затем наметилась обратная тенденция. В седьмом созыве Мажилиса, сформированном в начале 2021-го, доля неказахов снизилась до 25,2 процента. На тех выборах "Нур Отан" недобрал по сравнению с предыдущими семь мандатов, и его кураторы не нашли ничего лучшего, чем сократить количество мест, выделяемых "нетитульным", сразу на пять (с 20 до 15). А "Ак жол" и НПК, к которым отошли эти мандаты, решили распределить их исключительно среди представителей автохтонного этноса.

В следующем созыве, который был избран всего через два года с небольшим, весной 2023-го, на внеочередных выборах, проведенных в рамках так называемой политической модернизации, доля неказахов и вовсе упала до 14,0 процента. Между тем, удельный вес "нетитульных" в стране за рассматриваемый период, хотя и уменьшился, но незначительно: сегодня он составляет 28,5 процента. Иными словами, степень их представительства в последнем созыве Мажилиса оказалась более чем в два раза ниже, чем доля в общем составе населения Казахстана.

Упразднение квоты, которая ранее выделялась АНК, стало одной из причин столь резкого изменения расклада. Но далеко не единственной. В частности, в гораздо большей степени повлияло то обстоятельство, что чуть ли не треть депутатов избиралась в одномандатных округах, – среди 29 таких мажилисменов не оказалось ни одного представителя этнических меньшинств.

Плюс политические партии стали менее, скажем так, интернационалистскими при формировании своих списков и распределении мандатов. Только две из шести, прошедших в нижнюю палату парламента, решили соблюсти баланс: бывший "Нур Отан", переименованный в "Аманат", выделил неказахам 12 из 40 полученных мест (правда, при этом выдвинув на выборы по мажоритарной системе почти сплошь "автохтонных" и одержав победы в подавляющем большинстве таких округов), а НПК – 2 из 5. Тогда как занявший второе место по итогам избирательной кампании "Ауыл" расщедрился лишь на одну из восьми, а три остальные ("Ак жол", "Республика" и ОСДП) даже на такое не сподобились – их депутатские фракции оказались абсолютно моноэтничными.

Найдутся ли в Курултае места для депутатов-неказахов? И сколько?

Теперь в Казахстане будет однопалатный парламент – Курултай. Упразднен Сенат, к которому перед последними выборами в Мажилис перешла в несколько усеченном виде (5 мест вместо 9, а фактически вместо 8, поскольку одно обычно доставалось "титульному") квота, выделявшаяся ранее национально-культурным объединениям. Решено отказаться от ненадолго восстановленной практики избрания части депутатов с использованием мажоритарной системы. Таким образом, весь состав будущего парламента РК будет формироваться исключительно партиями – разумеется, с учетом воли стоящих за ними элитных групп.

Взглянем на списки выдвинутых ими в Курултай кандидатов – списки, прошедшие регистрацию в Центризбиркоме. В них насчитывается в общей сложности 546 фамилий – чуть ли не вдвое больше, чем перед последними выборами в Мажилис три с половиной года назад. Но ведь и число депутатских мест, оспариваемых политическими объединениями, увеличилось примерно в такой же пропорции – 145 вместо 69. Так что в количественном отношении все закономерно.

А как обстоит с составом выдвиженцев в этническом разрезе? К сожалению, применительно не ко всем из них можно точно определить национальную принадлежность: в списках она не указывается, поиски ответов в Интернете далеко не всегда приносят результат. Наверняка есть и родившиеся в интернациональных семьях. Поэтому придется ориентироваться в основном по фамилиям, именам и отчествам, что, конечно, не обеспечивает абсолютно объективную картину, но все-таки дает примерное представление.

Использование такого подхода позволяет выяснить, что из всех включенных в партийные списки лишь 13,2 процента не относятся к государствообразующему этносу. Это при том, что, повторимся, доля национальных меньшинств среди всех жителей страны составляет сегодня 28,5 процента. А если брать в учет только граждан старше 18 лет, тех, кто наделен закрепленным в Конституции правом избирать и быть избранными, то она будет еще выше.

Теперь что касается отдельных партий. Шире, чем в других, представлены "нетитульные" в списке "Адилета": в нем их удельный вес составляет 17,2 процента. Созданное совсем недавно политическое объединение, считающееся фаворитом нынешней избирательной гонки, включило в ряды своих выдвиженцев, помимо прочих, и группу активистов национально-культурных центров, тем самым как бы дав понять, что готово частично компенсировать упразднение вместе с Сенатом депутатской квоты АНК. Правда, здесь следует отметить, что на предыдущие выборы главная на тот момент партия власти "Аманат" шла со списком, в котором доля неказахов достигала почти четверти (22 из 90, или 24,5 процента).

Следом в этом своеобразном рейтинге идут парламентские старожилы – Народная партия Казахстана и "Акжол" с показателями соответственно 15,3 и 14,3 процента. За ними на некотором отдалении располагается "Ауыл" – 11,6. В списках остальные трех политических объединений, участвующих в нынешней электоральной кампании, доля "нетитульных" не достигает и десяти процентов: у ОСДП – 9,1, у "Республики" – 7,9, у "Байтака" – всего-навсего 6,4.

Понятно, что процентное соотношение казахов и неказахов в будущем составе Курултая будет отличаться от того, что мы видим сегодня в предвыборных списках. Но будет ли это отличие существенным? И в чью пользу? Не найдет ли продолжения тенденция к сокращению доли национальных меньшинств в парламенте – государственном органе, который называется представительным именно потому, что призван представлять интересы самых разных групп населения страны, в том числе и этнических?

Источник - Spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785712380


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